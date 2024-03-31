Самое интересное за март

Россельхознадзор предложил перераспределить квоту на поставки зерна между экспортерами
Россельхознадзор обеспокоен значительным увеличением количества уведомлений от уполномоченных органов стран-импортеров о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям партий российского зерна. В связи с этим служба предлагает перераспределить квоту между экспортерами зерна, внеся соответствующее предложение в Минсельхоз. В 2023 году Россельхознадзор получил 33 уведомления о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям российского зерна, а с начала 2024 года уже 13.
Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна и масличных из России
Еврокомиссия планирует ввести пошлину в размере 95 евро за тонну на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом обсуждения вопроса. Источники издания утверждают, что введение такой пошлины приведет к росту цен на зерно как минимум на 50% и может «уничтожить спрос». Кроме того, планируется введение пошлин в размере 50% на масличные культуры и продукты их переработки. По словам одного из собеседников Financial Times, размер пошлины будет установлен на уровне, максимально допустимом согласно правилам Всемирной торговой организации.
Danone получила разрешение на продажу своего бизнеса в России
Французская компания Danone сообщила, что получила разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО «Вамин Р». Завершение сделки ожидается в ближайшие недели. Danone напомнила, что запустила процесс передачи этого бизнеса в октябре 2022 года, однако в июле 2023-го активы указом президента Владимира Путина были переданы во временное управление Росимущества. Общий убыток от сделки, отраженный Danone на своих счетах, составляет 1,2 млрд евро, говорится в сообщении компании.
«Ростсельмаш» открыл новый тракторный завод
«Ростсельмаш» открыл в Ростове-на-Дону завод по производству тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. Предприятие стало первым заводом полного производственного цикла по выпуску тракторов, построенным в России за последние 52 года, говорится в сообщении компании. Производственная мощность завода составляет 5 тыс. тракторов в год. Здесь будут выпускать машины мощностью от 170 л.с. до 620 л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, а также на гусеничном ходу. Кроме того, на заводе будут производиться телескопические и фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики. Общие инвестиции в создание производства превысили 13 млрд руб. Из них 4 млрд руб. в виде льготного займа на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил Фонда развития промышленности.
Генпрокуратура хочет обратить акции «Макфы» в доход государства
Генпрокуратура хочет обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО «Макфа», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Иск Генеральной прокуратуры был направлен в Центральный районный суд Челябинска и уже передан конкретному судье, который пока не назначил дату рассмотрения дела. По мнению представителей Генпрокуратуры, главные ответчики — бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в государственных органах, нарушали антикоррупционные законы, игнорируя запреты и ограничения.
Россия снизила закупки импортных семян почти на треть
В 2023 году объем импорта семян в Россию сократился почти на треть, сообщает Минсельхоз в своем Telegram-канале, не уточняя конкретные цифры. В сообщении отмечается, что переход на использование отечественных семян происходит постепенно, что позволяет избежать рисков для производства в сельском хозяйстве. Интерес к российским разработкам значительно возрос. По данным ведомства, обеспеченность подготовленными к посеву семенами по большинству культур превышает показатели предыдущего года. Например, уже закуплено 99% семян зерновых и зернобобовых культур, 53,9% кукурузы, 51,3% подсолнечника, 48,2% сахарной свеклы.
«Мираторг» отправил первую партию свинины в Китай
«Мираторг» сообщил, что отправил в Китай первую партию свинины, произведенной на мясоперерарабатывающем комплексе холдинга СК «Короча». Компания отгрузила с оптово-распределительного центра в Корочанском районе Белгородской области 27 т продукции. Агрохолдинг первым из российских производителей возобновил экспорт свинины в Китай после многолетнего запрета поставок, отметила пресс-служба компании.
Объем сделок M&A в АПК в 2023 году вырос на 56%
В 2023 году объем сделок M&A в АПК составил 299 млрд руб., что на 56% больше, чем в 2022-м. Рост в долларовом выражении — 16% до $3,45 млрд. Количество сделок выросло с 51 до 80, но при этом средняя сумма сделки снизилась с $58 млн до $43 млн. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов, его слова приводит «Интерфакс». Ключевым сегментом рынка сделок в прошлом году была пищевая промышленность: на нее пришлось около $1,61 млрд и 26 сделок. В сельском хозяйстве прошло 46 сделок на $1,52 млрд. Объем сделок, связанных с уходом иностранных компаний, вырос до $630 млн с $449 млн в 2022 году, но их количество сократилось с 14 до 11.
Экспортер из Сибири начал поставки гороха через порт Высоцкий
В марте были запущены грузовые экспрессы в вагонах-зерновозах «Русагротранс» при участии РЖД с Западно-Сибирской железной дорогой в направлении порта Высоцкий (Ленинградская область). Отравителем и экспортером выступает Новосибирская продовольственная корпорация. Весь объем отгрузки составил около 49 тыс. т, из которых 14,6 тыс. т поставлено грузовыми экспрессами. Через зерновой терминал горох будет экспортирован в Индию одним судном. «Такой объем гороха будет перевезен из Сибири и экспортирован через порты Балтики впервые, равно как и впервые в Индию, — рассказал «Агроинвестору» директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский. — После обнуления импортной пошлины в декабре 2023 года Индия завозила российский горох только через порт Кавказ из южных регионов судами объемом от 30 тыс. т до 55 тыс. т».
В 2023 году производство грибов в России выросло на 13%
В прошлом году грибоводческие хозяйства вырастили 145,9 тыс. т грибов, что на 13,3% больше, чем в 2022-м, сообщил Минсельхоз, подчеркнув, что это рекордный показатель. Там отметили, что сейчас грибоводство является одним из популярных направлений работы российских аграриев. В основном в России выращивают шампиньоны и вешенки. Развитию отрасли способствуют меры господдержки, включая инвестиционные кредиты, которые позволяют запускать крупные проекты в этой сфере. За последние годы было открыто 85 предприятий. В 2022 году производство культивируемых грибов в России выросло на 16,5% до 128,7 тыс. т. В 2021-м показатель составлял чуть более 100 тыс. т.
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