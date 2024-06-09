Самое интересное за неделю с 3 по 9 июня

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Турция приостановит импорт пшеницы

Турция запретит импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября 2024 года. Эта и ряд других мер приняты, чтобы защитить внутреннего производителя на период сбора урожая, говорится на сайте Министерства сельского и лесного хозяйства страны. В сообщении уточняется, что сроки действия ограничения могут быть пересмотрены. По данным Союза экспортеров зерна, на середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы, однако в натуральном выражении поставки в республику сократились на 23% к прошлому сезону, достигнув по итогам мая 6,5 млн т.



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Сельхозпроизводство за четыре месяца увеличилось на 1,3%

С января по апрель производство продукции сельского хозяйства в России выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в апреле составил 1,4%, следует из доклада Росстата. «Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в апреле 2024 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 481,7 млрд руб., в январе-апреле 2024 года — 1465,1 млрд руб.», — сообщает статистическое ведомство.



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Российским поставщикам ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе ООН

Поставщики продовольствия из России, сотрудничающие с Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, столкнулись с ограничениями при участии в тендерах на поставку продуктов, пишет РБК. Эта программа предназначена для закупки и передачи продовольствия нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи, и Россия являлась поставщиком в течение последних двадцати лет. В последние годы российское продовольствие — мука, подсолнечное масло, горох — занимало до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. При этом продукция стоила на 10-15% дешевле, чем у альтернативных поставщиков, что позволяло снабжать больше голодающих. Однако в последние месяцы под разными предлогами доступ российского продовольствия со стороны ВПП ООН сильно ограничен, чаще всего по принципу страны происхождения товара.



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Россия стала второй страной в мире после ОАЭ, где сертифицирован сладкий белок браззеин. Об этом сообщил исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов в ходе организованной компаний конференции Deep Food Tech. Продукт допущен к обращению в ЕАЭС при производстве продуктов питания. В августе прошлого года штаб-квартира инновационных проектов «Эфко» в Дубае сообщила о завершении сертификации браззеина в Объединенных Арабских Эмиратах. Инвестиции в проект с момента его старта в 2020 году составили 1,3 млрд руб. В 2025 году компания панирует начать строительство завода для промышленного производства браззеина, вложения оцениваются в 10 млрд руб.



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На ПМЭФ заявлены крупные проекты в мясном секторе

В России создана современная мясная отрасль, за 15 лет ее мощности выросли почти в два раза, сказал в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин. Сегодня страна занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает его поставки на внешние рынки, отметил он, подчеркнув, что самообеспеченность мясом достигла 100%, а его среднедушевое потребление по итогам прошлого года превысило 80 кг. Тем не менее, в ходе ПМЭФ было заключено немало соглашений о реализации проектов именно в мясном секторе. «Агроинвестор» собрал наиболее заметные из них.



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ГК «Атлантис» построит под Калининградом ферму за 35 млрд рублей

ГК «Атлантис» инвестирует 35 млрд руб. в строительство молочной фермы в Калининградской области, соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Мощность предприятия составит 219 тыс. т сырого молока в год, запуск производства запланирован на конец 2025 года. Проект будет реализован в три этапа. Предприятие будет оснащено современными технологическими линиями и будет состоять из 15 коровников по 1,2 тыс. голов скота каждый, доильно-молочных блоков, доильных залов, телятников, корпуса сухостойных коров, комбикормового завода и силосов.



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Нижегородской области комплекс по производству и переработке куриного яйца мощностью 2 млрд штук в год. Общий объем инвестиций в проект превысит 27 млрд руб. Соответствующее соглашение группа подписала с правительством региона и «Альфа-Банком» на Петербургском международном экономическом форуме. Благодаря реализации проекта производство яиц в регионе может вырасти почти в три раза, в прошлом году объем их выпуска составил 1,1 млрд штук.



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