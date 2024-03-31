Самое интересное за март

Pixabay

Россельхознадзор обеспокоен значительным увеличением количества уведомлений от уполномоченных органов стран-импортеров о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям партий российского зерна. В связи с этим служба предлагает перераспределить квоту между экспортерами зерна, внеся соответствующее предложение в Минсельхоз. В 2023 году Россельхознадзор получил 33 уведомления о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям российского зерна, а с начала 2024 года уже 13.



Подробнее



Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна и масличных из России

Еврокомиссия планирует ввести пошлину в размере 95 евро за тонну на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом обсуждения вопроса. Источники издания утверждают, что введение такой пошлины приведет к росту цен на зерно как минимум на 50% и может «уничтожить спрос». Кроме того, планируется введение пошлин в размере 50% на масличные культуры и продукты их переработки. По словам одного из собеседников Financial Times, размер пошлины будет установлен на уровне, максимально допустимом согласно правилам Всемирной торговой организации.



Подробнее



Французская компания Danone сообщила, что получила разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО «Вамин Р». Завершение сделки ожидается в ближайшие недели. Danone напомнила, что запустила процесс передачи этого бизнеса в октябре 2022 года, однако в июле 2023-го активы указом президента Владимира Путина были переданы во временное управление Росимущества. Общий убыток от сделки, отраженный Danone на своих счетах, составляет 1,2 млрд евро, говорится в сообщении компании.



Подробнее



«Ростсельмаш» открыл в Ростове-на-Дону завод по производству тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. Предприятие стало первым заводом полного производственного цикла по выпуску тракторов, построенным в России за последние 52 года, говорится в сообщении компании. Производственная мощность завода составляет 5 тыс. тракторов в год. Здесь будут выпускать машины мощностью от 170 л.с. до 620 л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, а также на гусеничном ходу. Кроме того, на заводе будут производиться телескопические и фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики. Общие инвестиции в создание производства превысили 13 млрд руб. Из них 4 млрд руб. в виде льготного займа на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил Фонда развития промышленности.



Подробнее



Генпрокуратура хочет обратить акции «Макфы» в доход государства

Генпрокуратура хочет обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО «Макфа», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Иск Генеральной прокуратуры был направлен в Центральный районный суд Челябинска и уже передан конкретному судье, который пока не назначил дату рассмотрения дела. По мнению представителей Генпрокуратуры, главные ответчики — бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в государственных органах, нарушали антикоррупционные законы, игнорируя запреты и ограничения.



Подробнее



Россия снизила закупки импортных семян почти на треть

В 2023 году объем импорта семян в Россию сократился почти на треть, сообщает Минсельхоз в своем Telegram-канале, не уточняя конкретные цифры. В сообщении отмечается, что переход на использование отечественных семян происходит постепенно, что позволяет избежать рисков для производства в сельском хозяйстве. Интерес к российским разработкам значительно возрос. По данным ведомства, обеспеченность подготовленными к посеву семенами по большинству культур превышает показатели предыдущего года. Например, уже закуплено 99% семян зерновых и зернобобовых культур, 53,9% кукурузы, 51,3% подсолнечника, 48,2% сахарной свеклы.



Подробнее



«Мираторг» сообщил, что отправил в Китай первую партию свинины, произведенной на мясоперерарабатывающем комплексе холдинга СК «Короча». Компания отгрузила с оптово-распределительного центра в Корочанском районе Белгородской области 27 т продукции. Агрохолдинг первым из российских производителей возобновил экспорт свинины в Китай после многолетнего запрета поставок, отметила пресс-служба компании.



Подробнее



Объем сделок M&A в АПК в 2023 году вырос на 56%

В 2023 году объем сделок M&A в АПК составил 299 млрд руб., что на 56% больше, чем в 2022-м. Рост в долларовом выражении — 16% до $3,45 млрд. Количество сделок выросло с 51 до 80, но при этом средняя сумма сделки снизилась с $58 млн до $43 млн. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов, его слова приводит «Интерфакс». Ключевым сегментом рынка сделок в прошлом году была пищевая промышленность: на нее пришлось около $1,61 млрд и 26 сделок. В сельском хозяйстве прошло 46 сделок на $1,52 млрд. Объем сделок, связанных с уходом иностранных компаний, вырос до $630 млн с $449 млн в 2022 году, но их количество сократилось с 14 до 11.



Подробнее



Экспортер из Сибири начал поставки гороха через порт Высоцкий

В марте были запущены грузовые экспрессы в вагонах-зерновозах «Русагротранс» при участии РЖД с Западно-Сибирской железной дорогой в направлении порта Высоцкий (Ленинградская область). Отравителем и экспортером выступает Новосибирская продовольственная корпорация. Весь объем отгрузки составил около 49 тыс. т, из которых 14,6 тыс. т поставлено грузовыми экспрессами. Через зерновой терминал горох будет экспортирован в Индию одним судном. «Такой объем гороха будет перевезен из Сибири и экспортирован через порты Балтики впервые, равно как и впервые в Индию, — рассказал «Агроинвестору» директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский. — После обнуления импортной пошлины в декабре 2023 года Индия завозила российский горох только через порт Кавказ из южных регионов судами объемом от 30 тыс. т до 55 тыс. т».



Подробнее



В 2023 году производство грибов в России выросло на 13%

В прошлом году грибоводческие хозяйства вырастили 145,9 тыс. т грибов, что на 13,3% больше, чем в 2022-м, сообщил Минсельхоз, подчеркнув, что это рекордный показатель. Там отметили, что сейчас грибоводство является одним из популярных направлений работы российских аграриев. В основном в России выращивают шампиньоны и вешенки. Развитию отрасли способствуют меры господдержки, включая инвестиционные кредиты, которые позволяют запускать крупные проекты в этой сфере. За последние годы было открыто 85 предприятий. В 2022 году производство культивируемых грибов в России выросло на 16,5% до 128,7 тыс. т. В 2021-м показатель составлял чуть более 100 тыс. т.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

