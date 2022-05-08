Самое интересное за неделю со 2 по 8 мая

А. Гордеев

ФАО: мировые цены на продовольствие немного снизились

В апреле среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 158,5 пункта — на 1,2 пункта (0,8%) ниже рекорда, зафиксированного в марте, однако на 36,4 пункта (29,8%) выше показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение индекса прежде всего было связано с резким падением подиндекса цен на растительные масла, а также незначительным сокращением — на зерновые. При этом подиндексы цен на сахар, мясо и молочную продукцию продолжили повышаться.



Подробнее



Профильные ведомства обсуждают индексацию цен на минеральные удобрения

Профильные министерства по поручению правительства обсуждают индексацию фиксированных внутренних цен на минеральные удобрения. С прошлого года их стоимость для аграриев была зафиксирована на уровне мая-июля 2021 года. Предполагается, что согласованные предложения будут подготовлены до конца месяца. Ранее участники Российского союза промышленников обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой регулярно индексировать цены на минеральные удобрения на уровень инфляции, привести их к единому базису франко-завод во всех регионах, а также ввести единый тариф на железнодорожную перевозку удобрений по стране.



Подробнее



Садоводы рассчитывают на хороший урожай

На Юге и Северном Кавказе активно цветут плодовые сады, сообщил Минсельхоз. В ближайшее время ожидается начало цветения плодовых культур в центральной части страны. По информации Ассоциации садоводов России, плодовые деревья в этом году перезимовали вполне нормально, зима была мягкой, поэтому пока есть все основания ожидать хорошего урожая, однако всегда есть риски возвратных заморозков, причем в любом регионе страны.



Подробнее



Временная дамба на Кубани может позволить провести сев риса в полном объеме

Временная технологическая дамба Федоровского гидроузла в Краснодарском крае должна быть построена к 10 мая, сообщил Минсельхоз. Предполагается, что при достижении необходимой высоты она позволит обеспечить полноценный полив риса в регионе и провести сев агрокультуры почти в полном объеме. Ранее сообщалось, что из-за обрушения дамбы и части шлюзов на реке Кубань Краснодарский край может потерять около 40% урожая риса, есть риск не посеять 67 тыс. га риса из 119 тыс. га. По информации Минсельхоза, сейчас проведение сева запланировано с учетом соблюдения оптимальных агротехнологических сроков.



Подробнее



Валовой сбор зерна в России в этом году может превысить 130 млн т, в том числе урожай пшеницы может достигнуть рекордных 87 млн т. Такой прогноз озвучила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Прогноз в первую очередь основан на размере озимых посевов и их хорошем состоянии, а также планах увеличения площади ярового сева.



Подробнее



Чешская PPF Group продала агрохолдинг «РАВ-Агро»

Структуры чешской PPF Group вышли из состава учредителей агрохолдинга «РАВ Агро». 27 апреля активы перешли к ООО «Земельный резерв», зарегистрированному в феврале 2022 года в Краснодаре. 99% компании владеет ее гендиректор Евгений Свистула, 1% у «Россельхозбанк-Финанс». Источники «Коммерсанта» говорят, что «Земельный резерв» может действовать в интересах «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева.



Подробнее



Группа «Велком» будет инвестировать в развитие бизнеса «Валио»

«Велком», крупный производитель мясной продукции, купивший российские активы финского концерна Valio, намерен планомерно развивать мясное и молочное производства, в том числе за счет инвестиций. При этом выход в новый сегмент не означает сокращение выпуска мясной продукции.



Подробнее

