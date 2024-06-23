Самое интересное за неделю с 17 по 23 июня

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Цены на пшеницу активно снижаются

Цены на пшеницу провалились и сейчас составляют порядка $236/т (FOB), при этом просматривается тенденция к дальнейшему снижению, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В мире наблюдается тяжелая ситуация со спросом: Турция ушла с импортного рынка, остальные — ждут еще более низких цен, объясняет эксперт. «На фоне подхода нового урожая оценки сбора не упали, а повысились по ряду важных регионов в мире», — отметил Рылько, добавив, что факторов для роста цен пока не наблюдается, однако все, конечно, может измениться.



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Масложировой союз: переходящие остатки масличных вернутся к оптимальным уровням

К началу сезона-2024/25 переходящие остатки масличных культур вернутся к традиционным уровням и составят примерно 1,5 млн т, прогнозирует Масложировой союз. После трех сезонов рекордных объемов переходящих остатков масличных культур, превышавших 2,5 млн т, следующий сезон предполагает оптимальные конечные запасы сырья. В том числе союз ожидает, что переходящие объемы подсолнечника составят 657 тыс. т, вместо почти 1,7 млн т в начале сезона-2023/24. Остатки сои будут около 260 тыс. т, что на 100 тыс. т больше, чем в прошлом сезоне из-за рекордного урожая. Конечные запасы рапса и рыжика ожидаются на уровне 225 тыс. т, что приблизительно на 50 тыс. т меньше, чем в сезоне-2022/23, но соответствует среднему показателю за последние пять сезонов.



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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 82 млн т, сообщил «Интерфакс». В течение мая ИКАР четыре раза понижал прогнозы валового сбора. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько пояснил агентству, что корректировка сделана после «региональной реструктуризации» прогноза и по итогам экспедиции, проведенной на юге страны: были увеличены оценки сбора пшеницы в Краснодарском и Ставропольском краях. «В результате общий прогноз оказался на 0,5 млн т выше прежнего, даже несмотря на снижение оценок по урожаю пшеницы в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Центре», — отметил эксперт. При этом прогноз ИКАР по сбору зерна в целом пока остается прежним — 129,5 млн т. Однако Рылько не исключил, что придется уменьшать оценки по урожаю кукурузы, также пока нет полной ясности с ячменем.



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Минсельхоз планирует упростить процедуру регистрации новых средств защиты растений (СЗР) для нишевых культур, например, таких как хмель, определенные зернобобовые культуры и др. Как пишет поле.рф, в ближайшее время планируется провести заседание секции земледелия и растениеводства научно-технического совета Минсельхоза. Изменения позволят сократить сроки регистрационных испытаний с двух лет до одного года, а также уменьшить расходы заявителей на проведение этих испытаний. Ранее эксперты отмечали, что основным барьером для популяризации нишевых культур, таких как сорго, является отсутствие зарегистрированных препаратов для борьбы со злаковыми сорняками и инсектицидов.



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Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении срока оплаты скоропортящихся товаров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает торговые сети сократить срок оплаты скоропортящихся товаров вдвое. Документ вносит изменения в правила и сроки оплаты отгруженных продовольственных товаров по договорам поставки. Согласно документу, оплата поставленных продовольственных товаров сроком годности пять дней или менее должна производиться не позднее четырех рабочих дней со дня получения товаров. Продукты сроком годности от шести до девяти дней подлежат оплате в срок не позднее восьми рабочих дней со дня получения. Сейчас действует норма, согласно которой товары со сроком годности менее 10 дней должны быть оплачены не позднее восьми рабочих дней. Продовольственные товары, включенные в установленный правительством России перечень отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости, должны быть оплачены не позднее чем через 10 календарных дней со дня получения, независимо от сроков их годности, за исключением случаев, когда срок оплаты наступает раньше.



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Агрохолдинг «Степь» начнет производство сельхозтехники с китайскими партнерами

Агрохолдинг «Степь», входящий в состав АФК «Система», готовится к запуску проекта по импорту и сборке сельскохозяйственной техники под собственным брендом Sterus на площадках в Китае и России. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Андрей Недужко. Он уточнил «Агроинвестору», что цель проекта — расширить конкуренцию на рынке сельхозтехники, предложить рынку новые современные модели сельхозмашин и комплектующих. Недужко отметил, что в течение последних лет агрохолдинг «Степь» уже выпустил в индустриальном партнерстве с российскими компаниями несколько образцов техники, которые пошли в серийное производство. «Поэтому проект Sterus — следующий этап органичного развития нашей работы в этом направлении», — добавил он.



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Центр геномной селекции «Мираторга» и компания «Инарктика» объединили усилия для развития аквакультуры и селекции ценных пород рыб, говорится в сообщении агрохолдинга. Ученые Центра геномной селекции «Мираторга» внедряют методы геномного анализа, что позволяет проводить отбор на новом уровне. Они применяют генетический анализ рыб, повышая точность селекции и эффективность бизнеса. Ученые «Мираторга» ищут взаимосвязь между геномными признаками, такими как скорость роста, устойчивость к заболеваниям, кормовой коэффициент, продуктивность и качество филе, чтобы проводить целенаправленную селекцию и подбирать пары. Для аквакультуры применяются методы, разработанные для теплокровных сельскохозяйственных животных, что позволяет повысить производительность существующих пород и избежать зависимости от импорта генетики.



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