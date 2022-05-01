Самое интересное за апрель

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Владимир Путин: АПК должен выйти на опережающие темпы роста

В ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста — выше 3% в год. Об этом президент Владимир Путин сказал в начале апреля на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Для достижения этой цели потребуется кратно увеличить объемы мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли и нарастить интенсивность их использования за счет внесения удобрений, широкой механизации, внедрения современных информационных технологий, отметил глава государства. По словам Путина, необходимо увеличить выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию.



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Центробанк понизил ключевую ставку до 14%

Банк России неожиданно понизил ключевую ставку сразу на 3 п.п. — до 14% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. По мнению ЦБ, это решение наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования «поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности». При этом денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние, рассчитывает ЦБ. В конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке регулятор экстренно поднял ставку сразу на 10,5 п.п. — до 20% годовых. 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен.



Господдержка АПК может превысить 0,5 трлн рублей

Объем господдержки АПК в этом году может превысить 0,5 трлн руб. Об этом сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Сегодня аграриям оказывается беспрецедентная господдержка. С учетом недавнего решения президента о выделении дополнительных средств на механизм льготного кредитования и строительство семеноводческих и селекционных центров мы планируем, что общий объем поддержки отрасли в рамках нашей основной госпрограммы развития АПК в этом году превысит полтриллиона рублей», — оценил министр. Такой объем господдержки отрасли еще никогда не выделялся, подчеркнул Патрушев. По его словам, это говорит «о полном понимании руководством страны роли аграрного сектора для российской экономики и национальной безопасности».



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Урожай зерна в этом году может приблизиться к рекордному

Аналитический центр «Русагротранса» в апрельском отчете повысил прогноз урожая зерна в 2022 году со 129 млн т до 132 млн т. Такой результат может стать третьим после рекорда 2017 года, когда было намолочено 135,5 млн т, и 2020 года, когда собрали 133,5 млн т. В том числе прогноз валового сбора пшеницы увеличен с 82,5 млн т до 84,7 млн т на фоне отличного и хорошего состояния озимых посевов и высокого уровня влагообеспеченности в южных и центральных регионах, отмечают аналитики. Институт конъюнктуры аграрного рынка увеличил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т до 83,3 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз по пшенице на 0,9 млн т до 87,4 млн т.



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Производство мяса птицы растет

Несмотря на неопределенность в экономике, связанную с санкционным давлением со стороны Запада, отрасль птицеводства показывает уверенный рост. Если в начале прошлого года производство мяса птицы снижалось и по итогам 2021-го динамика, согласно Росстату, оказалась нулевой — было выпущено около 6,7 млн т в живом весе, как и годом ранее, то с начала этого года объемы увеличиваются. Так, по итогам января-марта производство во всех хозяйствах прибавило 9%, составив почти 1,7 млн т в живом весе. Благодаря увеличению объемов выпуска продукции серьезное повышение себестоимости производства мяса птицы почти не сказалось на потребительских ценах.



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Обрушение плотины на Кубани угрожает урожаю риса

Обрушение плотины на реке Кубань может угрожать посевам риса. Федоровский гидроузел обеспечивает подачу воды для выращивания 80% риса во всем Краснодарском крае. Вопрос сохранения урожая обсуждался на совещании у директора департамента растениеводства федерального Минсельхоза Романа Некрасова. Сообщается, что авария может привести к потере около 40% урожая риса в этом году.



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Иностранные поставщики начали возвращать авансы за оборудование для АПК

Иностранные поставщики начали возвращать авансы за заказанное оборудование для АПК. В основном речь идет об оборудовании для переработки сельхозпродукции. Теперь заказчики ищут новых поставщиков из дружественных стран, например в Китае, или планируют закупки российских аналогов. Однако о массовых возвратах речи не идет.



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Corteva объявила об уходе из России

Международная компания Corteva, производитель средств защиты растений и семян, приняла решение уйти из России. Она приостановила новые продажи, инициирует план прекращения производства и коммерческой деятельности, говорится на глобальном сайте компании. «Мы завершаем поставку необходимой продукции фермерам в России к сезону 2022 года, чтобы предотвратить любую угрозу глобальному продовольственному обеспечению. Своим заявлением мы инициировали план прекращения бизнес-деятельности», — ответил на запрос «Агроинвестора» отдел корпоративных коммуникаций Corteva. Ранее Минсельхоз отмечал, что иностранные поставщики семян, средств защиты растений и сельскохозяйственной техники не намерены покидать российский рынок.



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Valio продает российский бизнес группе «Велком»

Финский концерн Valio Group завершил переговоры о продаже российского подразделения, его новым владельцем станет группа компаний «Велком». В рамках сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в городе Ершово Московской области, сообщила Valio. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании, заверяет она. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки.



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ГАП «Ресурс» договорилась о покупке активов ГК «КоПитания», крупного производителя свинины, птицы и колбасных изделий (входила в группу Ru-Сom находящегося под следствием экс-министра Михаила Абызова), узнал «Коммерсантъ» . Закрыть сделку планируется в мае, говорят источники издания. Один из них оценил ее возможную стоимость примерно в 8,5 млрд руб. исходя из мультипликатора 5 х EBITDA.



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