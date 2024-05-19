Самое интересное за неделю с 13 по 19 мая

Дмитрий Патрушев стал вице-премьером, Оксана Лут возглавила Минсельхоз
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания утвердили кандидатуру бывшего главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера. Он сменит на этом посту Викторию Абрамченко и будет курировать АПК и экологию. Днем позже Госдума утвердила первого замминистра сельского хозяйства Оксану Лут на должность главы Минсельхоза. Вскоре указы о назначении Патрушева и Лут, а также других членов правительства подписал президент Владимир Путин.
Минсельхоз зафиксировал гибель 830 тысяч гектаров сельхозкультур от заморозков
По предварительной оценке Минсельхоза, 830 тыс. га сельскохозяйственных культур погибли от заморозков, это около 1% от общей площади посевов в России. Об этом на совещании оперативного штаба под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, говорится в сообщении ведомства. К середине мая площадь ярового сева составила 25 млн га, что примерно равно половине запланированного объема.
Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса
Французская компания Danone сообщила, что закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р», принадлежащей «Вамин Татарстан». Ее владелец вошел в совет директоров российской «дочки» Danone после передачи иностранных долей Росимуществу. В марте Danone получила разрешение на проведение сделки от российских регулирующих органов. Сумма сделки может составлять 17,7 млрд руб.
«СовЭкон» оценил потери пшеницы из-за заморозков почти в 4 млн тонн
Из-за аномальных заморозков, нанесших ущерб посевам сельхозкультур в нескольких регионах в начале мая, Россия рискует потерять 3,9 млн т пшеницы на сумму почти 45 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на предварительные оценки аналитического центра «СовЭкон». После получения дополнительных данных от сельхозпроизводителей и региональных властей, «СовЭкон» пересмотрел свои прогнозы по урожаю пшеницы в России и понизил его с 89,6 млн т до 85,7 млн т. Этот пересмотр также отражает сокращение посевных площадей под пшеницей на 0,3 млн га, до 29,2 млн га, и снижение прогноза урожайности с 3,03 т/га до 2,93 т/га.
Крупнейший поставщик заквасок для молочной продукции уходит из России
Бионаучная компания Chr. Hansen (Дания), которая разрабатывает решения для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности, объявила об уходе из России, сообщает Milknews. Компания является крупнейшим поставщиком заквасок для молокоперерабатывающих предприятий, на ее долю приходится около 45% рынка. Еще 35% занимает Danisco (США). Порядка 5-10% рынка приходится на ФГУП «Экспериментальная биофабрика ВНИИМС» (Углич, Ярославская область). Еще 5% занимает ГК «Союзснаб». В целом Россия импортирует до 80% необходимых молокоперерабатывающих комбинатам заквасок.
Урожай плодов и ягод в 2024 году будет ниже из-за заморозков
В 2024 году в России ожидается снижение урожая яблок, вишни, сливы и других косточковых, а также смородины, садовой земляники, малины, крыжовника, жимолости и прочих ягод. Об этом «Агроинвестору» сообщила генеральный директор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий. По ее словам, причиной стали майские заморозки в ряде регионов. Эксперт отметила, что дать точную оценку потерь урожая этих культур пока сложно, в большинстве хозяйств еще не было возможности оценить, как растения прошли критическую ситуацию с заморозками. Оценить повреждения можно будет после установления теплой погоды, когда будет видно, как восстанавливаются растения.
Овощи «борщевого набора» начнут дешеветь к лету
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 13 мая на уровне 7,91% после 7,81% 6 мая, следует из обзора ведомства «О текущей ценовой ситуации». За неделю с 7 по 13 мая на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, в том числе продовольствие подорожало в среднем на 0,09%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,13%. В том числе цена на огурцы снизились на 5,7%, томаты стали дешевле на 3,2%. Вместе с тем, лук подорожал на 4,4%, морковь — на 4,1%, картофель — на 4%, свекла — на 3,5%, капуста — на 3,3%, следует из данных Росстата. Поскольку сезон ранних овощей из-за похолодания отодвигается, начало сезонного снижения цен прогнозируется в конце мая-июне, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков.
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