Самое интересное за неделю со 2 по 8 августа

Валовой сбор зерна начал опережать прошлогодние показатели
В начале августа темп сбора урожая зерна стал опережать прошлогодние показатели. По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 5 августа, зерновые и зернобобовые обмолочены с 20,8 млн га. Србрано почти 65,9 млн т зерна при урожайности 31,6 ц/га. В том числе пшеница убрана с 14,7 млн га, получено 50,2 млн т при урожайности 34,3 ц/га. На аналогичную дату прошлого года зерновые и зернобобовые агрокультуры были обмолочены с 18,5 млн га, валовой сбор составлял 64,3 млн т при урожайности 34,9 ц/га. Пшеница год назад была убрана с 14,1 млн га, сбор был на уровне 51,9 млн т при урожайности 36,6 ц/га.
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Ритейлеры пожаловались на рост стоимости перевозки сезонных овощей
Производители сельхозпродукции и розничные торговые сети сообщили о нехватке транспорта и росте логистических затрат на перевозку овощей с юга в центральную часть России. Этот вопрос обсуждался на совещании у замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Участники рынка заявили, что эти факторы могут нивелировать снижение цен на сезонные овощи. Представители ритейла отметили, что в течение последних двух месяцев транспортные компании повысили стоимости своих услуг на 10-30%.
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Цитата недели
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо, поскольку отрасль генерирует большое количество метана. Позднее он уточнил, что подобные решения могут принять крупнейшие страны-производители мяса, в частности, Китай и Бразилия, для России же этот вопрос в данный момент неактуален. Минфин заверил, что не планирует вводить налог на мясо.
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Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц
Согласно июльскому отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц за счет уменьшения стоимости зерновых, растительных масел и молочных продуктов. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены остаются почти на треть выше, отметили эксперты ФАО. Индекс цен на продовольствие в июле составил в среднем 123 пункта по сравнению со 124,6 в июне. В годовом исчислении цены к июлю выросли на 31%.
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Цифра недели
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«Айсберри» открыла фабрику мороженого в Ярославской области
На территории опережающего развития Тутаев в Ярославской области открылась фабрика мороженого «Айсберри». Она вложила в строительство и оборудование предприятия 2,2 млрд руб. Предприятие будет выпускать до 3 тыс. т продукции в месяц, в дальнейшем объемы нарастят до 7 тыс. т. Продукция в том числе будет поставляться на экспорт.
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Россия может обогнать Швейцарию по экспорту шоколада
К концу 2021 года Россия может обогнать по экспорту шоколада Швейцарию, прогнозирует Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд». По итогам прошлого года наша страна заняла одиннадцатое место в мировом рейтинге по вывозу шоколада и шоколадной продукции. За первый квартал 2021-го поставки увеличились на 18,6% в натуральном и на 11,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году Россия экспортировала 95,7 тыс. т шоколада и продукции из него, ставшая десятой в рейтинге Швейцария поставила на внешние рынки 109,8 тыс. т.
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Предложение недели
Введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. К такому выводу пришли эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка и компании «ПроЗерно». Согласно их исследованию, $2 млрд из этой суммы приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, в том числе $1,6 млрд — при экспорте пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки поставок агрокультуры в этом сельхозгоду на уровне 38 млн т и средней цены $260/т (FOB Новороссийск). Аналитики считают, что механизм расчета пошлины нужно изменить: устанавливать ее на более длительный срок и повысить необлагаемый пошлиной ценовой уровень.
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«Эфко» запустит производство растительных альтернатив молоку
Группа «Эфко» планирует выпускать растительные альтернативы молоку. На первом этапе компания будет производить «молоко» под брендом Hi только на основе соевого белка, но также рассматривается возможность в дальнейшем в качестве сырья использовать подсолнечник, овес, гречку и лен. «Эфко» уже делает и продает небольшие тестовые партии, массовое производство начнется осенью. Оно будет вестись на основной площадке в Белгородской области, объем производства составит 1 тыс. т в месяц, инвестиции — около 600 млн руб.
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Суд отказал Россельхозбанку в споре с «ЭкоНивой»
Арбитражный суд Воронежской области отказал в удовлетворении заявления структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс», которая подала апелляционную жалобу на запрет выкупа долей холдинга «ЭкоНива». На заседании рассматривался иск компании о расторжении соглашений с банком.«ЭкоНива» считает, что ее вынудили согласиться на невыгодные условия опционов, позволяющие Россельхозбанку выкупить доли юрлиц группы по номинальной стоимости 5,3 млн руб. РСХБ настаивает, что право воспользоваться опционами появилось, так как компания не может выплачивать обязательства по кредитам.
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