Самое интересное за неделю с 19 по 25 февраля

«Ростсельмаш»

Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику

Минпромторг вновь планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику. Ассоциации аграриев России (включает Российский зерновой союз, Картофельный союз, Национальную мясную ассоциацию, «Руспродсоюз» и другие) и Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой учесть мнение аграрной отрасли и не повышать утилизационный сбор на основные виды сельхозтехники. Согласно письмам, речь идет о возможном увеличении утилизационного сбора на самоходную сельхозтехнику (такую как мощные тракторы, комбайны и опрыскиватели) в 5-10 раз. В министерстве уточнили, что окончательное решение о повышении сбора пока не принято.



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Ритейлеры сохраняют отрицательные наценки на куриные яйца

Ритейлеры продолжают сохранять отрицательные наценки на куриные яйца и отмечают, что их стоимость в этом году снижается. Об этом сообщили представители торговых сетей на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. В частности, начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павел Шумов сообщил, что в течение первых семи недель 2024 года наблюдается снижение закупочной и розничной цены по сравнению с прошлым годом: закупочная цена уменьшилась на 15,8%, розничная — примерно на 15%.



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Цены на пшеницу достигли минимума с 2020 года

На прошлой неделе цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) снизились до $218-224/т FOB, следует мониторинга аналитического центра «СовЭкон». По его информации, это самые низкие показатели с сентября 2020 года. Пшеница дешевеет на фоне неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке и ослабления государственного контроля за ценами. «Снижению российских экспортных цен предшествовала нисходящая динамика мировых цен на пшеницу. На фоне низкого спроса французская пшеница с протеином 11% к середине февраля подешевела до $224/т FOB, что на $21 ниже, чем в начале года», — говорится в сообщении «СовЭкона».



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Урожай масличных по итогам 2023 года может превысить 30 млн тонн

Урожай масличных по итогам 2023 года после завершения обмолота посевов, ушедших в зиму, может превысить 30 млн т, что станет новым рекордом. В том числе сбор подсолнечника достигнет более 17,4 млн т, сои — 6,85 млн т, рапса — 4,22 млн т. Об этом в ходе конференции «Где маржа 2024» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По предварительным данным Росстата, валовой сбор подсолнечника составил 16,7 млн т, сои — 6,7 млн т, рапса — 4,19 млн т (без учета новых регионов).



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Ритейлу разрешат передавать на фудшеринг продукты только на 1% от выручки

Партия «Единая Россия» разработала ряд законопроектов, которые регулируют особенности фудшеринга в России. Документы касаются передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность и освобождения торговли от НДС. Депутат Госдумы Артем Метелев предложил внести изменения в Налоговый кодекс, а также в законы о благотворительной деятельности, качестве и безопасности пищевых продуктов, а также в Кодекс об административных правонарушениях. По мнению депутата, фудшеринг следует освободить от НДС, а объем передаваемых на благотворительность продуктов питания ограничить 1% от выручки за предыдущий год. Это поможет контролировать использование освобожденных от уплаты налога средств. В общей сложности на фудшеринг могут быть распространены восемь групп товаров, включая свежие овощи и фрукты, мучные изделия, крупы и макароны, готовые продукты, детское питание, соки, вода, чай и кофе.



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Покупателем российских активов Danone

Французская компания Danone, чьи активы в России временно переданы под управление Росимуществу, планирует продать их компании «Вамин» из Татарстана, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники и документы. По информации издания, «Вамин» принадлежит Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров компании «Эйч энд Эн» (новое название бывшей «дочки» Danone в России) после того, как ее возглавил Якуб Закриев. По данным FT, директором недавно созданной компании, принадлежащей «Вамин», является Айрат Мухамадеев, который направил письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В письме Мухамадеев выразил готовность заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд руб. предполагается направить на обслуживание долга российской структуры.



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«МЭЗ Юнэко» построит завод по производству растительных масел в Орле

«МЭЗ Юнэко», который получил свидетельство резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел», планирует построить на этой территории завод по производству растительных масел, сообщает пресс-служба правительства региона. В проект будет вложено около 3 млрд руб. Основной продукцией завода станет рапсовое масло, также планируется выпускать рапсовый шрот и лецитин. Производственная мощность завода составит 300 тыс. т рапса в год. Запуск предприятия позволит создать 110 новых рабочих мест. Целевым рынком для продукции будет комбикормовая промышленность. Кроме того, компания планирует экспортировать свою продукцию, в первую очередь, в страны Юго-Восточной Азии.



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