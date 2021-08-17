В России началась уборка кукурузы и подсолнечника

Валовой сбор подсолнечника может достигнуть 16 млн тонн Pixabay

В России стартовала уборка кукурузы и подсолнечника, первым их сбор начал Ставропольский край. Аграрии региона с 50 га намолотили 240 т кукурузы, примерно с 800 га собрали около 1 тыс. т подсолнечника, сообщила пресс-служба регионального правительства.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском отчете снизила прогноз производства подсолнечника в России в этом году с рекордных 16,5 млн т до 15,5 млн т без учета Крыма. По оценке аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в этом году составит 15,7 млн т. По мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, валовой сбор подсолнечника будет на уровне 16 млн т. Согласно августовской оценке аналитиков агентства «АПК-Информ», производство подсолнечника в России в 2021 году может достичь рекордного показателя 16,7 млн т (+24% к 2020 году) за счет корректировки посевных площадей под агрокультурой до 9,7 млн га, что на 6% превышает июльскую оценку площадей и на 14% — показатель 2020 года. Кроме того, при условии получения урожайности не ниже среднестатистической за последние три года Россия имеет шанс стать мировым лидером в производстве данной агрокультуры, впервые обойдя Украину, считают аналитики агентства.



В конце июля Росстат сообщал, что общая площадь, засеянная масличными агрокультурами в России, выросла на 15% — с 14,3 млн га до почти 16,5 млн га. Основной прирост обеспечил подсолнечник, посевы которого по сравнению с прошлым годом расширились с 8,48 млн га до 9,64 млн га. Соя заняла около 3 млн га (2,8 млн га в 2020-м), рапс — 1,68 млн га (1,49 млн га).



Между тем, 10 августа Минсельхоз сообщал, что пошлина на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября составит $169,9 за тонну. Она рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8/т. Согласно решению правительства, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная пошлина 70%. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50/т). Демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла и пошлина на экспорт подсолнечника позволят сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на масло на внутреннем рынке, считает Минсельхоз.



По мнению опрошенных «Агроинвестором» экспертов, пошлина не повлияет на экспорт подсолнечного масла. Так, по словам Мальцева, она уже заложена во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров. Дальнейшая динамика пошлины будет зависеть от ставок экспортных контрактов, нужно будет смотреть котировки, говорил он: уровень пошлины будет немного выше, если котировки на масло станут расти. По словам вице-президента Российского зернового союза Александар Корбута, переработчики заложат пошлину в закупочную цену подсолнечника. «Все будет зависеть от того, каким в итоге будет валовой сбор, какая масличность и территориальное распределение. Но пока и в России, и на Украине, как у основных мировых экспортеров подсолнечного масла, все неплохо», — говорил Корбут.

