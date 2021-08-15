Самое интересное за неделю с 9 по 15 августа

Е. Разумный

Минсельхоз установил уровень пошлины на экспорт подсолнечного масла



Пошлина на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября составит $169,9 за тонну, сообщил Минсельхоз. Она рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8/т. Демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла и пошлина на экспорт подсолнечника позволят сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на масло на внутреннем рынке, считает агроведомство. Отраслевые аналитики полагают, что пошлина не повлияет на объемы вывоза масла, поскольку пошлина уже заложена во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров.



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В России набирает обороты озимый сев

Российские аграрии начали сеять озимые под урожай 2022 года. Как сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе, к 11 августа сев озимых зерновых проведен на 26,2 тыс. га, озимый рапс занял 7,1 тыс. га. В начале месяца работы начались в Удмуртии, где, по данным агроведомства республики, озимые займут около 60 тыс. га. Также посевная стартовала в Мордовии, там озимые планируется разместить на 180 тыс. га. К 13 августа сев озимых зерновых начали Чувашия, Татарстан, Томская область. Площадь посевов под урожай-2022 могут сократиться несущественно, а вот затраты могут снизиться на фоне удорожания средств производства.



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Цитата недели

«В настоящий момент она (пошлина) подтверждает свою эффективность и обеспечивает стабилизацию цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых котировок» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Минсельхоз не рассматривает отмену экспортной пошлины на вывоз зерна, эта мера изначально разрабатывалась как постоянно действующая. При этом предложения по доработке механизма пошлины постоянно обсуждаются. В частности, после консультаций с крупнейшими экспортерами было принято решение оставить еженедельный базис расчета, хотя ранее предлагалось фиксировать ставку на более длительный период. Тем не менее, изменения не исключены, например, сейчас рассматривается возможность включения в расчет ценового индекса пшеницы, экспортируемой через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна.

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Выпущены первые 19 тысяч тонн сахара из свеклы нового урожая

По данным аналитической службы Союзроссахара на 9 августа, в России произведено и отгружено более 18,9 тыс. т сахара из урожая сахарной свеклы 2021 года, что на 4 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Переработку на тот момент вели семь сахарных заводов Краснодарского края, предприятия региона стали запускать с 1 августа. В течение недели должны были начать работу еще семь предприятий.



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Цифра недели

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Виноделы сообщили о резком росте цен на сырье



Российские производители вина сообщили о резком росте оптовых цен на виноград. В Крыму они поднялись с 60 руб. до 150 руб. за килограмм. В Краснодарском крае стоимость винограда увеличилась с 60-70 руб. до 100 руб. за килограмм. В ряде случаев виноделы фиксируют цены на уровне 200 руб./кг. Стоимость российского винограда растет на фоне вступления в силу в июне 2020 года закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает производителям использовать импортное сырье, иначе их продукция не сможет называться вином.



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Онлайн-продажи продовольствия могут превысить 1 трлн рублей к 2024 году

За первые шесть месяцев этого года онлайн-продажи продуктов питания в России превысили 150 млрд руб., что в 2,5 раза больше уровня прошлого года, подсчитало агентство Infoline. По итогам года оборот рынка достигнет 400 млрд руб., а к 2024 году — 1,1 трлн руб., прогнозируют аналитики. По их расчетам, продукты питания станут ключевым драйвером роста всего онлайн-рынка, их доля в результате увеличится с 5,3% до 18,8%. Пандемия COVID-19 оказалась катализатором развития онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году, а одним из ключевых результатов стало повышение доверия покупателей.



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Оценка недели

«Конечно, это грустно, что людям приходится экономить на социальных товарах — овощах, картофеле — ведь это не премиальные продукты» Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков Жители России недоедают десятки килограммов картофеля, молока и молочной продукции, а также овощей и фруктов, оценила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева. Так, по данным Росстата, за 2020 год среднее потребление молока и молочной продукции составило 272 кг на человека (здесь и далее — в домашнем питании) при норме 325 кг. Среднее потребление овощей и бахчевых составило 104 кг при норме 140 кг, картофеля — 56 кг при норме 90 кг. Глушков связывает недостаточное потребление овощей, бахчевых, картофеля со снижением реально располагаемых доходов населения.

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Группа «Рост» купила «Теплицы Белогорья»

Компания «Теплицы Белогорья» перешла во владение ООО «УК Агрокапитал», которое входит в ГК «Рост», следует из данных kartoteka.ru . Компания, скорее всего, была продана существенно ниже рыночной стоимости. О желании группы «Рост» выкупить убыточные «Теплицы Белогорья» стало известно еще в июле 2020 года. Тогда с ходатайством в ФАС обратилось зарегистрированное в Хабаровском районе ООО «Овощи Дальнего Востока» (входит в ГК «Рост»). По решению ФАС, компании была одобрена покупка 100% в уставном капитале белгородского предприятия.



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«Дымов» запустит производство мясных батончиков для спортсменов

Группа «Дымов» в сентябре запустит продажу мясных батончиков с фруктами, они будут ориентированы на спортсменов. По планам компании, в месяц будет выпускаться несколько десятков тонн продукции, которая будет продаваться в спортивных магазинах и федеральных торговых сетях по цене 110 руб. за штуку. Интерес группы к новому направлению вызван, в том числе, отсутствием аналогичных продуктов на российском рынке. Сейчас в категории в основном представлены фруктово-ореховые батончики и продукты с протеином, стоимость которых колеблется от 130 руб. до 300 руб. за штуку.



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