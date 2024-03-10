Самое интересное за неделю с 4 по 10 марта

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В России ускорилась годовая инфляция

Согласно обзору Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорилась до 7,59% с 7,58% неделей ранее. За неделю с 27 февраля по 4 марта она составила 0,09% после 0,13% на предыдущей неделе. В сегменте продовольственных товаров цены на фрукты и овощи снизились на 0,51%, в то время как на другие продукты питания инфляция осталась на уровне 0,14%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2024 года инфляция в России составит около 4,5%, в 2023-м этот показатель был на уровне 7,42%



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С начала сезона Россия экспортировала рекордный объем пшеницы

По данным компании «Русагротранс», с начала сезона до конца февраля Россия экспортировала 36,8 млн т пшеницы — это новый рекорд для этого периода. «При этом рост достигнут не за счет поставок традиционным странам-покупателям, а за счет их диверсификации и роста отгрузок в такие страны как Бангладеш, Пакистан, Алжир, Индонезия и Кения», — отметил директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский (цитата по Telegram-каналу Союза экспортеров зерна). По прогнозу компании, в сезоне-2023/24 Россия поставит на внешние рынки 66,7 млн т зерна. С учетом зернобобовых и муки (3,46 млн т и 1,6 млн т соответственно) общий показатель составит 71,8 млн т.



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В 2023 году производство грибов в России выросло на 13%

В прошлом году грибоводческие хозяйства вырастили 145,9 тыс. т грибов, что на 13,3% больше, чем в 2022-м, сообщил Минсельхоз, подчеркнув, что это рекордный показатель. Там отметили, что сейчас грибоводство является одним из популярных направлений работы российских аграриев. В основном в России выращивают шампиньоны и вешенки. Развитию отрасли способствуют меры господдержки, включая инвестиционные кредиты, которые позволяют запускать крупные проекты в этой сфере. За последние годы было открыто 85 предприятий. В 2022 году производство культивируемых грибов в России выросло на 16,5% до 128,7 тыс. т. В 2021-м показатель составлял чуть более 100 тыс. т.



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Цены на тюльпаны в рознице выросли на 20%

По данным компании «Технологии Роста», цены на тюльпаны в этом году в рознице в среднем на 20% выше, чем в прошлом. Эксперт по цветам, член Совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко рассказал «Агроинвестору», что в этом году цен на все цветы в рознице выросли в пределах 15-20% по сравнению с 2023-м. Причины — повышение стоимости импорта из-за усложнения логистики и платежей, а также подорожание отечественных цветов из-за увеличения расходов на производство. Ситуация на российском рынке цветов в этом году мало изменилась по сравнению с предыдущим. Внутреннее производство цветов на срез фактически находится на одном уровне уже третий год — новых, значимых по масштабам теплиц, где их выращивают, за это время не появилось.



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«Ростсельмаш» открыл в Ростове-на-Дону завод по производству тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. Предприятие стало первым заводом полного производственного цикла по выпуску тракторов, построенным в России за последние 52 года, говорится в сообщении компании. Производственная мощность завода составляет 5 тыс. тракторов в год. Здесь будут выпускать машины мощностью от 170 л.с. до 620 л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, а также на гусеничном ходу. Кроме того, на заводе будут производиться телескопические и фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики. Общие инвестиции в создание производства превысили 13 млрд руб. Из них 4 млрд руб. в виде льготного займа на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил Фонда развития промышленности.



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«Мираторг» сообщил, что отправил в Китай первую партию свинины, произведенной на мясоперерарабатывающем комплексе холдинга СК «Короча». Компания отгрузила с оптово-распределительного центра в Корочанском районе Белгородской области 27 т продукции. Агрохолдинг первым из российских производителей возобновил экспорт свинины в Китай после многолетнего запрета поставок, отметила пресс-служба компании.



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Группа «Эфко» ввела в эксплуатацию завод по глубокой переработке масличных культур в Алексеевке Белгородской области. Вложения в проект оцениваются в 3,5 млрд руб. Первая очередь завода будет ежегодно выпускать около 5 тыс. т продукции, в основном — соевые изоляты и концентраты, а также растительную клетчатку. Они предназначены для использования в мясоперерабатывающей, хлебобулочной и кондитерской промышленности. Также эти ингредиенты являются основой диетического и спортивного питания. Проект ориентирован на импортозамещение. В открытии завода по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин.



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