Самое интересное за неделю с 4 по 10 июля

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Центробанк одобрил российский товарный индекс на пшеницу

Центробанк одобрил первый российский товарный индекс — биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает Национальная товарная биржа. Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков, уточняет ЦБ. Также индекс можно применять при регулировании товарных рынков.



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Урожай пшеницы может стать рекордным

Аналитический центр «Русагротранса» вновь повысил прогноз производства пшеницы в России в 2022 году. В этот раз на 0,7 млн т — до рекордных 90 млн т. Отмечается, что оценка скорректирована на основании данных уборки и состояния посевов в южных регионах. Так, увеличены оценки урожайности озимой пшеницы для Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. В результате общая оценка сбора для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышена на 0,7 млн т — до рекордных 38,5 млн т.



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Цитата недели

«Цены будут корректироваться до достижения новых равновесных точек» Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться. При этом экономический эффект от фактического уменьшения вывозных пошлин на зерновые в результате их перевода в рубли будет ощущаться как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Обвала цен на внутреннем рынке, вызванного массированным предложением зерна нового урожая, удастся избежать, рассчитывают аналитики.

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Экспорт свинины снизился почти на четверть

В первом полугодии российские производители поставили на экспорт 81,6 тыс. т свинины — на 24,1 тыс. т, или 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе годового собрания Национального союза свиноводов (НСС) рассказал гендиректор союза Юрий Ковалев. Сокращение отгрузок за рубеж в этом году может усилить перенасыщение внутреннего рынка, предупредил он, оценив, что по итогам года вывоз может уменьшиться на 50 тыс. т — более 1% потребления. «В условиях перенасыщенных рынков каждый такой процент имеет огромное негативное значение для внутренней ценовой конъюнктуры», — подчеркнул Ковалев.



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Цифра недели

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Россия значительно сократила импорт красной рыбы

Серьезное подорожание красной рыбы, преимущественно семги и форели, привело к тому, что в мае импорт этой продукции в Россию упал в пять-шесть раз год к году. Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. По его словам, в мае импорт рыб лососевых пород (продукция аквакультуры) сократился год к году с почти 5 тыс. т до «менее чем тысячи тонн». Общая потребность ритейлеров и рестораторов в этой рыбе составляет примерно 130 тыс. т в год, около 100 тыс. т приходилось на импорт.



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ОСК ведет переговоры о строительстве судов для экспорта продовольствия

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) ведет переговоры с российскими производителями, заинтересованными в строительстве флота для поставки продовольствия за рубеж. «Есть перспективы, связанные с необходимостью замещения иностранных перевозчиков, которые из-за санкционного давления сегодня отказываются от перевозки российских грузов, — рассказал председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко. — Таких грузов очень много, в том числе зерно, подсолнечное масло. Перед нашими производителями стоят вопросы транспортировки на зарубежные рынки, нужны пароходы». По словам Полтавченко, переговоры ведутся с российскими сельхозпроизводителями, и «заказов будет много».



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Прогноз недели

«Полагаю, что в десятилетней перспективе мы увеличим портовые отгрузки зерна до 60 млн т, выйдя на четвертое место в грузообороте портов» Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко В десятилетней перспективе Россия может увеличить портовые отгрузки зерна на 50%. В прошлом году в структуре портового грузооборота, по данным Минтранса, отгрузки зерна заняли пятое место — их объем составил 42 млн т. В январе-мае текущего года портовые отгрузки зерна сохранились на уровне аналогичного периода 2021-го.

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Основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг может купить землю в Подмосковье

Структуры ГК «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», агрохолдинг основан Олегом Дерипаской) рассматривают покупку около 30 тыс. га сельхозземель в Волоколамском районе Московской области. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ» . В настоящее время определенных договоренностей не достигнуто. Продавцом могут выступать структуры владельца «Большого города» Рустема Терегулова, участки могут быть на балансе ООО «Стелми». Его гендиректором 30 июня стал Ральф Дреерис, которого СМИ ранее называли одним из управляющих агробизнесом Олега Дерипаски.



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В новый агрохолдинг «Алания-молоко» инвестируют более 5 млрд рублей

В Северной Осетии планируют создать вертикально интегрированный агрохолдинг «Алания-молоко». В частности, предполагается строительство двух молочно-товарных ферм мощностью 5,76 тыс. голов КРС, комбикормового завода, зернохранилища, организация откорма быков, создание системы воспроизводства стада за счет выращивания собственных нетелей. Общая стоимость проекта оценивается в 5,1 млрд руб. Его реализация будет идти в три этапа — с 2022-го по 2027 год. По информации издания, агрохолдинг сможет выпускать около 44 тыс. т молочной и 10,1 тыс. т мясной продукции в год. Инициатор проекта также приобрел откормочный комплекс на 1,5 тыс. голов КРС.



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