Самое интересное за неделю с 11 по 17 июля

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Производители сахара просят запретить беспошлинный импорт

На совещании в ЕЭК председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») Андрей Бодин выступил против продления беспошлинного ввоза сахара в страны ЕАЭС. Он аргументировал предложение тем, что дальнейшее действие беспошлинного ввоза может привести к сокращению посевов сахарной свеклы в России. По прогнозам, в ноябре—декабре беспошлинный ввоз сахара может увеличиться, что «создаст давление на рынок».



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С октября Россия может ввести запрет на въезд грузовиков из ЕС

Запрет на въезд в Россию большегрузных автомобилей из ЕС может вступить в силу с 1 октября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой соответствующих документов. По их данным, все они находятся на межведомственном согласовании. Собеседники агентства отмечают, что в целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. По словам одного из источников, сейчас Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничение.



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Цитата недели

«Интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. Сейчас, с учетом растущей мировой продовольственной инфляции, спрос увеличился в разы» Премьер-министр Михаил Мишустин В ходе стратегической сессии по сельскому хозяйству глава правительства напомнил, что по итогам прошлого года за рубеж было поставлено продукции АПК и рыбохозяйственного комплекса более чем на $37 млрд. Сельхозпроизводителям важно сохранить возможность зарабатывать на мировых рынках, при этом необходимо учитывать сложившуюся конъюнктуру. Также в условиях санкционного давления со стороны Запада важно не снижать темпы производства, в том числе наращивать выпуск семян, ветеринарных препаратов, племенного материала, сельхозмашин и т. д. , отметил Мишустин.

Овощи с огородов могут появиться в торговых сетях

Выращенные в огородах и на дачах овощи могут разрешить продавать в торговых сетях. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу представить предложения о том, как граждане, имеющие личное подсобное хозяйство, смогут подтверждать безопасность такой продукции, чтобы поставлять ее на продажу. Сейчас соответствующие документы могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.



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Цифра недели





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Экспортные цены на российскую пшеницу упали до минимума с середины февраля

Экспортная цена российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в августе упала до минимума с середины февраля: до $355-360 за тонну FOB, что на $13 ниже, чем на прошлой неделе. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». По данным аналитиков, средняя стоимость американской пшеницы SRW выросла до $330 за тонну FOB, что на $14 больше, чем неделей ранее, французской с протеином 11,5% — снизилась на $8 до $356 за тонну FOB, германской — уменьшилась $6 на до $365 за тонну FOB.



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Урожай картофеля в России может достигнуть 7 млн тонн

Сбор картофеля в товарном секторе в этом году может составить 7 млн т против 6,6-6,8 млн т годом ранее. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Последний раз похожий урожай картофеля — 7,2 млн т — был собран три года назад. В этом году вероятное увеличение объема связано, в частности, с ростом площадей под картофелем на 20 тыс. га. Кроме того, вегетация идет «очень неплохо».



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Прогноз недели

«После очередного кроп-тура прогноз сбора пшеницы повышен с 88,7 млн т до 90,5 млн т, оценка валового сбора — со 133,5 млн т до 138,5 млн т» Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько Отраслевые аналитики продолжают повышать прогнозы валового сбора зерна, в том числе пшеницы. Это, в частности, результат благоприятных погодных условий и расширения посевов. Экспортный потенциал также увеличивается.

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Польская компания Hortex продала свой бизнес в России

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex передал 100% долей в своей операционной компании в России «Ортика фрозен фудс» группе «Агама» (выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama, «Бухта изобилия»). Большую часть сырья Hortex импортировала или приобретала у других производителей. Из-за этого рентабельность бизнеса заметно снизилась еще после введения в 2014 году Россией продуктового эмбарго в отношении ЕС.



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Агрохолдинг «Комос Групп» изучает возможность покупки птицефабрики «Пермская» у группы «Продо», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. По его словам, сейчас «Комос Групп» проводит аудит предприятия, по итогам которого может принять решение о заключении сделки. Скорее всего, в случае смены собственника птицефабрика не будет перепрофилирована и продолжит специализироваться на производстве куриного мяса.



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