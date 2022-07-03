Самое интересное за июнь

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Правкомиссия одобрила перевод экспортных пошлин за зерно и масло в рубли

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод расчетов пошлин при экспорте зерновых культур, подсолнечного масла и шрота в рубли. Модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать наш экспорт, при этом обеспечив стабильность наших внутренних цен, отмечал замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев. Соответствующее постановление правительства было подписано 1 июля.



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Маркировка сельхозживотных станет обязательной

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Изменения вносятся в закон «О ветеринарии» и предусматривают введение маркировки животных любым из способов. В документе отмечается, что маркировка необходима для предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей. В конце июня закон был подписан президентом Владимиром Путиным.



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В России стартовала уборочная кампания

В середине июня в России началась уборка зерновых и зернобобовых. Как сообщил Минсельхоз Крыма, первые 260 га ячменя были обмолочены в Джанкойском и Ленинском районах, собрано более 1 тыс. т, средняя урожайность составила около 40 ц/га. Также к уборке озимых зерновых тогда приступил Дагестан. К концу месяца уборочную кампанию вели 10 регионов, было собрано 1,2 млн т зерна.



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Госдума приняла закон об обращении с отходами животноводства

Госдума приняла закон, который позволяет сельхозпроизводителям использовать побочные продукты животноводства (в частности, навоз и помет) в сельскохозяйственном производстве. Действующее законодательство в области охраны природы относит навоз к отходам производства и не позволяет использовать его в сельскохозяйственном обороте. После вступления закона в силу, продукты жизнедеятельности животных будут считаться отходами только в случае нарушения требований, предъявляемых к ним в рамках государственного контроля. Во всех остальных случаях после переработки они будут относятся к побочным продуктам животноводства, призванным повышать плодородие сельхозземель как органические удобрения. Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.



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Производители свинины предупредили о возможном снижении цен

По итогам 2022 года среднегодовые оптовые цены на свинину при неблагоприятном сценарии могут снизиться на 5-10%, оценивает Национальный союз свиноводов. Причиной снижения цен может стать рост производства и перенасыщение рынка. В первом полугодии, согласно оценке союза, прирост ожидается на уровне 6,4% (до 2,7 млн т в годовом выражении). По итогам года отрасль прибавит 200 тыс. т. При этом есть риск, что спрос на свинину может снизиться из-за падения доходов потребителей.



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Аналитики снова повысили прогноз урожая зерна

Институт конъюнктуры аграрного рынка в очередной раз повысил прогноз урожая пшеницы в России в этом году — до 88,7 млн т. Ранее базовый прогноз был на уровне 87 млн т. Сейчас минимальная оценка валового сбора агрокультуры составляет 85 млн т, максимальная — 91 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 135,2 млн т в базовом сценарии, минимальная оценка ИКАР - 129,5 млн т, максимальная — 139,5 млн т, что тоже может стать новым рекордом. Также прогноз производства пшеницы до исторически рекордных 89,3 млн т повысил аналитический центр «Русагротранса». Предыдущая оценка валового сбора составляла 85,7 млн т. В целом урожай зерна может составить 138 млн т (133,4 млн в предыдущем прогнозе).



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Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство утвердило продление квот на экспорт минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Изначально квоты были введены с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022-го. Как и прежде, ограничения не будут распространяться на поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных — свыше 5,9 млн т. Квоты будут действовать с июля, а не с первого месяца лета, поскольку активных закупок удобрений российскими аграриями в июне не будет, так что нет необходимости ограничивать экспорт.



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ПМЭФ: инвесторы в АПК по-прежнему активны

Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) регионы заключили немало соглашений с инвесторами, в том числе новые проекты планируется реализовать в АПК. Наиболее заметные из них — в обзоре «Агроинвестора».



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Из-за санкций России грозит профицит свекловичного жома



В рамках шестого пакета санкций кроме прочего Евросоюз запретил входящим в него странам закупать в России остатки от переработки растениеводческой продукции. Под данное ограничение, в частности, попал свекловичный жом, в том числе, гранулированный, и прочие отходы производства сахара. В 2021 году ЕС закупил у России отходов переработки растениеводческой продукции на 161,3 млн евро, за первый квартал 2022-го — на 68 млн евро. Почти 98% европейского импорта из России в этой категории — гранулированный свекловичный жом. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, Россия в сезоне-2021/22 произвела 1,5 млн т гранулированного свеклосахарного жома. Доля его экспорта в последние годы составляет 84-88%. При этом доля Евросоюза в общем объеме экспорта в последние годы выросла с 74% до 93-95%.



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Компания НСЗК заключила контракт с китайской госкорпорацией на сумму более 2 трлн рублей

ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» и китайская госкорпорация China Chengtong International Investment в ходе Петербургского международного экономическом форума (ПМЭФ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и расширении взаимной торговли. Стороны договорились о развитии инфраструктуры и увеличении производства зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также о поставках зерна на сумму 1,9 трлн руб. с расчетами в национальных валютах. Кроме этого, стороны планируют организацию поставок с последующей локализацией производства в России технологического оборудования и сельхозтехники на 150 млрд руб., а также совместные инвестиции в размере 50 млрд руб., сообщает НСЗК.



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