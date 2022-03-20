Самое интересное за неделю с 14 по 20 марта

Pixabay

Производители молока предупредили о нехватке тары

У производителей молочной продукции в России возникли проблемы с упаковкой из импортных материалов, в связи с этим возможны перебои в поставках. «Союзмолоко» уточняет, что значительное число производителей тары делают продукцию в России, но компоненты импортируют. Сейчас у поставщиков есть некоторые запасы, крупнейшие игроки в ближайшее время смогут их увеличить — уже идет проработка дополнительных поставок в Россию. Ситуация непростая, но говорить о возникновении дефицита каких-то продуктов не придется, хотя формат упаковки может измениться, отметил союз.



Подробнее



Цены на пшеницу рекордно выросли

На прошлой неделе трейдеры возобновили активные закупки зерна в черноморских портах, сообщил аналитический центр «СовЭкон». При этом его аналитики зафиксировали рост средних цен на пшеницу с протеином 12,5% с 17,25 тыс. руб./т до 18,75 тыс. руб./т (без НДС), что является абсолютным рекордом. Динамика связана со стремительным ослаблением рубля вкупе с быстрым повышением мировых цен в последние недели. В краткосрочной перспективе «СовЭкон» ожидает дальнейшего роста рублевых цен, которые будут отыгрывать девальвацию в последние недели.



Подробнее



Цитата недели



«Важнейшая задача — обеспечить доступность товаров на потребительском рынке <…>. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам» Президент Владимир Путин Правительство должно исключить регулирование цен «в ручном режиме», обеспечив доступность товаров на потребительском рынке, отметил глава государства в ходе совещания с членами правительства. По словам президента, стабилизации цен должно способствовать увеличение предложения. Одним из способов насыщения рынка могут стать поставки на внутренний рынок товаров, которые ранее экспортировались, но сейчас с их отгрузками за рубеж возникают сложности.

Подробнее



Животноводы не будут подавать «углеродную отчетность»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому промышленные предприятия с выбросами в атмосферу парниковых газов, эквивалентными более чем 150 тыс. т углекислого газа в год, будут представлять «углеродную отчетность» государству. В перечень отраслей, попадающих под данную меру, не вошел критерий «животноводство (внутренняя ферментация)», который ранее был включен в проект документа.



Подробнее



Цифра недели







Подробнее



«Русбренд»: сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах

Ассоциация «Русбренд» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на то, что несколько российских сахарных заводов установили цены в долларах для производителей продуктов питания. Они предупредили, что существенное подорожание сахара скажется на значительном числе компаний отрасли и попросили ФАС проанализировать ситуацию и принять меры. Цены на сахар в России пока не привязаны к валюте, но такая практика действовала ранее: такие условия предусматривались в долгосрочных контрактах между транснациональными компаниями и отдельными российскими сахарными заводами, уточнил Минсельхоз.



Подробнее



Минсельхоз обсуждает возможности дополнительной поддержки садоводства. Так, сейчас остро стоят вопросы доступности и обеспеченности отрасли химическими средствами защиты растений, удобрениями, специализированной техникой, современными мощностями хранения и другими ресурсами. Плодоовощной союз предложил полностью поменять механизм поддержки садоводства: рациональнее выдавать субсидии на 1 т произведенной и реализованной продукции, а не на закладку 1 га сада, как это делается сейчас. «На полках лежат не гектары, по которым сейчас отчитываются регионы, <...> а плоды», согласился замглавы агроведомства Андрей Разин.



Подробнее



Потребность недели



«<…> Необходимо поднять вопрос и полностью обеспечить нас ресурсами для закупки сырья» Директор Масложирового союза Михаил Мальцев У предприятий масложировой отрасли нет средств для закупки сырья: закупка маслосемян практически парализована, банки приостановили выдачу даже коммерческих кредитов, а поступление валютной выручки «хромает». Потребности отрасли в кредитных средствах оцениваются в 150 млрд руб., что требует 30 млрд руб. господдержки. При этом глава союза обращает внимание, что взимание экспортной пошлины на масло принесло бюджету 132 млрд руб.

Подробнее



Группа « Содружество

Группа компаний «Содружество» приняла решение о строительстве зернового терминала в Усть-Луге Ленинградской области. Изначально входящий в «Содружество» «Балтийский зерновой терминал» планировал создать производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района, но против проекта выступили жители и экоактивисты, власти региона предложили инвестору новую площадку.



Подробнее



McCain отказалась строить завод по переработке картофеля в Тульской области

«Маккейн Фудс Рус», дочерняя компания канадской McCain Foods Limited, приняла решение остановить проект строительства завода по переработке картофеля в ОЭЗ «Узловая» Тульской области. Проблемы с цепочками поставок, финансированием, ограничениями на поездки и колебаниями валютных курсов сделали продолжение строительства невозможным, сообщила компания. Она отметила, что сожалеет о закрытии проекта и обязуется выполнить все обязательства по заключенным договорам. Стоимость проекта оценивалась на уровне 12,7 млрд руб.



Подробнее

