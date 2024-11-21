Экспорт соевого масла может вырасти на 14%

Отгрузки соевых бобов из России снижаются Freepik.com

В этом сезоне экспорт соевого масла может вырасти до 860 тыс. т — это на 14% больше, чем в прошлом сельхозгоду. Такой объем поставок позволит России занять четвертое место в мировом рейтинге, подсчитали аналитики OleoScope. Объем производства соевого масла в текущем году компания оценивает более чем в 1,1 млн т против 1,076 млн т в сезоне-2023/24. По данным компании, в сезоне-2023/24 прирост отгрузок составил 111 тыс. т. Экспорт соевого масла за январь-октябрь 2024 года возрос на 13%, до 629 тыс. т. Лидером по закупкам является Индия (253 тыс. т).



В то же время экспорт соевых бобов из России снижается. В этом сезоне он ожидается на уровне 900 тыс. т против 1,1 млн т в прошлом сельхозгоду. По экспорту сои Россия занимает восьмое место в мировом рейтинге. Как ранее пояснял вице-премьер Дмитрий Патрушев, экспорт сои снижается в связи с необходимостью увеличения поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью.



По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, экспорт соевого масла будет напрямую зависеть от объемов импорта соевых бобов в этом сезоне. В случае, если постановление правительства, которое позволяет импортировать бобы, будет продлено и количество импортируемой сои сохранится на среднегодовых значениях, то, по оценкам союза, экспорт соевого масла может вырасти почти на 13% — до 870 тыс. т. Этому будет также способствовать рекордный урожай сои в России в этом году — более 7,5 млн т. «Соевое масло является экспортным товаром, потребление его внутри страны находится на уровне 260 тыс. т в год, поэтому весь оставшийся объем отправляется на внешние рынки. В последние годы в большом количестве его у нас закупают Индия, Алжир и Китай», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.



Россия занимает шестое место в мире по посевным площадям сои, отмечает OleoScope. По данным Росстата, в этом году эта агрокультура была посеяна на 4,3 млн га, из них 2,01 млн га — в Центральном федеральном округе, 1,22 млн га — на Дальнем Востоке. Как ранее писал «Агроинвестор», в этом сезоне Минсельхоз ожидает рекордный урожай сои — 7 млн т. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее на VII агропродовольственном форуме в Новосибирске оценил сборы в 7 млн против 6,8 млн т в 2023-м.



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