Самое интересное за апрель

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В 2024 году урожай зерновых в России ожидается на уровне 132 млн т, что ниже показателя прошлого года — 144,9 млн т. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект Национального доклада Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года. Также прогнозируется, что урожай масличных в 2024 году может составить 28 млн т, что на 1,9 млн т меньше, чем в 2023-м. Производство сахарной свеклы также снизится до 47 млн т по сравнению с 53,1 млн т в прошлом году, допускает агроведомство.



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Правительство не поддержало отмену налога за фудшеринг для крупных ритейлеров

Правительство отклонило законопроект, предусматривающий освобождение крупных предприятий розничной торговли от уплаты НДС при передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся, пишет ТАСС со ссылкой на заключение кабмина. В документе указано, что предложенные изменения не соответствуют принципам всеобщности и равенства налогообложения, так как льгота применялась бы только крупнейшим налогоплательщикам. Кроме того, реализация законопроекта привела бы к убыткам для федерального бюджета без определения источников компенсации.



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Первая партия российской свинины доставлена в Китай

«Мираторг» сообщил о выгрузке контейнера со свининой на склад клиента в Китайской Народной Республике. Это первая партия свинины, доставленная в Китай с момента открытия рынка страны для российской продукции. Объем партии субпродуктов составил 27 т. Продукция была произведена на мясоперерабатывающем комплексе «Короча» в Белгородской области.



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Ekosem-Agrar AG, головная структура крупнейшего молочного холдинга России ГК «ЭкоНива», планирует провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций: со сроками погашений в 2027 и 2029 годах. Предложение предполагает продажу и передачу непогашенных облигаций, включая накопленный купонный доход, по цене 300 евро за одну ценную бумагу при номинальной стоимости 1 тыс. евро. В дальнейшем руководство группы намерено перевести операционный бизнес, который базируется в России, под контроль компании в российской юрисдикции.



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Минэкономразвития прогнозирует рост агропроизводства в 2025—2027 годах

Минэкономразвития прогнозирует положительную динамику производства продукции сельского хозяйства в России в период с 2025 по 2027 год. Согласно прогнозу министерства, в базовом сценарии ожидается рост в диапазоне 1,7-4%. В частности, предполагается, что в 2025 году производство продукции сельского хозяйства увеличится на 4%, в 2026 и 2027 годах — на 1,7%. Однако в 2024-м ожидается небольшое снижение — на 1,9%. В консервативном сценарии прогнозируется рост на уровне 3,8% в 2025-м, а в последующие годы — по 1,5% ежегодно. В то же время, в этом году в данном сценарии возможно снижение производства на 2,1%.



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8 апреля президент Владимир Путин своим указом передал во временное управление Росимуществу активы группы «АгроТерра», фактическим владельцем которой является нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V. Днем позже компания сообщила, что пока не получила дополнительной информации относительно указа. «С точки зрения осуществления деятельности в оперативном режиме, мы продолжаем работать как раньше. Сейчас самое главное для нас всех — посевная кампания», — отметила пресс-служба агрохолдинга.



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Россельхознадзор направил в Минсельхоз предложения по ужесточению фитосанитарного контроля за зерном и другими продуктами, предназначенными для экспорта. Согласно информации службы, предлагается ввести процедуру аттестации предприятий-производителей аналогично ветеринарному контролю с последующим внесением их данных в реестр экспортеров. Предложения были разработаны по указанию правительства для обеспечения фитосанитарной безопасности экспортных партий зерна и соблюдения процедур очистки зерна от карантинных сорных растений компаниями-экспортерами. Инициатива должна быть внесена в план законодательной работы правительства на 2025 год.



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Крупнейший производитель вина перешел в госсобственность

Компания «Кубань-Вино», крупнейший в России производитель вина, с 10 апреля перешла в собственность Российской Федерации, следует из ЕГРЮЛ. Аналогичные изменения коснулись агрофирмы «Южная», «Центра пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ — Ариант»), а также агрофирмы «Ариант», которая занимается свиноводством. Руководители компаний остались прежними. Ранее владельцем компаний была ГК «Ариант». 5 апреля суд вынес решение по иску Генпрокуратуры и передал активы в госсобственность.



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«Яков и Партнеры»: создание новых лидеров АПК приведет к росту отрасли на $23-40 млрд в год

Создание трех-пяти «национальных чемпионов» в агропромышленном секторе России может привести к дополнительному росту отрасли на $23-40 млрд ежегодно, говорится в исследовании компании «Яков и Партнеры». Сейчас страна занимает 17-е место в мировом экспорте продукции по стоимости, что составляет менее 2% мирового рынка. Для увеличения конкурентоспособности необходимо повысить маржинальность продукции и общий объем производства. В противном случае отрасль может столкнуться с насыщением рынка и потерей доли на мировой арене, считают эксперты. Оптимальным сценарием развития АПК в России было бы создание нескольких крупных интегрированных игроков с глобальным присутствием на рынках, годовой выручкой более $10 млрд, экспортом более 25% продукции, контролем над цепочкой создания стоимости и значительными расходами на НИОКР, отмечается в исследовании.



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Один из крупнейших российских агрохолдингов — «АФГ Националь» - завершил сделку по приобретению производителя говядины «Заречное» в Воронежской области, сообщили ТАСС в пресс-службе «АФГ Националь». По словам представителей компании, приобретение этого актива позволит увеличить капитализацию производственных и сельскохозяйственных активов. Теперь помимо производства риса, холдинг также станет крупным производителем премиальной мраморной говядины под брендом «Праймбиф» (выпускаемым ГК «Заречное»).



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