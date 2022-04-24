Самое интересное за неделю с 18 по 24 апреля

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В этом году погода позволила приступить к весенним полевым работам на две-три недели раньше среднемноголетних сроков. Темп ярового сева выше прошлогоднего, уже засеяно около 3,5 млн га, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства. «В целом посевная кампания проходит штатно и в оптимальные агротехнические сроки. При благоприятной погоде рассчитываем на достойный результат», — отметил он. По уточненным данным ведомства, общая посевная площадь в 2022 году должна достигнуть 81,3 млн га — на 1 млн га больше, чем в 2021-м.



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Молочная продуктивность коров выросла почти на 6%

В январе-феврале 2022 года надои молока на одну корову в сельхозорганизациях выросли в среднем на 5,9% (+72 кг), до 1,2 тыс. кг, подсчитал аналитический центр Milknews. Повышение продуктивности стало следствием продолжения процесса восстановления рационов на фоне повышения цен на молоко и доходности отрасли в начале 2022 года.



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Цитата недели

«Даже если сейчас ситуация разрешится более-менее благоприятно, риски все равно остаются, и санкции в любом случае быстро сняты не будут» Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов Из $30 млрд импорта средств производства для АПК примерно 60% приходится на поставки из недружественных стран, оценили аналитики «Союзмолока». Несмотря на то, что ряд компаний подтвердили, что продолжат работу на российском рынке и готовы поддерживать прежнюю активность, есть определенные риски, которые требуют пересмотра подходов в плане обеспечения агросектора средствами производства.

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Производство мяса птицы растет

Несмотря на неопределенность в экономике, связанную с санкционным давлением со стороны Запада, отрасль птицеводства показывает уверенный рост. Если в начале прошлого года производство мяса птицы снижалось и по итогам 2021-го динамика, согласно Росстату, оказалась нулевой — было выпущено около 6,7 млн т в живом весе, как и годом ранее, то с начала этого года объемы увеличиваются. Так, по итогам января-марта производство во всех хозяйствах прибавило 9%, составив почти 1,7 млн т в живом весе. Благодаря увеличению объемов выпуска продукции серьезное повышение себестоимости производства мяса птицы почти не сказалось на потребительских ценах.



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Цифра недели

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Российские производители СЗР увеличат закупки сырья

В этом году российским производителям средств защиты растений необходимо увеличивать объем приобретения действующих веществ с учетом рисков недопоставок из-за рубежа. Об этом «Агроинвестору» сказал исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин. В прошлом году, по данным союза, закупки увеличились примерно на 15% в стоимостном выражении.



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Согласно прогнозу Минсельхоза, на фоне нехватки поставляемого из-за рубежа вентиляционного, холодильного и энергоснабжающего оборудования в этом году есть риск срывов проектов строительства хранилищ для картофеля и овощей. Ведомство подняло эту тему, поскольку государство компенсирует компаниям часть затрат на строительство хранилищ. Хотя под санкции ЕС попало не все оборудование, с его завозом возникли проблемы из-за нарушенной логистики, и есть риск, что часть импортной техники не удастся приобрести и поставить в страну.



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Прогноз недели

«Прогноз повышен на основе данных о состоянии посевов озимых. В европейской части страны оно хорошее и очень хорошее» Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько Отраслевые аналитики стали повышать прогнозы урожай зерна, в том числе пшеницы: он может приблизиться к рекордному. Это связано с тем, что озимые находятся в хорошем состоянии, а в южных и центральных регионах отмечается высокий уровень обеспеченности влагой.

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Группа «Русагро» изучает возможность покупки российского бизнеса финского производителя молочной продукции Valio. В марте финская компания объявила об уходе из России, спустя несколько дней российское подразделение концерна ООО «Валио» заявило, что продолжит операционную деятельность. Если сделка состоится, то «Русагро» может получить завод в подмосковном Ершово мощностью 15 тыс. т продукции в год. Также речь может идти о покупке прав на марку Viola, но без связки с Valio.



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Barilla приостановит инвестиции в России

Итальянская Barilla Group, мировой лидер по производству пасты, заявила о приостановке инвестиций в России, говорится в сообщении компании. Этому не помешал даже рост выручки ООО «Барилла Рус» (российская дочка Barilla) в 2021 году на 17,4% до 9 млрд руб. В июне 2020 года Barilla Group заявила о планах вложить 130 млн евро в строительство первой в Восточной Европе мельницы по производству муки из твердых сортов пшеницы и второй завод по выпуску пасты в России. Предприятия планировалось возвести в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ступино Квадрат» в Московской области.



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