Самое интересное за неделю с 18 по 24 марта

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Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна и масличных из России

Еврокомиссия планирует ввести пошлину в размере 95 евро за тонну на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом обсуждения вопроса. Источники издания утверждают, что введение такой пошлины приведет к росту цен на зерно как минимум на 50% и может «уничтожить спрос». Кроме того, планируется введение пошлин в размере 50% на масличные культуры и продукты их переработки. По словам одного из собеседников Financial Times, размер пошлины будет установлен на уровне, максимально допустимом согласно правилам Всемирной торговой организации.



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Экспортная стоимость российской пшеницы начала расти

Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% поднялись до $201 за тонну, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». Стоимость пшеницы с поставкой в апреле начала расти после того, как преодолела отметку в $200 за тонну FOB и упали до уровней $198-199 за тонну. Положительное движение в экспортных ценах отмечается впервые с начала 2024 года, когда они составляли $242 за тонну, отметили аналитики.



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Правительство дополнительно выделит 20 млрд рублей на поддержку АПК

Правительство выделит дополнительные 20 млрд руб. на поддержку сельхозпредприятий. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин объявил на заседании правительства. Он подчеркнул, что правительство системно реализует комплекс мер для развития сельского хозяйства, включая льготное кредитование сельхозпроизводителей. Увеличение финансирования направлено на обеспечение аграриев всем необходимым для успешного проведения посевных работ: сельхозтехникой, удобрениями, топливом и семенами.



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Минсельхоз не планирует отменять экспортную пошлину на зерно, однако готов рассмотреть возможность ее корректировки в соответствии с текущей ситуацией для смягчения финансового бремени на производителей зерна. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам в Госдуме. Он напомнил, что подобная корректировка была проведена в начале предыдущего сельхозсезона и будет рассмотрена и в текущем. Патрушев подчеркнул, что конкретные параметры по корректировке пошлины пока не определены, но ведется работа для снижения финансовой нагрузки на производителей зерна.



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«Ведомости»: «Вамин Татарстан» и Danone

Достигнуто соглашение о продаже Health & Nutrition (ранее известной как «Danone Россия» - часть французской корпорации Danone) российским инвесторам, сообщили источники «Ведомостей», близкие к компании. По их словам, в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 года до 13 марта 2024-го, когда компания находилась под временным управлением Росимущества по указу президента Владимира Путина.



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Агрокомплекс «Маяк» построит завод по производству кормов из люцерны за 5,5 млрд рублей

Агрокомплекс «Маяк» инвестирует около 5,5 млрд руб. в строительство завода по производству кормов из люцерны в Тюменской области. В том числе 2,5 млрд руб. предусмотрено на мелиорацию, остальная сумма будет направлена на строительство завода и оборудование для заготовки и сушки этой культуры. Проект предполагает создание систем орошения и запуск производства витаминно-травяной муки. Срок реализации — 2024-2026 годы.



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«Сибагро» увеличит производство комбикормов почти до 1,5 млн тонн

«Сибагро» в этом году планирует выпустить 1,46 млн т комбикормов и 7 тыс. т премиксов. По итогам прошлого года компания произвела около 1,1 млн т комбикормов — примерно на 25 тыс. т больше, чем в 2022-м, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор «Сибагро» Виталий Павлюк. Увеличение объемов производства станет возможным благодаря новому активу холдинга — комбикормовому заводу в городе Богданович Свердловской области. «Сибагро» выкупила у свердловских властей 51% акций завода за 1,3 млрд руб., ранее группе принадлежало 49% предприятия.



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