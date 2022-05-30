Гидрометцентр подтвердил прогноз хорошего урожая

В этом году урожай пшеницы может обновить рекорд Pixabay

Агрометеорологи прогнозируют хороший урожай зерновых и плодовых культур в этом году, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, холодный май — это неплохой признак для будущего урожая, главное, что в почве достаточно влаги. «Если бы было жарко в мае, то начала бы высыхать почва, а майская засуха очень опасна», — отметил Вильфанд. Кроме того, хорошие прогнозы по урожаю в этом году обусловлены тем, что в мае не было резких перепадов температур, когда сильная жара сменялась заморозками.



В конце прошлой недели в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что урожай зерна в России в 2022 году может существенно превысить показатель 2021-го и достичь тех объемов, о которых ранее говорил президент: 130 млн т, включая 87 млн т пшеницы. При этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут напомнила, что ключевым фактором остается погода, которая в этом году «заставляет понервничать», поскольку «определенные перекосы есть по всей территории страны, возможно, за исключением Юга». Так, по ее словам, в Приволжье были дожди, которые мешали проведению сева, в ряде регионов отмечались заморозки, Сибирь столкнулась с аномальной жарой.



Ранее аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора пшеницы на 1,3 млн т до 86 млн т. При этом эксперты считают, что если в следующие два месяца будет достаточно осадков, то урожай агрокультуры может достигнуть рекордных 88,5 млн т. В целом, по оценке центра, валовой сбор зерновых может превысить 133 млн т. Незадолго до этого свой прогноз урожая пшеницы повысил и аналитический центр «СовЭкон»: на 1,2 млн т до 88,6 млн т. Аналитики также отмечают хорошие запасы влаги — они близки к среднему значению или превышают его.



Согласно консенсус-прогнозу по итогам экспертной дискуссии на Всероссийском зерновом форуме, валовой сбор зерна в этом году может составить 129,3 млн т, в том числе пшеницы — 83,7 млн т, ячменя — 19,4 млн т, кукурузы — 14,8 млн т. Экспортный потенциал оценивается на уровне 49,6 млн т.

О том что садоводы в этом году рассчитывают на хороший урожай в начале мая «Агроинвестору» рассказывал президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Плодовые деревья перезимовали вполне нормально, зима была мягкой, говорил он. Участники рынка из южных регионов также отмечали, что в период цветения садов погода была благоприятной.



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