Самое интересное за неделю с 12 по 18 февраля

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Минсельхоз предлагает внести изменения в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов страны. Одно из них предполагает снижение ориентира среднегодового темпа роста производства продукции АПК с нынешних 3% до 1,5%. Предложение предусматривает реализацию текущих государственных программ Минсельхоза при условии сохранения нынешнего уровня финансирования, уточняется в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения также коснулись параметров экспортной отраслевой программы.



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В России стартовал яровой сев

Дагестан первым из регионов России начал яровой сев, сообщает РИА «Дагестан». Сев ярового ячменя стартовал в ГУП «Чкаловский» и ГУП «Каспий», также посевная идет в СПК имени Сулейманова и СПК «Кадыркентский». К 15 февраля в республике было вспахано 55,1 тыс. га под яровые культуры. Их планируется посеять на общей площади 233 тыс. га, включая зерновые, овощи, картофель, бахчевые, технические и кормовые культуры. Озимые зерновые заняли 90 тыс. га, большая часть посевов находится в хорошем состоянии.



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Рентабельность сельского хозяйства в 2023 году составила 18,9%

По предварительным оценкам Минсельхоза, средняя рентабельность сельхозпроизводителей в 2023 году составила 15,5% без госсубсидий, с ними — 18,9%. В прошлом году показатели были на уровне 16,3% и 20,3% соответственно, в 2021-м — 21,2% и 25,6%. При этом снижение идет за счет растениеводства, в то время как в животноводстве отмечается рост рентабельности на 1%. Об этом в ходе конференции «Где маржа 2024» сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.



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Минсельхоз опубликовал приказ о распределении объемов ввоза семян сельхозкультур по квоте. Самые большие доли в квотах получили крупнейшие работающие на российском рынке зарубежные компании — «Сингента» и «КВС», а также селекционная компания «Золотой Початок». Общий объем ввоза семян по квоте составит 33,1 тыс. т. Этот объем был рассчитан Минсельхозом с учетом потребностей российских производителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.



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В России растут цены на подсолнечник и сою

На прошлой неделе цены на подсолнечник в большинстве регионов начали расти. По мнению аналитиков поле.рф, МЭЗы хотят ускорить поступление сырья. Так, на Юге цена в среднем составляла 24165 руб. (плюс 525 руб.) за тонну, в Центре — 24836 руб./т (минус 89 руб.), в Поволжье — 23280 руб. (плюс 397 руб.). «Цены на подсолнечник в большинстве регионов продемонстрировали рост на фоне относительно низких уровней, сохранявшихся с начала февраля. Это может быть связано с краткосрочным всплеском активности маслозаводов, которые хотят ускорить поступление сырья», — говорится в сообщении поле.рф. Однако, по мнению большинства игроков рынка, повышательная тенденция вряд ли продлится долго, особенно в преддверии грядущего старта посевной кампании. На данный момент снижение цен на базисе FOB было компенсировано укреплением курса доллара, однако это также среднесрочный фактор влияния на рынок подсолнечника в перспективе одного-двух месяцев.



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Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт зерна на 4 млн т с нынешних 24 млн т, запланированных ранее на 2024 год, говорится в проекте постановления правительства. «Установить <…> по 30 июня 2024 года (включительно) отдельную тарифную квоту на экспорт за пределы России в страны, не являющиеся членами ЕЭС, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, экспортируемых в соответствии с таможенными процедурами, объемом 4 млн т», — говорится в документе. Согласно проекту, новая отдельная квота будет распределяться между участниками внешнеторговой деятельности, которым уже выделен объем основной части экспортной зерновой квоты на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года.



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ГАП «Ресурс» завершила сделку по приобретению активов ГК «Шувалово», включающих комбикормовый завод, три свиноводческих комплекса, мясоперерабатывающий цех и комплекс по выращиванию КРС молочного направления в Костромской области. Свиноводство для ГАП «Ресурс» является новым направлением, включение этого актива в структуру группы нужно для обеспечения сырьем комбинатов по глубокой переработке мяса для производства колбас и деликатесов, сообщила пресс-служба компании. Интеграция новых активов в технологический цикл позволит увеличить объемы производства и продолжить реализацию потенциала компании.



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