Самое интересное за неделю с 11 по 17 марта

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Владимир Путин отменил передачу активов Danone

Президент Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов французской компании Danone в России. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов, причины решения не названы. Указ вносит изменения в решение от 2023 года, согласно которому 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия» (принадлежали Produits Laitiers Frais Est Europe) и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия» («Данон Трейд») были переданы Росимуществу. Решение может быть связано с возможной продажей активов, покупателем может стать холдинг «Вамин».



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Темпы ярового сева вдвое выше прошлогодних

В этом году яровой сев проведен уже на 424,6 тыс. га, что почти вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. Кроме того, в 18 регионах продолжается подкормка озимых: она уже проведена на площади 5,48 млн га или 27,4% от плана — это выше показателя 2023 года на 1,8 млн га. Своевременное внесение минеральных удобрений будет способствовать высокой урожайности сельхозкультур, отметило ведомство. Площадь под озимыми под урожай текущего года составила 20 млн га. Общая посевная площадь с учетом яровых, по прогнозу, увеличится на 300 тыс. га до 84,5 млн га.



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Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% снизились на $9,5 до $199-202/т FOB, что является самым низким уровнем с августа 2020 года, говорится в мониторинге аналитического центра «СовЭкон». Рынок подвержен давлению из-за избытка предложения и заметного падения спроса на продукцию. При этом российские экспортеры активно увеличивают объемы продаж пшеницы: к 12 марта было заключено контрактов на 2,8 млн т против 1,9 млн т в предыдущий месяц.



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Россия снизила закупки импортных семян почти на треть

В 2023 году объем импорта семян в Россию сократился почти на треть, сообщает Минсельхоз в своем Telegram-канале, не уточняя конкретные цифры. В сообщении отмечается, что переход на использование отечественных семян происходит постепенно, что позволяет избежать рисков для производства в сельском хозяйстве. Интерес к российским разработкам значительно возрос. По данным ведомства, обеспеченность подготовленными к посеву семенами по большинству культур превышает показатели предыдущего года. Например, уже закуплено 99% семян зерновых и зернобобовых культур, 53,9% кукурузы, 51,3% подсолнечника, 48,2% сахарной свеклы.



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Объем сделок M&A в АПК в 2023 году вырос на 56%

В 2023 году объем сделок M&A в АПК составил 299 млрд руб., что на 56% больше, чем в 2022-м. Рост в долларовом выражении — 16% до $3,45 млрд. Количество сделок выросло с 51 до 80, но при этом средняя сумма сделки снизилась с $58 млн до $43 млн. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов, его слова приводит «Интерфакс». Ключевым сегментом рынка сделок в прошлом году была пищевая промышленность: на нее пришлось около $1,61 млрд и 26 сделок. В сельском хозяйстве прошло 46 сделок на $1,52 млрд. Объем сделок, связанных с уходом иностранных компаний, вырос до $630 млн с $449 млн в 2022 году, но их количество сократилось с 14 до 11.



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Цены на индейку начнут расти перед майскими праздниками

Цены на индейку начнут снижаться с 18 марта в связи с началом Великого поста, когда спрос на мясо в России традиционно уменьшается. Однако с 28 апреля, когда наступит шашлычный сезон вместе с майскими праздниками, индейка может подорожать на 5-10%, рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов «Парламентской газете». «Во время шашлычного сезона спрос на мясо индейки растет, так как оно широко используется для барбекю и шашлыков. В период Великого поста, наоборот, спрос на мясо снижается», — пояснил Вельматов. По его словам, ожидаемое изменение цен — нормальное рыночное колебание.



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В январе ООО «Содружество-Сибирь», входящее в ГК «Содружество», приобрело предприятие по переработке зерна и масличных «Хозяин» в городе Ачинск Красноярского края, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно информации инвестиционного портала города, производственная мощность комплекса составляет более 10 тыс. т муки в год, часть продукции экспортируется в Монголию. Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что Красноярский край в последние несколько лет занимает первое место в России по сбору рапса, региональные власти уже сообщали о том, что площади под масличными увеличатся и в этом году. В связи с этим выбор площадки для развития переработки культуры выглядит вполне оправданным, считает эксперт.



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