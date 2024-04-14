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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Самое интересное за неделю с 8 по 14 апреля

На прошедшей неделе Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России, «АгроТерра» перешла во временное управление Росимущества, активы «Арианта» - в госсобственность, а «ЭкоНива» начала консолидацию бизнеса в российской юрисдикции

| Агроинвестор |

повысил прогноз экспорта пшеницы из России

повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 52 млн т в связи с высокими темпами отгрузок. Прогноз для ближайшего конкурента — стран ЕС — напротив, понижен на 2 млн т до 34,5 млн т. В прошлом сезоне, по оценке американских аналитиков, наша страна поставила на внешние рынки 47,5 млн т пшеницы, Евросоюз — около 35,1 млн т. В своих расчетах американское агроведомство традиционно не учитывает Крым и новые российские регионы.

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Сельхозпроизводители могут сократить посадки картофеля

Площади под картофелем в товарном секторе в этом году могут сократиться с прошлогодних 315-316 тыс. га до 309 тыс. га, считает . По данным консалтингового агентства Kynetec, из 163 опрошенных картофелеводов 19% собираются уменьшить площади относительно показателя 2023-го, 60% оставят их на том же уровне, 8% нарастят, 13% не определились. В разных регионах разные тенденции, но критических снижений площадей никто из аграриев не планирует, рассказал «» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Не исключаю даже, что, наоборот, отдельные сельхозпроизводители могут пустить остатки товарного картофеля на семенные цели и в итоге увеличить посадки», — допустил он.

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Квота на беспошлинный импорт курицы себя не оправдывает

Тарифная квота на беспошлинный ввоз в Россию в 2024 году 140 тыс. т мяса кур — это негативный сигнал для отрасли. Об этом в ходе конференции «: PRO животноводства и комбикорма» сказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «Мы опять наступаем на те же грабли. Сейчас эта мера никак себя не оправдывает», — подчеркнул он. Лахтюхов добавил, что с инициативой о введении квоты выступили мясопереработчики, которые предоставляли не совсем корректные данные в пользу этого решения. Он напомнил, что несколько лет назад с инициативой о беспошлинной квоте на импорт столкнулись свиноводы. В результате из предусмотренных 100 тыс. т было ввезено только около 15 тыс. т. Похожая ситуация с курицей. 

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Пик паводка в Оренбургской области еще не прошел

Пик весеннего паводка ожидался в Оренбурге 12-13 апреля. Уровень воды в реке Урал 12 апреля, по прогнозам, может подняться до 1165 см, сообщил первый вице-губернатор — первый зампредседателя правительства Оренбургской области — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин на внеочередном заседании законодательного собрания области. Утром 12 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1129 см.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне на совещание у президента Владимира Путина по вопросам ликвидации последствий паводков сообщил, что регион направил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. «На сегодняшний день сумма превышает 40 млрд руб., но понятно, что это очень предварительно, потому что вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили», — уточнял он. Ущерб сельхозпроизводителям предварительно оценивался в 65 млн руб.

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«» начинает консолидацию бизнеса в российской юрисдикции

Ekosem-Agrar AG, головная структура крупнейшего молочного холдинга России ГК «», планирует провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций: со сроками погашений в 2027 и 2029 годах. Предложение предполагает продажу и передачу непогашенных облигаций, включая накопленный купонный доход, по цене 300 евро за одну ценную бумагу при номинальной стоимости 1 тыс. евро. В дальнейшем руководство группы намерено перевести операционный бизнес, который базируется в России, под контроль компании в российской юрисдикции.

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«» продолжает работу после передачи Росимуществу

8 апреля президент Владимир Путин своим указом передал во временное управление Росимуществу активы группы «», фактическим владельцем которой является нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V. Днем позже компания сообщила, что пока не получила дополнительной информации относительно указа. «С точки зрения осуществления деятельности в оперативном режиме, мы продолжаем работать как раньше. Сейчас самое главное для нас всех — посевная кампания», — отметила пресс-служба агрохолдинга.

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Крупнейший производитель вина перешел в госсобственность

Компания «Кубань-Вино», крупнейший в России производитель вина, с 10 апреля перешла в собственность Российской Федерации, следует из ЕГРЮЛ. Аналогичные изменения коснулись агрофирмы «Южная», «Центра пищевой индустрии — » («ЦПИ — »), а также агрофирмы «», которая занимается свиноводством. Руководители компаний остались прежними. Ранее владельцем компаний была ГК «». 5 апреля суд вынес решение по иску Генпрокуратуры и передал активы в госсобственность.

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