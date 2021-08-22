Самое интересное за неделю с 16 по 22 августа

Pixabay

В России началась уборка кукурузы и подсолнечника



В России стартовала уборка кукурузы и подсолнечника, первым их сбор начал Ставропольский край. Аграрии региона с 50 га намолотили 240 т кукурузы, примерно с 800 га собрали около 1 тыс. т подсолнечника. Ранее Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в своем августовском отчете понизила прогноз производства подсолнечника в России в этом году с рекордных 16,5 млн т до 15,5 млн т без учета Крыма. По оценке аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в этом году составит 15,7 млн т.



Подробнее



ФАС хочет законодательно ограничить наценки ритейла



Федеральная антимонопольная служба может предложить ограничить наценку торговых сетей. Ведомство уже готовит соответствующий законопроект, пишет Forbes со ссылкой на свои источники. Один из них говорит, что законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности». Служба провела внеплановые выездные проверки торговых сетей для «недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. Аналитики считают, что административное вмешательство в регулирование уровня наценок может иметь непредсказуемые последствия.



Подробнее



Цитата недели

«Нужно увеличивать производство, снижать себестоимость и становиться еще более конкурентоспособными» Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин Экспорт мяса и готовой мясной продукции из России по итогам семи месяцев этого года вырос на 3% до 351,2 тыс. т. Самый большой прирост показал вывоз говядины — он увеличился в 2,6 раза — с 6,7 тыс. т до 17,4 тыс. т. Основным импортером российской говядины стал Китай, который закупил 11,2 тыс. т этой продукции, а также Саудовская Аравия и Казахстан. Пока Россия поставляет эти товары примерно в 50 стран, а на мировом рынке мяса представлены более 170 государств.

Подробнее



В Воронежской области получена пшеница 1-го класса



В Воронежской области в ходе мониторинга урожая зерна выявлено 300 т пшеницы 1-го класса, сообщил Центр оценки качества зерна. По результатам проведенных исследований, содержание сырой клейковины в партии пшеницы составляет 33%, число падения — 318 с, натура — 757 г/л, влажность — 9,8%, протеин по прибору — 18,3%. До этого специалисты центра выявляли такую пшеницу в сентябре прошлого года также в Воронежской области (500 т), и на Алтае (200 т). Кроме того, в хозяйствах пяти районов Воронежской области была выявлена пшеница 2-го класса.



Подробнее



Цифра недели







Подробнее



Потребители отметили ухудшение качества продуктов питания во время пандемии



В России 39% потребителей заявили об ухудшении качества продуктов питания. Такие данные привел Центр изучения потребительского поведения Роскачества. Согласно результатам опроса, 72% респондентов заметили ухудшение качества колбасных изделий и деликатесов, 59% — молочных продуктов, 55% — российских сыров, 41% — мяса, 38% — свежих овощей, 33% — свежих фруктов. Часть опрошенных (37%) оказались недовольны качеством кондитерских изделий и сладостей. Еще 36% отметили снижение качества хлебобулочных изделий. Отраслевые союзы и аналитики не согласны с подобными оценками.



Подробнее



В России подорожала свинина



По данным Росстата, на прошлой неделе самым подорожавшим продуктом в рознице стала свинина — цены на нее увеличились на 0,9%. Говядина выросла в цене на 0,3%, баранина — на 0,2%. Цены на мясо птицы поднялись незначительно — на 0,1%. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что в течение последних 15 лет до конца 2020 года оптовые цены на свинину снижались, а розничные находились примерно на одном уровне. «Поэтому нынешнее небольшое подорожания этого вида мяса — отложенный эффект того, что цены длительное время почти не менялись. Также стоит отметить, что инфляция в этот период все равно была», — прокомментировал он.



Подробнее



Альтернатива недели



«Мы, естественно, смотрим на все новые интересные технологии на тему замены животных белков растительными» Гендиректор «Русагро» Максим Басов В 2022 году группа «Русагро» планирует представить собственное альтернативное мясо. Агрохолдинг изучает все интересные технологии замены животных белков растительными, кроме того, рассматривает проект по переработке насекомых для производства белка. По мнению Басова, тема альтернативных белков будет развиваться, но для российского рынка в ближайшие 10 лет они не будут достаточно значимы -растительные заменители не будут угрожать рынку традиционного мяса.

Подробнее



Экспорт российского меда увеличился на 60%



Согласно данным ФТС, по итогам первого полугодия Россия отправила за рубеж 1,5 тыс. т натурального меда, что на 60% больше уровня аналогичного периода прошлого года (938 т). В стоимостном выражении экспорт составил $2,3 млн — на 29% выше показателя января-июня 2020-го, оценил подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт». Крупнейшими покупателями российского меда за отчетный период стали Белоруссия ($470 тыс.), Польша ($330 тыс.), Китай ($273 тыс.), Казахстан ($245 тыс.) и Украина ($158 тыс.).



Подробнее



Евгения Серова, НИУ ВШЭ: «Для цен критичным фактором является не их рост, а колебание»

Директор Института аграрных исследований Высшей школы экономики Евгения Серова в интервью «Агроинвестору» рассказала о том, как в перспективе могут измениться спрос и потребление продовольствия, почему Россия может не стать бенефициаром изменения климата, и чем плоха неоперативная статистика.



Подробнее

