Самое интересное за неделю с 21 по 27 марта

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Владимир Путин: ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал

В ходе совещания с правительством президент Владимир Путин сказал, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал. Глава государства также поручил Минсельхозу и регионам внимательно следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в России созданы достаточные запасы продовольствия для обеспечения нужд населения, в том числе социально значимых продуктов.



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Себестоимость производства свинины в этом году может вырасти на 23%

По прогнозу Национального союза свиноводов, в этом году себестоимость производства 1 кг свинины в России может вырасти до 100-105 руб. В 2019-м она в среднем составляла 65 руб./кг, к концу 2021-го — 85 руб./кг из-за резкого роста цен на зерно. В этом году динамика связана с удорожанием всех валютных составляющих производства и зерна. При этом, несмотря на внешние факторы, в ближайшие два года выпуска свинины будет расти на 5%.



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Цитата недели

«Даже если его (сева) не будет совсем, то никаких проблем с мировым продовольственным снабжением не будет» Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко сказал агентству Reuters, что в 2022 году площадь посевов яровых культур в стране может сократиться более чем в два раза, до 7 млн га. Ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис, опасается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Российские аналитики считают, что хотя украинские аграрии сократят площадь сева, во-первых, пока непонятно — на сколько, во-вторых, уменьшение посевов в одной стране, даже очень крупной, все же не вызовет глобального продовольственного кризиса.

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Несмотря на логистические трудности, в марте Россия может экспортировать более 2 млн т пшеницы при условии хорошей погоды. Такой прогноз дал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Эксперт отметил, что указанный объем вывоза превышает ожидания минимальных отгрузок. Они сейчас «вполне приличные», черноморские порты работают неплохо, хотя и не на полную мощность.



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Цифра недели







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ФАС прорабатывает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность распространения антимонопольного законодательства, действующего сейчас только в отношении доминирующих компаний, на все предприятия, включая посредников, которые завышают цены в период повышенного спроса. Однако окончательного решения по данному вопросу пока нет.



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Росрыболовство внимательно отслеживает ситуацию на внутреннем рынке по обеспечению потребителей доступной рыбной продукцией. В качестве оптимального варианта для стабилизации цен ведомство видит механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями без применения административных рычагов. Росрыболовство выступает как координатор по разработке соглашений между участниками рынка, суть которых — обеспечение необходимого объема продукции по доступным ценам внутри страны.



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Предложение недели

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько «Наверное, эта мера вынужденно-неизбежная, потому что внутренний рынок на фоне девальвации и роста мировых цен очень сильно перегрет. В этих условиях экспорт приходится держать под более жестким контролем, чем обычно» Минсельхоз предложил квотировать экспорт подсолнечного масла и шрота: эта мера необходима для сохранения стабильной ситуации на рынке. С 15 апреля квота на экспорт из России подсолнечного масла может составить 1,5 млн т, шрота — 700 тыс. т. Предполагается, что квота будет действовать по 1 сентября этого года. Закупочные цены на подсолнечное масло в России за неделю с 14 по 20 марта в среднем выросли на 17,28 тыс. руб. до 101,94 тыс. руб./т.

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Мигранты не поедут за рублем? Сохранится ли дефицит сезонных рабочих в АПК

Мигранты могут не поехать на сезонные полевые работы в Россию из-за падения рубля. Такого развития событий не исключают отраслевые эксперты. Аграрии настроены более оптимистично: они почти уверены, что в этом году, в отличие от двух предыдущих лет, дефицита кадров для сезонных полевых работ у них не будет.



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Под Новосибирском построят комплекс по переработке льна и рапса

Компания «Маслов» к концу 2025 года планирует построить комплекс по переработке до 450 тыс. т льна и рапса в год под Новосибирском. Инвестиции в проект составят 3,7 млрд руб., из которых 0,7 млрд руб. — собственные средства компании. Вводить завод в эксплуатацию планируется в две очереди — в 2023-м и в 2025 годах. Вложения должны окупиться менее, чем за восемь лет. Производство продукции компании в полном объеме законтрактовано для поставок в Китай.



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