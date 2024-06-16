Самое интересное за неделю с 10 по 16 июня

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Экспортеры зерна: поставка продовольствия за доллары и евро находится под вопросом

Минфин США ввел санкции против Московской биржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра (входят в группу «Московская биржа»). Введение США санкций в отношении группы «Московская биржа» ставит под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро, сообщил в своем Telegram-канале Союз экспортеров зерна. «Инфраструктура экспортных продаж за рубли уже создана. Российские экспортеры подтверждают свою приверженность международным гуманитарным принципам и готовность оставаться надежным поставщиком зерна и другого продовольствия нашим партнерам с целью обеспечения мировой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении Союза. Банк России сообщил, что будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, при этом курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.



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Минсельхоз США в июньском обзоре понизил прогноз урожая пшеницы в России с 88 млн т до 83 млн т без учета Крыма и новых регионов. Оценка экспортного потенциала в сезоне-2024/25 уменьшена с 52 млн т до 48 млн т. Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 790,75 млн т (798,19 млн т, согласно майской оценке), объем ее глобального экспорта — около 213 млн т (215,36 млн т). По итогам текущего сезона Россия может поставить на мировой рынок 54 млн т пшеницы (ближайшие конкурент — страны ЕС — 37 млн т), оценили американские аналитики.



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Первая проба пшеницы нового урожая соответствует 2-му классу

Первая проба пшеницы нового урожая, отобранная специалистами Ростовского филиала Центра оценки качества зерна от партии объемом 5 тыс. т в Калмыкии, позволяет отнести ее ко 2-му классу. Влажность исследованной пшеницы 10,2% при норме не более 14%, натура составляет 815 г/л при норме не менее 750 г/л, содержание белка — 15,75%, количество клейковины — 29%, загрязненность и зараженность вредителями отсутствуют, говорится в сообщении центра. «Пшеницу с такими качественными характеристиками, как правило, используют как улучшитель слабой пшеницы при производстве хлебопекарной муки. Результаты испытаний будут внесены в систему прослеживаемости ФГИС “Зерно”, после чего аграрий сможет реализовать партию», — рассказал директор Центра оценки качества зерна Руслан Хасанов.



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В России обострилась проблема фальсификации семян кукурузы

В 2024 году в России обострилась проблема фальсификации семян кукурузы для посева, и она будет оставаться актуальной, сообщил Национальный семенной альянс (НСА). Организация отмечает, что в текущем сельхозсезоне оборот поддельных семян вырос до 12-15%. В прошлом сезоне альянс передал информацию контролирующим органам о признаках незаконного оборота семян в 18 компаниях, и планирует усилить работу в этом направлении в будущем. Предварительные прогнозы по обеспеченности семенами кукурузы на посев в 2025 году показывают, что при общей потребности в 80 тыс. т семян ожидаемый объем производства может достичь 95,3 тыс. т, включая как отечественные, так и иностранные семена (минимальное ожидаемое количество), оценили в альянсе.



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Урожай подсолнечника может снизиться на 8,4%

В этом году урожай подсолнечника в России может снизиться на 8,4% — до 15,8 млн т (17,25 млн т в 2023-м), прогнозирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Это произойдет, прежде всего, за счет сокращения посевных площадей и падения урожайности на фоне неблагоприятных погодных условий. Подсолнечник в этом году посеян на 9,7 млн га против почти 9,9 млн га в 2023-м. В то же время сбор сои может вырасти с 6,8 млн т в 2023-м до 7,2 млн т, рапса — до 4,3 млн т против 4,2 млн т годом ранее. Урожай масличного льна в этом году также может увеличиться и достичь 1,27 млн т против 1,15 млн т в 2023-м.



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Отказ Турции от импорта пшеницы не повлияет на экспортные возможности России, сообщил Минсельхоз по итогам совещания министра сельского хозяйства Оксаны Лут и экспортеров зерна. В новом сельхозсезоне отечественные экспортеры зерна будут активно работать на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки, а также развивать отношения с Индией и Китаем. По словам Лут, участники встречи пришли к единому мнению, что отказ Турции от импорта пшеницы не окажет влияния на экспортный потенциал России. В новом сезоне планируется снижение предложения российского зерна на мировом рынке до 60 млн т. В текущем сельхозгоду Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн т зерновых, в том числе 53 млн т пшеницы.



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«Русагро» планирует запустить производство рапса и рапсового масла в Кемеровской области. Объем инвестиций составит 21 млрд руб. Запуск проекта намечен на 2027 год. Соответствующее соглашение между правительством Кузбасса и группой «Русагро» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка, проект «Русагро» - это современное производство с большими объемами выпускаемой продукции — 1 млн т рапса и 600-700 тыс. т масла.



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