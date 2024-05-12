Самое интересное с 1 по 11 мая

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Дмитрий Патрушев станет вице-премьером

Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза, говорится на сайте кабмина.



«В связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы, в качестве нового куратора таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК, экология, была предложена кандидатура Дмитрия Патрушева. Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут, которая была первым заместителем министра. Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров — 14 мая.



Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал первый после инаугурации указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В том числе среди целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», глава государства постановил увеличить к 2030 году объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021-го, а также нарастить экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с показателем 2021 года.



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Погибшие из-за заморозков посевы будут пересеяны, для этого есть все необходимые ресурсы, сообщил ТАСС со ссылкой на Минсельхоз. «Региональные органы управления АПК совместно со специалистами ФГБУ "Россельхозцентр" приступили к определению размера ущерба. Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», — уточнило ведомство. По состоянию на 8 мая в связи с возвратными заморозками режим ЧС регионального уровня был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.



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Аналитический центр « Русагротранса

Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз урожая пшеницы с 92 млн т до 89,9 млн т, сообщили «Агроинвестору» в компании. При этом снижение валового сбора пшеницы на Юге будет частично компенсировано ростом производства в других регионах, ожидают аналитики. В прошлом году урожай агрокультуры составил 92,8 млн т.



При этом заморозки, пришедшие в начале мая, замедлят развитие озимых и могут привести к снижению их урожайности, поскольку культуры достигли уязвимых фаз развития, предупреждает «Русагротранс». «Если ситуация с дефицитом осадков продлится до конца мая, то прогноз по урожаю на Юге, как и в целом по России, может быть снижен дополнительно на 3-4 млн т, до 87-88 млн т. Ущерб от второй волны заморозков 9-10 мая также может дополнительно понизить оценку, прежде всего, в Центральной России и Поволжье — на 1-2 млн т», — добавляют аналитики.



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Экспортные котировки на подсолнечное масло в апреле укреплялись

Экспортные котировки на подсолнечное масло в апреле укреплялись. «Средние цены, по нашим оценкам, на базисе FOB Черноморские порты от месяца к месяцу выросли примерно на 5%, до $825 за тонну, — рассказал «Агроинвестору» аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. — При этом сами сделки проходили и по более высокой стоимости — преимущественно в первой половине апреля, когда этому способствовала мировая конъюнктура: во-первых, дорогая нефть, а, во-вторых, высокий спрос Индии и Китая, который тем не менее впоследствии несколько остыл в связи с активной контрактацией в более ранние периоды».



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Вступил в силу запрет на экспорт сахара

Вступило в силу постановление правительства о введении временного запрета на экспорт сахара. Документ, подписанный главой кабмина Михаилом Мишустиным, был размещен на портале правовой информации 4 мая. Ранее в своем Телеграм-канале правительство сообщило, что запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы будет действовать до 31 августа 2024 года. Уточняется, что это решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка. Постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, будут возможны поставки определенных объемов сахара в страны ЕАЭС. В том числе в Армению разрешено отгрузить 28 тыс. т, в Белоруссию — 5 тыс. т, в Казахстан — 120 тыс. т, в Киргизию — 28,5 тыс. т.



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Суд принял решение о национализации «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа» и связанных с ней компаний. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. «По его результатам принято судебное решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым федеральная группа компаний “Макфа” национализирована в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности, — говорится в пресс-релизе компании. — Так, за три неполных дня формального судебного слушания Центральный районный суд города Челябинска успел “разобраться” в более чем полутора сотен томов дела и принял решение о национализации группы компаний “Макфа”».



Компания считает, что судебное решение является незаконным и нарушает процедуру, которая обеспечивает объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств дела и принятие непредвзятого решения. «Невозможно за одно судебное заседание, даже если продлить его в три дня, ознакомиться с десятками томов информации и вынести квалифицированный вердикт. Генпрокуратура не вправе обращать в доход государства имущество, которое принадлежит добросовестным собственникам», — подчеркивает компания.



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Минсельхоз перераспределил часть дополнительной экспортной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в размере 1,37 млн т, от которой отказались шесть компаний. Как следует из приказа ведомства, ТД «Риф» (новое название компании — «Родные поля») отказался от доли в 1,19 млн т из 3,97 млн т, «Компания Луис Дрейфус Восток» отказалась от всей своей доли в размере 170 тыс. т. Объемы других компаний небольшие, они также отказались от всей своей доли. Так, «Кофко Интернэшнл Ру» отказалась от экспорта 4,3 тыс. т зерна, «Анновское» — от 3,09 тыс. т, «Аванд» — от 533 т, «МГ Экспорт-Импорт» — от 47 т.



Своим приказом Минсельхоз также распределил дополнительные объемы квоты между экспортерами. Как следует из документа, больше всего — на 1,86 млн т, до более чем 6 млн т — увеличилась квота компании «Грейн Гейтс». На 221,4 тыс. т, до 714,4 тыс. т выросла квота «Агро Коммодитис», на 204,9 тыс. т, до 518,6 тыс. т — «Петрохлеб-Кубань». Всего дополнительную квоту на экспорт зерна получили 33 участника рынка.



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Всплеска спроса на яйца перед Пасхой не наблюдалось

Существенного увеличения спроса на яйца перед Пасхой не наблюдалось в последние несколько лет, и 2024-й не стал исключением. Об этом «Агроинвестору» рассказала гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Цены в этот период, соответственно, не растут. «Рынок яйца сегодня стабилен, как и объемы его производства. Никакого дефицита и всплеска цен нет», — подчеркивает она.



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