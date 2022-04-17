Самое интересное за неделю с 11 по 17 апреля

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Правительство увеличит льготное кредитование полевых работ

Правительство планирует увеличить льготное кредитование весенних полевых работ на 60 млрд руб., об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал в Совете Федерации.



Накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке российского агросектора, разработанные вместе с участниками рынка. В числе предложений — увеличение объема субсидирования льготных кредитов. Также предлагается расширить лимит краткосрочного кредитования до 1,5 млрд руб. на одного заемщика либо привязать лимиты к производственным показателям.



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Экспорт пшеницы из России начал замедляться

Объем экспорта пшеницы из России в апреле снизится до 1,7-2,1 млн т против 2,2 млн т в марте, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». Относительно прошлых сезонов апрельские отгрузки могут оказаться средними за последние годы. По данным центра, в апреле 2021 года Россия экспортировала 1,2 млн т пшеницы, а за тот же месяц 2020 года — 3,4 млн т.



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Цитата недели



«Сельхозпроизводители, на мой взгляд, — самые оптимистичные из всех отраслей. Они очень быстро нашли, как и что заменить, и максимально сосредоточились не на том, чтобы приходить и говорить, что все плохо, а именно на просьбах о точечной поддержке» Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова Российский АПК смог построить работу в новых условиях и переориентироваться, паники в отрасли нет, оценила замглавы агроведомства. В частности, некоторые производители уже перешли с импортной техники на российские аналоги.

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Агрохолдинги оценили состояние озимых

По прогнозу Гидрометцентра, во второй декаде апреля в южной части европейской территории России агрометеорологические условия для вегетации озимых зерновых, а в северной — для окончания их зимовки будут в основном удовлетворительными. Состояние посевов озимых оценивается преимущественно как хорошее, местами — удовлетворительное. «Агроинвестор» спросил у агрохолдингов, работающих в регионах Юга и Центра, как у них перезимовали озимые.



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Цифра недели







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Иностранные поставщики начали возвращать авансы за оборудование для АПК

Иностранные поставщики начали возвращать авансы за заказанное оборудование для АПК. В основном речь идет об оборудовании для переработки сельхозпродукции. Теперь заказчики ищут новых поставщиков из дружественных стран, например в Китае, или планируют закупки российских аналогов. Однако о массовых возвратах речи не идет.



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Доходы главы Минсельхоза продолжают падать

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам прошлого года заработал 121 млн руб. — на 9% меньше, чем в 2020-м, следует из сведений о доходах, расходах и имуществе членов правительства, размещенных на сайте кабмина. Доходы главы агроведомства продолжают снижаться: в 2019-м он заработал около 156,9 млн руб., в 2018-м — почти 183,8 млн руб. Тем не менее, Патрушев сохраняет место в числе самых обеспеченным членов правительства, правда, если ранее он был вторым в списке, то сейчас занял пятое место.



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Оценка недели



«Мы не ожидаем высокого спроса на зерновые. А если нет спроса, нет и высоких цен, которые могут вернуться только в мае» Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% (FOB) с поставкой в апреле-мае снизились на $12,5 до $365-375 за тонну. Причиной стало ослабление спроса на зерно со стороны покупателей и приближение нового урожая, следует из материалов аналитического центра «Русагротранса».

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ФАС подозревает « Продимекс



« Продимекс

», крупнейший в стране производитель сахара, пояснил, что ФАС возбудила административное дело в отношении компании, поскольку считает, что та координировала экономическую деятельность торговых сетей при розничной продаже сахара торговой марки Naturiqa. Под ней реализуется сахар категории «Экстра» (высокой степени очистки), который является нишевым продуктом и не относится к социально-значимым товарам.

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Бывший гендиректор группы «Русагро» Максим Басов возглавил «Сибирскую угольную энергетическую компанию» (СУЭК). Его основной задачей станет трансформация СУЭК как угольной компании. Также предстоит ускорить процесс выделения из группы логистического оператора («Национальная транспортная компания») и энергетической компании («Сибирская генерирующая компания»).



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