АККОР снова просит выровнять тарифы на электроэнергию для аграриев и промышленности

Аграрии платят за электроэнергию в 2-2,5 раза больше, чем промышленные предприятия flickr.com

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) продолжает борьбу за выравнивание тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий и сельхозпроизводителей. На заседании аграрного комитета Госдумы представители объединения отметили, что аграрии платят в 2-2,5 раза больше, чем промышленные предприятия, а стоимость электроэнергии для них за последний год увеличилась на 16%, до 14 руб. за 1 кВт/час, сообщила пресс-служба объединения.



Несмотря на поручения президента Владимира Путина, вопрос остается нерешенным. Руководитель АККОР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников предложил включить малых сельхозпроизводителей в отдельный перечень категорий и снизить для них тарифы в первую очередь.



В феврале Плотников также призывал решить вопрос по электроэнергии для аграриев. «Несправедливо, когда промышленные предприятия платят тарифы в 2-2,5 раза меньше, чем сельхозпроизводители, надо выровнять тарифы», — говорил он.



В апреле премьер-министр Михаил Мишустин выразил сомнения по поводу предложения ввести льготные тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей. Свою позицию он объяснил дополнительными расходами для других потребителей и заявлением президента о невозможности введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова тогда говорила «Агроинвестору», что льготные тарифы очень нужны, например, тепличным комплексам, которые потребляют электроэнергии больше других и сталкиваются со значительными расходами на электричество.



«Союзмолоко» еще в 2019 году направлял в Минсельхоз обращение с просьбой рассмотреть возможность разработки механизма снижения стоимости электроэнергии для аграриев. Союз отмечал, что у производств, работающих на низком напряжении, энерготариф установлен на одном из самых высоких уровней, а большинство сельскохозяйственных предприятий используют именно низкий уровень напряжения.



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