Самое интересное за февраль

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Владимир Путин: к 2030 году объем производства в АПК должен увеличиться на четверть

К 2030 году объем производства в АПК должен увеличиться на четверть, а экспорт агропродукции должен вырасти в 1,5 раза. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул важную роль малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе, отметив, что Россия не только обеспечивает себя продовольствием, но и является одним из лидеров на мировом рынке пшеницы, входя в двадцатку крупнейших экспортеров продуктов питания. Президент также заверил в продолжении поддержки отрасли со стороны государства.



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Росстат обновил данные по урожаю в 2023 году. Так, сборы зерна составили 144,9 млн т против рекордных 157,6 млн т в 2022-м. Предыдущая оценка — 142,6 млн т. Уточнения коснулись в основном кукурузы: ее сбор составил 16,6 млн т (ранее сообщалось о 14,4 млн т) против 15,8 млн т в 2022-м. Сбор пшеницы составил 92,8 млн т против 104,2 млн т годом ранее. Росстат также уточнил показатель по урожаю сахарной свеклы, он составил 53,1 млн т против 48,9 млн т в 2022 году. Изменения коснулись и урожая масличных культур. Их собрано 29,86 млн т против 29,1 млн т в 2022 году. В том числе сбор подсолнечника вырос до 17,25 млн т с 16,4 млн т в 2022-м, сои — до 6,8 млн т с 6 млн т. Урожай рапса снизился до 4,2 млн т с 4,5 млн т соответственно.



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Минсельхоз предлагает внести изменения в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов страны. Одно из них предполагает снижение ориентира среднегодового темпа роста производства продукции АПК с нынешних 3% до 1,5%. Предложение предусматривает реализацию текущих государственных программ Минсельхоза при условии сохранения нынешнего уровня финансирования, уточняется в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения также коснулись параметров экспортной отраслевой программы.



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Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику

Минпромторг вновь планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику. Ассоциации аграриев России (включает Российский зерновой союз, Картофельный союз, Национальную мясную ассоциацию, «Руспродсоюз» и другие) и Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой учесть мнение аграрной отрасли и не повышать утилизационный сбор на основные виды сельхозтехники. Согласно письмам, речь идет о возможном увеличении утилизационного сбора на самоходную сельхозтехнику (такую как мощные тракторы, комбайны и опрыскиватели) в 5-10 раз. В министерстве уточнили, что окончательное решение о повышении сбора пока не принято.



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В России стартовал яровой сев

Дагестан первым из регионов России начал яровой сев, сообщает РИА «Дагестан». Сев ярового ячменя стартовал в ГУП «Чкаловский» и ГУП «Каспий», также посевная идет в СПК имени Сулейманова и СПК «Кадыркентский». К 15 февраля в республике было вспахано 55,1 тыс. га под яровые культуры. Их планируется посеять на общей площади 233 тыс. га, включая зерновые, овощи, картофель, бахчевые, технические и кормовые культуры. Озимые зерновые заняли 90 тыс. га, большая часть посевов находится в хорошем состоянии.



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Рентабельность сельского хозяйства в 2023 году составила 18,9%

По предварительным оценкам Минсельхоза, средняя рентабельность сельхозпроизводителей в 2023 году составила 15,5% без госсубсидий, с ними — 18,9%. В прошлом году показатели были на уровне 16,3% и 20,3% соответственно, в 2021-м — 21,2% и 25,6%. При этом снижение идет за счет растениеводства, в то время как в животноводстве отмечается рост рентабельности на 1%. Об этом в ходе конференции «Где маржа 2024» сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.



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Ритейлу разрешат передавать на фудшеринг продукты только на 1% от выручки

Партия «Единая Россия» разработала ряд законопроектов, которые регулируют особенности фудшеринга в России. Документы касаются передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность и освобождения торговли от НДС. Депутат Госдумы Артем Метелев предложил внести изменения в Налоговый кодекс, а также в законы о благотворительной деятельности, качестве и безопасности пищевых продуктов, а также в Кодекс об административных правонарушениях. По мнению депутата, фудшеринг следует освободить от НДС, а объем передаваемых на благотворительность продуктов питания ограничить 1% от выручки за предыдущий год. Это поможет контролировать использование освобожденных от уплаты налога средств. В общей сложности на фудшеринг могут быть распространены восемь групп товаров, включая свежие овощи и фрукты, мучные изделия, крупы и макароны, готовые продукты, детское питание, соки, вода, чай и кофе.



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Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт зерна на 4 млн т с нынешних 24 млн т, запланированных ранее на 2024 год, говорится в проекте постановления правительства. «Установить <…> по 30 июня 2024 года (включительно) отдельную тарифную квоту на экспорт за пределы России в страны, не являющиеся членами ЕЭС, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, экспортируемых в соответствии с таможенными процедурами, объемом 4 млн т», — говорится в документе. Согласно проекту, новая отдельная квота будет распределяться между участниками внешнеторговой деятельности, которым уже выделен объем основной части экспортной зерновой квоты на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года.



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ФАС предложила новую формулу расчета неправомерного повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла изменения в законопроект, который предусматривает запрет на установление неправомерно завышенных цен производителями и розничными сетями в случае значительного увеличения спроса на товары. Исходная версия проекта была направлена в правительство в декабре 2023 года и касалась ситуаций, когда цены на товары повышались более чем на 30% в течение 60 календарных дней. Согласно новым правилам, цена товара будет признана неправомерной, если в течение 60 дней она возрастет более чем на 5% от значения индекса потребительских цен (с декабря по декабрь) при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами.



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Покупателем российских активов Danone

Французская компания Danone, чьи активы в России временно переданы под управление Росимуществу, планирует продать их компании «Вамин» из Татарстана, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники и документы. По информации издания, «Вамин» принадлежит Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров компании «Эйч энд Эн» (новое название бывшей «дочки» Danone в России) после того, как ее возглавил Якуб Закриев. По данным FT, директором недавно созданной компании, принадлежащей «Вамин», является Айрат Мухамадеев, который направил письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В письме Мухамадеев выразил готовность заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд руб. предполагается направить на обслуживание долга российской структуры.



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