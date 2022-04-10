Самое интересное за неделю с 4 по 10 апреля

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Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что, несмотря на просьбы аграриев и отраслевых союзов отменить экспортную пошлину на зерно, в ближайшее время этого ждать не стоит. По его словам, основная задача правительства сейчас — борьба с инфляцией, а также контроль и сдерживание роста цен. С 13 апреля экспортная пошлина на пшеницу из России повысится с $96,1 до $101,4 за тонну и впервые превысит $100. Отраслевые аналитики прогнозируют ее дальнейший рост.



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Доля российских средств защиты растений за пять лет увеличилась с 45% до 70%

С 2016 по 2021 год доля российских средств защиты растений (СЗР) на рынке увеличилась с 45% до 70%. С начала года также сохраняется положительная динамика их выпуска, и аграрии будут обеспечены СЗР в полном объеме, сообщил Минсельхоз. Правда, действующие вещества и другие компоненты формуляций — ПАВы, эмульгаторы, растворители, пеногасители, красители — являются преимущественно импортными. Основной производитель д.в. для пестицидов в мире — Китай, поэтому участники рынка не ожидают серьезных проблем с поставками.



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Цитата недели



«В ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста <…> - выше 3% в год» Президент Владимир Путин В ходе совещания с правительством глава государства поставил цель по росту АПК, для достижения которой потребуется кратно увеличить объемы мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли и нарастить интенсивность их использования за счет внесения удобрений, широкой механизации, внедрения современных информационных технологий. По словам Путина, необходимо увеличить выпуск и поставку на внутренний рынок качественных и доступных по цене продуктов питания, при этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, причем по всей цепочке.

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Цены на подсолнечник активно снижаются

Подсолнечник в России на прошлой неделе начал активно дешеветь, следует из данных, опубликованных на портале Oilworld. В среднем закупочные цены упали на 5,7 тыс. руб. до 37,6 тыс. руб./т. Цены продажи уменьшились в среднем на 4 тыс. руб. до 44,17 тыс. руб./т. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что снижение цен на подсолнечник было ожидаемым ввиду начала действия новой регуляторики, которая предусматривает переход на новый инструментарий расчета пошлины и квотирование вывоза масла.



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Квотирование экспорта удобрений из России продлят еще на год

Квотирование экспорта минеральных удобрений из России будет продлено на озимый и яровой сев 2022/23 сельхозгода. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что обеспеченность аграриев минеральными удобрениями и семенами — залог успеха посевной кампании.



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НКР: российские продукты питания могут подешеветь по итогам года

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» считают, что после восстановления логистических цепочек, урегулирования торговой наценки на товары первой необходимости на законодательном уровне, ослабления ажиотажного спроса и скидок ритейла по итогам всего года цены скорректируются вниз с текущих уровней — примерно на 5-7% относительно марта. В первую очередь будут снижаться цены у отечественных производителей. При этом не исключено некоторое дальнейшее удорожание импортных товаров в случае новых резких колебаний курсов валют, а также если сохранится или будет усугубляться неблагоприятная ситуация в логистике.



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«Чтобы снизить затраты сельхозпроизводителей, сейчас дополнительно прорабатывается вопрос обнуления ввозных таможенных пошлин на сельхозтехнику» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Для снижения затрат производителей Минсельхоз прорабатывает вопрос обнуления ввозных таможенных пошлин на сельхозтехнику. При этом глава ведомства отметил, что аграрный сектор работает стабильно, предприятия отрасли продолжают бесперебойно обеспечивать население продуктами питания даже в условиях повышенного спроса. Представители отрасли неоднозначно оценивают идею министерства.

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ФАС начала проверку « Мираторга

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проводит проверку в отношении торговой компании «Мираторг». В ходе контрольных мероприятий ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведет оценку ценообразования на эту продукцию. Агрохолдингу «совершенно неясны мотивы проведения проверки без веских на то причин», тем более в тот момент, «когда идет борьба за стабильность цепочек поставок продуктов питания для граждан страны и продуктовую безопасность в целом».



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Павел Титов, «Абрау-Дюрсо»: «Отрасль виноделия необходимо поддерживать по всей цепочке»

По итогам прошлого года ГК «Абрау-Дюрсо» вложила 540 млн руб. в развитие и расширение сырьевой базы, в частности было высажено 116 га виноградников на территории Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае и Ростовской области. В этом году компания рассчитывает высадить 471 га виноградников, в том числе на землях винодельни «Юбилейная», купленной в 2020 году. Также группа планирует приступить к созданию своего питомника. О планах развития виноградарства и существующих в отрасли проблемах президент группы Павел Титов рассказал «Агроинвестору».



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