«Союзмолоко» ожидает стабилизации закупочных цен на сырое молоко

Производство молока остается рентабельным Е. Разумный / Ведомости

Закупочные цены на сырое молоко постепенно стабилизируются. Об этом ТАСС сообщил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По его словам, в 2025 году отрасль столкнулась с существенным снижением потребления молока, в то время как производство сырья росло. Это привело к корректировке цен на сырое молоко.



Сейчас ситуация выправляется, отметил глава союза. «С начала года спрос постепенно восстанавливается. В сентябре производители в контрактах фиксируют увеличение стоимости сырья на 0,5-1,5 руб. Эта тенденция будет устойчива как минимум до конца года. То есть доходность будет постепенно восстанавливаться», — считает Белов.



Впрочем, по его словам, несмотря на ее снижение, производство остается рентабельным. «Нельзя сказать, что отрасль вошла в отрицательную зону с точки зрения рентабельности. Производство молока все равно доходно, производители все равно в плюсе. Особенно, если сравнивать, например, молочное животноводство со смежными секторами», — сказал Белов, добавив, что по сравнению с прошлым годом доходность снизилась очень существенно.



По его мнению, стимулировать ее восстановление будет рост внутреннего спроса на готовую продукцию из молока и наращивание экспорта. Ранее «Агроинвестор» писал, что «Союзмолоко» ожидало роста экспорта молочной продукции в 2026 году примерно на 8%, до 1,1 млн т в пересчете на молоко-сырье, однако административные барьеры ограничивают возможности внешних рынков.



Закупочные цены на сырое молоко для крупных производителей, по данным Союза производителей молока Татарстана («Татмолсоюза»), в январе-мае 2026 года стабилизировались на уровне 33-35 рублей за кг после сильного падения. При этом полная себестоимость производства 1 кг молока, по оценкам союза, составляет 34-36 руб., пишет «Реальное время». В «Татмолсоюзе» считают, что сложившаяся ситуация несет риски для всех категорий производителей молока, а снижение рентабельности может обернуться сокращением поголовья и падением производства молока во втором полугодии 2026-го.



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев ранее говорил «Агроинвестору», что сейчас рынок приходит в баланс между ценами и объемами продаж. «Так, в прошлом году, после резкого роста цен на молоко, переработка была вынуждена поднять цены, что отразилось на полке, и мы получили небольшое снижение продаж», — отмечал эксперт.



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