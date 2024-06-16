Самое интересное за неделю с 10 по 16 июня

Экспортеры зерна: поставка продовольствия за доллары и евро находится под вопросом
Минфин США ввел санкции против Московской биржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра (входят в группу «Московская биржа»). Введение США санкций в отношении группы «Московская биржа» ставит под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро, сообщил в своем Telegram-канале Союз экспортеров зерна. «Инфраструктура экспортных продаж за рубли уже создана. Российские экспортеры подтверждают свою приверженность международным гуманитарным принципам и готовность оставаться надежным поставщиком зерна и другого продовольствия нашим партнерам с целью обеспечения мировой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении Союза. Банк России сообщил, что будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, при этом курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.
Минсельхоз США понизил прогнозы урожая пшеницы в России и ее экспорта
Минсельхоз США в июньском обзоре понизил прогноз урожая пшеницы в России с 88 млн т до 83 млн т без учета Крыма и новых регионов. Оценка экспортного потенциала в сезоне-2024/25 уменьшена с 52 млн т до 48 млн т. Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 790,75 млн т (798,19 млн т, согласно майской оценке), объем ее глобального экспорта — около 213 млн т (215,36 млн т). По итогам текущего сезона Россия может поставить на мировой рынок 54 млн т пшеницы (ближайшие конкурент — страны ЕС — 37 млн т), оценили американские аналитики.
Первая проба пшеницы нового урожая соответствует 2-му классу
Первая проба пшеницы нового урожая, отобранная специалистами Ростовского филиала Центра оценки качества зерна от партии объемом 5 тыс. т в Калмыкии, позволяет отнести ее ко 2-му классу. Влажность исследованной пшеницы 10,2% при норме не более 14%, натура составляет 815 г/л при норме не менее 750 г/л, содержание белка — 15,75%, количество клейковины — 29%, загрязненность и зараженность вредителями отсутствуют, говорится в сообщении центра. «Пшеницу с такими качественными характеристиками, как правило, используют как улучшитель слабой пшеницы при производстве хлебопекарной муки. Результаты испытаний будут внесены в систему прослеживаемости ФГИС “Зерно”, после чего аграрий сможет реализовать партию», — рассказал директор Центра оценки качества зерна Руслан Хасанов.
В России обострилась проблема фальсификации семян кукурузы
В 2024 году в России обострилась проблема фальсификации семян кукурузы для посева, и она будет оставаться актуальной, сообщил Национальный семенной альянс (НСА). Организация отмечает, что в текущем сельхозсезоне оборот поддельных семян вырос до 12-15%. В прошлом сезоне альянс передал информацию контролирующим органам о признаках незаконного оборота семян в 18 компаниях, и планирует усилить работу в этом направлении в будущем. Предварительные прогнозы по обеспеченности семенами кукурузы на посев в 2025 году показывают, что при общей потребности в 80 тыс. т семян ожидаемый объем производства может достичь 95,3 тыс. т, включая как отечественные, так и иностранные семена (минимальное ожидаемое количество), оценили в альянсе.
Урожай подсолнечника может снизиться на 8,4%
В этом году урожай подсолнечника в России может снизиться на 8,4% — до 15,8 млн т (17,25 млн т в 2023-м), прогнозирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Это произойдет, прежде всего, за счет сокращения посевных площадей и падения урожайности на фоне неблагоприятных погодных условий. Подсолнечник в этом году посеян на 9,7 млн га против почти 9,9 млн га в 2023-м. В то же время сбор сои может вырасти с 6,8 млн т в 2023-м до 7,2 млн т, рапса — до 4,3 млн т против 4,2 млн т годом ранее. Урожай масличного льна в этом году также может увеличиться и достичь 1,27 млн т против 1,15 млн т в 2023-м.
Минсельхоз: отказ Турции от импорта пшеницы не повлияет на экспортные возможности России
Отказ Турции от импорта пшеницы не повлияет на экспортные возможности России, сообщил Минсельхоз по итогам совещания министра сельского хозяйства Оксаны Лут и экспортеров зерна. В новом сельхозсезоне отечественные экспортеры зерна будут активно работать на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки, а также развивать отношения с Индией и Китаем. По словам Лут, участники встречи пришли к единому мнению, что отказ Турции от импорта пшеницы не окажет влияния на экспортный потенциал России. В новом сезоне планируется снижение предложения российского зерна на мировом рынке до 60 млн т. В текущем сельхозгоду Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн т зерновых, в том числе 53 млн т пшеницы.
«Русагро» вложит 21 млрд рублей в производство рапса и масла в Кузбассе
«Русагро» планирует запустить производство рапса и рапсового масла в Кемеровской области. Объем инвестиций составит 21 млрд руб. Запуск проекта намечен на 2027 год. Соответствующее соглашение между правительством Кузбасса и группой «Русагро» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка, проект «Русагро» - это современное производство с большими объемами выпускаемой продукции — 1 млн т рапса и 600-700 тыс. т масла.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!