Самое интересное за неделю с 5 по 11 мая

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Ведомства ожидают роста сельхозпроизводства в этом году

В этом году производство сельхозпродукции может увеличиться на 4,4% после снижения на 3% в 2024-м, следует из базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2028 года, подготовленного Минэкономразвития. Консервативный вариант предполагает рост на 3,8%. В прошлогоднем сентябрьском прогнозе показатель в базовом сценарии был таким же, в консервативном ожидалось снижение производства сельхозпродукции на 0,8%.



Согласно проекту публичной декларации приоритетных целей и задач Минсельхоза на 2025 год, в этом году сельхозпроизводство должно увеличиться на 7,9% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.



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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы в этом году на 1,3 млн т, до 83,8 млн т на фоне того, что «многие регионы получили хорошие осадки», пишет «Интерфакс». По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, также в большую сторону скорректирована оценка экспортного потенциала пшеницы в новом сезоне — с 40 млн т до 41,3 млн т. «Недавние заморозки не нанесли сильного вреда посевам», — добавил эксперт.



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Правительство не поддержало идею введения «ценовых коридоров»

Правительство не поддержало предложение депутатов наделить кабмин обязанностью устанавливать так называемые «ценовые коридоры» - минимальные и максимальные пределы розничных цен на социально значимые товары, пишет «Российская газета». В отзыве правительства за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что кабмин уже рассматривал похожие законопроекты, и замечания в отзывах к ним по-прежнему актуальны.



В феврале депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили усилить госрегулирование розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. «Ценовые коридоры» нужны для оперативного сдерживания ценовых колебаний при выявлении роста цен на 5% и более за 30 дней, поясняли авторы законопроекта.



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Экспорт пшеницы в апреле оказался выше прогнозов

В апреле Россия поставила на экспорт 2,3 млн т пшеницы, оценил аналитический центр «Русагротранса», отметив, что это больше прогнозируемых им ранее отгрузок в 1,9 млн т. Рост связан с более активным спросом со стороны Турции, куда в апреле было поставлено 355 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем в марте) и Ирана, закупившего 270 тыс. т (в 1,9 раза выше показателя месяцем ранее), поясняют аналитики.



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На Ставрополье запустили первое в России производство лактулозы

Молочный комбинат «Ставропольский» открыл первое в России производство лактулозы — пребиотика, который применяют в медицине, детском питании и ветеринарии, а также функциональных молочных ингредиентов на ее основе. Авторами разработки стали ученые Северо-Кавказского федерального университета. Общий объем финансирования превысил 400 млн руб. за счет государственной поддержки в виде гранта, сообщил портал органов государственной власти Ставропольского края.



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ФАС разрешила «Магниту» купить «Азбуку вкуса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство структуры ритейлера «Магнит» о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (управляющая компания сети «Азбука вкуса»), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продуктами питания по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты, отметила ФАС, таким образом, сделка не приведет к ограничению конкуренции на указанном рынке.



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