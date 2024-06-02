Самое интересное за май

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Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал первый после инаугурации указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В том числе среди целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», глава государства постановил увеличить к 2030 году объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021-го, а также нарастить экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с показателем 2021 года.



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Дмитрий Патрушев стал вице-премьером, Оксана Лут возглавила Минсельхоз

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания утвердили кандидатуру бывшего главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера. Он сменит на этом посту Викторию Абрамченко и будет курировать АПК и экологию. Днем позже Госдума утвердила первого замминистра сельского хозяйства Оксану Лут на должность главы Минсельхоза. Вскоре указы о назначении Патрушева и Лут, а также других членов правительства подписал президент Владимир Путин.



Минсельхоз планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков, но сроки еще не определены, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут, пишет ТАСС. При этом ведомство пока не пересматривает прогноз урожая зерна, сейчас ожидается валовой сбор на уровне 132 млн т. Региональные режимы ЧС из-за заморозков действуют в десяти регионах. Минсельхоз ранее оценивал, что пересев погибших и поврежденных сельхозкультур требуется на площади 900 тыс. га.



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Семян для пересева хватит с избытком

Дефицита семян в России нет, для пересева погибших из-за заморозков агрокультур их хватит с избытков. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач. Многие регионы Центра и Поволжья в этом году столкнулись с заморозками. «Ситуация неординарная — она похожа на ту, что сложилась в 2009-м, когда мы пересевали и сахарную свеклу, и пшеницу», — напомнил Лобач. Сейчас, по данным Минсельхоза, есть вероятность того, что пересевать придется около 900 тыс. га. Однако, заверил Лобач, даже если гибель сельхозкультур превысит 1 млн га, семена для пересева этих площадей есть.



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Евросоюз утвердил запретительные пошлины на российскую сельхозпродукцию

Совет ЕС принял постановление о повышении ввозных пошлин на зерно, масличные и продукты их переработки из России и Белоруссии до запретительных уровней. Также же эта мера коснется гороха и мелассированного свекловичного жома. В зависимости от продукции пошлины увеличатся до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости. Решение вступит в силу с 1 июля. «Постановление повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до такой степени, что на практике импорт этих продуктов прекратится», — говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. Также уточняется, что повышение пошлин не коснется транзита грузов через порты Евросоюза в третьи страны.



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Заморозки негативно повлияли на плодовые деревья, особенно на яблони в центральных регионах страны, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, пишет «Интерфакс». В связи с ожидаемым уменьшением урожая Минсельхоз рассмотрит возможность увеличения импорта яблок. Это необходимо, чтобы предотвратить рост цен на этот социально значимый продукт, подчеркнула Лут.



По оценке Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, майские заморозки повредили от 50% до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе. Наибольший ущерб от низких температур понесли Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области. Вместе с тем, в Краснодарском крае майские возвратные заморозки существенно не повредили плодово-ягодные насаждения, оценило агроведомство региона.



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Россия может увеличить производство риса до 2 млн тонн

Россия может увеличить производство риса до 2 млн т, тогда как сейчас в среднем его урожай составляет 1,1 млн т, рассказал в ходе пресс-конференции председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач, который также является председателем Национального Рисового Союза. «Рис остается одной из наиболее рентабельных агрокультур, — отметил он. — Кроме того, так как он выращивается на орошении, стабильность его сбора выше, чем у ряда других сельскохозяйственных растений. Наконец, зачастую рис возделывается на таких землях, на которых не могут выращиваться другие агрокультуры, например, на засоленных или заболоченных».



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Французская компания Danone сообщила, что закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р», принадлежащей «Вамин Татарстан». Ее владелец вошел в совет директоров российской «дочки» Danone после передачи иностранных долей Росимуществу. В марте Danone получила разрешение на проведение сделки от российских регулирующих органов. Сумма сделки может составлять 17,7 млрд руб.



Крупнейший поставщик заквасок для молочной продукции уходит из России

Бионаучная компания Chr. Hansen (Дания), которая разрабатывает решения для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности, объявила об уходе из России, сообщает Milknews. Компания является крупнейшим поставщиком заквасок для молокоперерабатывающих предприятий, на ее долю приходится около 45% рынка. Еще 35% занимает Danisco (США). Порядка 5-10% рынка приходится на ФГУП «Экспериментальная биофабрика ВНИИМС» (Углич, Ярославская область). Еще 5% занимает ГК «Союзснаб». В целом Россия импортирует до 80% необходимых молокоперерабатывающих комбинатам заквасок.



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Суд принял решение о национализации «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа» и связанных с ней компаний. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. «По его результатам принято судебное решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым федеральная группа компаний “Макфа” национализирована в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности, — говорится в пресс-релизе компании. — Так, за три неполных дня формального судебного слушания Центральный районный суд города Челябинска успел “разобраться” в более чем полутора сотен томов дела и принял решение о национализации группы компаний “Макфа”».



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