Самое интересное за неделю с 13 по 19 мая

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Дмитрий Патрушев стал вице-премьером, Оксана Лут возглавила Минсельхоз

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания утвердили кандидатуру бывшего главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера. Он сменит на этом посту Викторию Абрамченко и будет курировать АПК и экологию. Днем позже Госдума утвердила первого замминистра сельского хозяйства Оксану Лут на должность главы Минсельхоза. Вскоре указы о назначении Патрушева и Лут, а также других членов правительства подписал президент Владимир Путин.



По предварительной оценке Минсельхоза, 830 тыс. га сельскохозяйственных культур погибли от заморозков, это около 1% от общей площади посевов в России. Об этом на совещании оперативного штаба под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, говорится в сообщении ведомства. К середине мая площадь ярового сева составила 25 млн га, что примерно равно половине запланированного объема.



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Французская компания Danone сообщила, что закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р», принадлежащей «Вамин Татарстан». Ее владелец вошел в совет директоров российской «дочки» Danone после передачи иностранных долей Росимуществу. В марте Danone получила разрешение на проведение сделки от российских регулирующих органов. Сумма сделки может составлять 17,7 млрд руб.



Из-за аномальных заморозков, нанесших ущерб посевам сельхозкультур в нескольких регионах в начале мая, Россия рискует потерять 3,9 млн т пшеницы на сумму почти 45 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на предварительные оценки аналитического центра «СовЭкон». После получения дополнительных данных от сельхозпроизводителей и региональных властей, «СовЭкон» пересмотрел свои прогнозы по урожаю пшеницы в России и понизил его с 89,6 млн т до 85,7 млн т. Этот пересмотр также отражает сокращение посевных площадей под пшеницей на 0,3 млн га, до 29,2 млн га, и снижение прогноза урожайности с 3,03 т/га до 2,93 т/га.



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Крупнейший поставщик заквасок для молочной продукции уходит из России

Бионаучная компания Chr. Hansen (Дания), которая разрабатывает решения для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности, объявила об уходе из России, сообщает Milknews. Компания является крупнейшим поставщиком заквасок для молокоперерабатывающих предприятий, на ее долю приходится около 45% рынка. Еще 35% занимает Danisco (США). Порядка 5-10% рынка приходится на ФГУП «Экспериментальная биофабрика ВНИИМС» (Углич, Ярославская область). Еще 5% занимает ГК «Союзснаб». В целом Россия импортирует до 80% необходимых молокоперерабатывающих комбинатам заквасок.



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Урожай плодов и ягод в 2024 году будет ниже из-за заморозков

В 2024 году в России ожидается снижение урожая яблок, вишни, сливы и других косточковых, а также смородины, садовой земляники, малины, крыжовника, жимолости и прочих ягод. Об этом «Агроинвестору» сообщила генеральный директор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий. По ее словам, причиной стали майские заморозки в ряде регионов. Эксперт отметила, что дать точную оценку потерь урожая этих культур пока сложно, в большинстве хозяйств еще не было возможности оценить, как растения прошли критическую ситуацию с заморозками. Оценить повреждения можно будет после установления теплой погоды, когда будет видно, как восстанавливаются растения.



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Овощи «борщевого набора» начнут дешеветь к лету

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 13 мая на уровне 7,91% после 7,81% 6 мая, следует из обзора ведомства «О текущей ценовой ситуации». За неделю с 7 по 13 мая на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, в том числе продовольствие подорожало в среднем на 0,09%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,13%. В том числе цена на огурцы снизились на 5,7%, томаты стали дешевле на 3,2%. Вместе с тем, лук подорожал на 4,4%, морковь — на 4,1%, картофель — на 4%, свекла — на 3,5%, капуста — на 3,3%, следует из данных Росстата. Поскольку сезон ранних овощей из-за похолодания отодвигается, начало сезонного снижения цен прогнозируется в конце мая-июне, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков.



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