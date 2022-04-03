Самое интересное за март

Pixabay

Затраты на посевную в этом году достигнут рекорда

В этом году затраты на посевную могут достичь рекордных 1 трлн руб., что минимум на 20% выше, чем в 2021-м. Стоимость полевых работ растет из-за резкого роста цен на семена и другие средства производства, в том числе импортные.



Подробнее



Урожай зерна в этом году может составить 123 млн т. Такой прогноз озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Валовой сбор масличных может составить 22,6 млн т, сахарной свеклы — 41,5 млн т, картофеля в организованном секторе — 6,8 млн т, овощей открытого грунта — 5,2 млн т.



Подробнее



ФАО: к концу года мировые цены на продовольствие могут вырасти еще на 22%

Мировые цены на продовольствие могут вырасти на 8-22% от их текущего, и без того высокого, уровня из-за конфликта на Украине. Такой прогноз содержится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Россия и Украина являются одними из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Суммарная доля двух стран в глобальных поставках ячменя составляет 19%, пшеницы — 14%, кукурузы — 4%. Таким образом, на них приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых.



Подробнее



Субсидии по льготным краткосрочным кредитам увеличены до 100% ключевой ставки ЦБ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому размер субсидирования ставки по краткосрочным кредитам для агросектора, выданным после 15 февраля 2022 года, увеличится до 100% ключевой ставки ЦБ. Льготная ставка для заемщиков не должна превышать 5% годовых. Также правительство выделило дополнительно 5 млрд руб., чтобы просубсидировать более 8 тыс. ранее выданных кредитов в АПК. Минсельхоз просит добавить еще 25 млрд руб.



Подробнее



Экспорт подсолнечника и рапса будет запрещен с 1 апреля

Россия вводит новые ограничения на экспорт масличных и продуктов их переработки. Так, с 1 апреля по 31 августа будет запрещен вывоз подсолнечника и рапса. Кроме того, с 15 апреля по 31 августа вводится квота в 1,5 млн т на экспорт подсолнечного масла и 700 тыс. т — для шрота. Эти меры необходимы для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей перерабатывающих предприятий. Новые меры позволят исключить возможность дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России.



Подробнее



Себестоимость производства свинины в этом году может вырасти на 23%

По прогнозу Национального союза свиноводов, в этом году себестоимость производства 1 кг свинины в России может вырасти до 100-105 руб. В 2019-м она в среднем составляла 65 руб./кг, к концу 2021-го — 85 руб./кг из-за резкого роста цен на зерно. В этом году динамика связана с удорожанием всех валютных составляющих производства и зерна. При этом, несмотря на внешние факторы, в ближайшие два года выпуска свинины будет расти на 5%.



Подробнее



Производители молока предупредили о нехватке тары

У производителей молочной продукции в России возникли проблемы с упаковкой из импортных материалов, в связи с этим возможны перебои в поставках. «Союзмолоко» уточняет, что значительное число производителей тары делают продукцию в России, но компоненты импортируют. Сейчас у поставщиков есть некоторые запасы, крупнейшие игроки в ближайшее время смогут их увеличить — уже идет проработка дополнительных поставок в Россию. Ситуация непростая, но говорить о возникновении дефицита каких-то продуктов не придется, хотя формат упаковки может измениться, отметил союз.



Подробнее



США вывели из-под санкций российские удобрения

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Это необходимо, чтобы избежать дефицита продукции, который возник на фоне нарушения логистики поставок из России. Минудобрения попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.



Подробнее



Животноводы не будут подавать «углеродную отчетность»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому промышленные предприятия с выбросами в атмосферу парниковых газов, эквивалентными более чем 150 тыс. т углекислого газа в год, будут представлять «углеродную отчетность» государству. В перечень отраслей, попадающих под данную меру, не вошел критерий «животноводство (внутренняя ферментация)», который ранее был включен в проект документа.



Подробнее



Экспортеры зерна просят разрешить иностранным покупателям платить за него в рублях

Союз экспортеров зерна попросил Банк России проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам. Союз просит обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, где обслуживаются покупатели зерна. Сейчас большинство контрактов заключается в валюте. Но с началом российской спецоперации на Украине и последовавшей за ней волны санкций у экспортеров начались сложности с получением средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.



Подробнее

