Самое интересное за неделю с 20 по 26 мая

ИКАР снова понизил прогноз урожая пшеницы
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в третий раз за последний месяц понизил прогноз урожая пшеницы в России. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил «Интерфаксу», что новый прогноз на 2,5 млн т меньше предыдущего — теперь ожидается сбор 83,5 млн т пшеницы вместо 86 млн т. Диапазон прогноза теперь составляет 79-87 млн т. Оценка экспортного потенциала пшеницы также снижена до 45 млн т с предыдущих 47 млн т. Общий урожай зерна ИКАР оценивает в 132 млн т по сравнению с предыдущими 135 млн т, а экспортный потенциал — в 57 млн т против 59,5 млн т.
Семян для пересева хватит с избытком
Дефицита семян в России нет, для пересева погибших из-за заморозков агрокультур их хватит с избытков. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач. Многие регионы Центра и Поволжья в этом году столкнулись с заморозками. «Ситуация неординарная — она похожа на ту, что сложилась в 2009-м, когда мы пересевали и сахарную свеклу, и пшеницу», — напомнил Лобач. Сейчас, по данным Минсельхоза, есть вероятность того, что пересевать придется около 900 тыс. га. Однако, заверил Лобач, даже если гибель сельхозкультур превысит 1 млн га, семена для пересева этих площадей есть.
Экспортные цены на пшеницу с начала мая выросли на 12%
Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне выросли на $30/т к уровню начала мая, до $245/т и выше (FOB). Цена на французскую пшеницу увеличилась на $27/т, до $267/т, германская подорожала на $19/т, до $266/т, американская — на $37/т, до $269/т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Среди основных причин повышения цен на мировом рынке аналитики называют снижение потенциала валового сбора пшеницы в России из-за майских заморозков в ряде регионов, недостаточные осадки в центрально-европейской части страны, а также отставание ярового сева в ряде регионов Урала и Сибири из-за холодной и дождливой погоды.
В первом квартале экспорт растительных масел в Китай достиг рекорда
В первом квартале 2024 года экспорт пищевых растительных масел (подсолнечного, рапсового, соевого) из России в Китай достиг рекордных 578,3 тыс. т, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт». Аналитики подчеркнули, что это позволило России укрепить свое лидерство среди крупнейших поставщиков в данном сегменте. По информации центра, на Россию пришлось 58,4% всего китайского импорта пищевых растительных масел.
Эксперты рассчитывают на хороший медосбор
В этом году пасечники ряда регионов сообщают о проблемах с пчелами по выходу из зимовки. Эксперты подтверждают: гибель пчелосемей действительно выше нормальных показателей, однако рассчитывают, что на производстве меда этот фактор не отразится. Согласно опросу, проведенному среди членов Союза промышленных пчеловодов России, у четверти респондентов потери пчелосемей составили до 30% от общего количества зимовавших семей.
Россия может увеличить производство риса до 2 млн тонн
Россия может увеличить производство риса до 2 млн т, тогда как сейчас в среднем его урожай составляет 1,1 млн т, рассказал в ходе пресс-конференции председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач, который также является председателем Национального Рисового Союза. «Рис остается одной из наиболее рентабельных агрокультур, — отметил он. — Кроме того, так как он выращивается на орошении, стабильность его сбора выше, чем у ряда других сельскохозяйственных растений. Наконец, зачастую рис возделывается на таких землях, на которых не могут выращиваться другие агрокультуры, например, на засоленных или заболоченных».
Концерн «Покровский» увеличил площадь сельхозземель в собственности
«Агрокомплекс Лабинский» (управляющая компания концерна «Покровский») увеличил площадь сельхозугодий в собственности до 129,8 тыс. га за счет выкупа 1,5 тыс. га у пайщиков в Ейском и Каневском районах Краснодарского края. Кроме того, на 10 лет продлен договор аренды 2,6 тыс. га в Щербиновском районе, сообщила компания.
«До конца года мы планируем выкупить до 10 тыс. га и ведем переговоры с пайщиками во всех районах нашего присутствия, — прокомментировал гендиректор «Агрокомплекса Лабинский» Алексей Скоробогатов. — Особенность в том, что существенная часть земельного банка де-юре не принадлежит концерну “Покровский”. В аренде, в том числе краткосрочной, остается 88 тыс. га». По словам Скоробогатова, на фоне корпоративного конфликта между бывшими бенефициарами концерн потерял более 20 тыс. га, которые были в аренде.
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