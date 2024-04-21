Самое интересное за неделю с 15 по 21 апреля

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В 2024 году урожай зерновых в России ожидается на уровне 132 млн т, что ниже показателя прошлого года — 144,9 млн т. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект Национального доклада Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года. Также прогнозируется, что урожай масличных в 2024 году может составить 28 млн т, что на 1,9 млн т меньше, чем в 2023-м. Производство сахарной свеклы также снизится до 47 млн т по сравнению с 53,1 млн т в прошлом году, допускает агроведомство.



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Правительство не поддержало отмену налога за фудшеринг для крупных ритейлеров

Правительство отклонило законопроект, предусматривающий освобождение крупных предприятий розничной торговли от уплаты НДС при передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся, пишет ТАСС со ссылкой на заключение кабмина. В документе указано, что предложенные изменения не соответствуют принципам всеобщности и равенства налогообложения, так как льгота применялась бы только крупнейшим налогоплательщикам. Кроме того, реализация законопроекта привела бы к убыткам для федерального бюджета без определения источников компенсации.



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Цены на пшеницу на внутреннем рынке и в портах растут

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли на 200 руб. по сравнению с прошлой неделей, до 13,5-13,6 тыс. руб./т без НДС, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». На малой воде цены также прибавили 200 руб. и достигли 12-12,2 тыс. руб. т. В прошлом году в этот период цены были примерно на тех же уровнях: 13,5 тыс. руб./т на глубокой воде и 12,15 тыс. руб./т — на малой, сравнили аналитики.



Внутренние цены на пшеницу в европейской части России продолжили укрепляться. При этом экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле-мае в сравнении с предыдущей неделей не изменились − $210/т FOB.



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Первая партия российской свинины доставлена в Китай

«Мираторг» сообщил о выгрузке контейнера со свининой на склад клиента в Китайской Народной Республике. Это первая партия свинины, доставленная в Китай с момента открытия рынка страны для российской продукции. Объем партии субпродуктов составил 27 т. Продукция была произведена на мясоперерабатывающем комплексе «Короча» в Белгородской области.



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Минпромторг поддерживает повышение пошлины на вино из стран НАТО до 200%

Минпромторг поддерживает увеличение импортной пошлины на вино из стран НАТО до 200%, но инициативу Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) о введении такой ставки нужно обсудить. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет ТАСС. По его словам, независимо от конкретной суммы, повышение пошлины необходимо и оправдано.



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«Московское» построит в Новосибирской области завод по переработке люцерны за 2,2 млрд рублей

Инвестиционный совет Новосибирской области одобрил проект строительства завода по сушке и гранулированию люцерны в Каргатском районе. Предполагаемые инвестиции в проект составляют более 2,2 млрд руб. Инициатором проекта выступило ООО «Московское», одним из учредителей которого является Юрий Белов. Он рассказал «Агроинвестору», что проект реализует компания «Агроу», которая учредила «Московское» специально для реализации проекта. Он отметил, что производство люцерны сейчас является одним из самых прибыльных направлений бизнеса.



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Группа « Черкизово

По уточненным данным, группа «Черкизово» по итогам 2023 года заняла первое, а не второе место в рейтинге крупнейших производителей комбикормов, который составляет «Агроинвестор». В прошлом году компания выпустила 2,9 млн т комбикормов, что на 21% больше показателя 2022-го.



«Мираторг» не озвучивал показатель производства для рейтинга, в открытых источниках он также не упоминался, оценка производства была на уровне 3 млн т. Она учитывала планы компании по развитию комбикормового дивизиона, а также фактическое увеличение производства свинины и мяса птицы, а соответственно — и потребности в комбикормах. После публикации топ-25 в апрельском номере журнала «Агроинвестор», вышла отчетность «Мираторг Финанс», где говорится, что в прошлом году совокупный объем производства шести комбикормовых заводов «Мираторга» составил 2,8 млн т.



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