Самое интересное за неделю с 1 по 7 апреля

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Россельхознадзор направил в Минсельхоз предложения по ужесточению фитосанитарного контроля за зерном и другими продуктами, предназначенными для экспорта. Согласно информации службы, предлагается ввести процедуру аттестации предприятий-производителей аналогично ветеринарному контролю с последующим внесением их данных в реестр экспортеров. Предложения были разработаны по указанию правительства для обеспечения фитосанитарной безопасности экспортных партий зерна и соблюдения процедур очистки зерна от карантинных сорных растений компаниями-экспортерами. Инициатива должна быть внесена в план законодательной работы правительства на 2025 год.



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Правительство рассмотрит предложение установить пошлины в 200% для вин из стран НАТО

Предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) об установлении ввозных пошлин для вин из стран НАТО в размере 200% будет рассмотрено правительством в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Виктории Абрамченко. Она подчеркнула, что правительство поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран и предлагает системный подход к таким ответным мерам. В своем Telegram-канале вице-премьер отметила, что предложение виноделов требует внимательного рассмотрения с привлечением экспертов, учитывая опережающий рост российского виноделия.



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Суд арестовал активы по делу «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генеральной прокуратуры к АО «Макфа». Как говорится в сообщении на сайте суда, заместитель генпрокурора в интересах Российской Федерации подал иск к компании и аффилированным с ней физическим лицам, российским юрлицам, ряду иностранных коммерческих организаций, действующих на территории Великобритании, Кипра и т. д. об обращении в доход Российской Федерации имущества ответчиков. В рамках иска заявлено ходатайство о запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. По информации ТАСС, для обеспечения иска Генпрокуратуры судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бенефициаров «Макфы» - экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как следует из текста постановления, на которое ссылается агентство, сумма арестованных активов оценена в 100 трлн руб.



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За год из агропромышленного комплекса в России ушло около 200 тыс. работников, что составляет 3,2% от общего числа сотрудников сектора АПК. Об этом на Всероссийском научно-образовательном аграрном форуме в Ставрополе сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, пишет ТАСС. По ее словам, всего в отрасли трудятся примерно 6 млн человек. Лут отметила, что за последние десять лет производительность труда в агропромышленном комплексе значительно выросла. По прогнозам, в ближайшие шесть лет этот показатель должен увеличиваться в среднем на 2% ежегодно.



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Рестораны переходят на российский лосось

Перебои с поставками лосося — одна из ключевых проблем для ресторанного бизнеса России, а для японских ресторанов она стоит особенно остро, ведь лосось — один из основных ингредиентов в их меню. TanukiFamily (рестораны «Тануки», «Каспийка», «Ерш» и «Твоя пицца») ранее закупали лосось у производителей с Фарерских островов, которые приостановили отгрузки своей продукции в Россию. В итоге компания нашла замену в Мурманске: производитель Inarctica выращивает лосось и морскую форель в условиях, максимально приближенных к естественным — в чистых водах Баренцева моря, рассказали «Агроинвестору» в TanukiFamily. Переход на поставки из Мурманска решил сразу несколько проблем: в рестораны поступает свежий продукт, поскольку доставка занимает всего три дня, есть возможность контролировать качество и объемы поставок.



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Индекс продовольственных цен ФАО вырос впервые за семь месяцев

Индекс мировых цен на продовольственные товары (средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп) в марте увеличился на 1,1%. К росту привело повышение международных котировок растительных масел, молочных продуктов и мяса. Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), это первое увеличение Индекса за последние семь месяцев.



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Собственник экспортера зерна «Доставка морем» Илья Косых стал косвенным владельцем более 25% зернового терминального комплекса «Тамань» (ЗТКТ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчетности ЗТКТ за 2023 год. Источник издания рассказал, что к Косых могла перейти доля международного трейдера Viterra, который вместе с Cargill и Louis Dreyfus прекратил экспорт зерна из России с июля 2023 года. С начала октября 2023 года Илья Косых и гендиректор «Доставки морем» Наталья Тугалева стали членами совета директоров ЗТКТ.



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