Самое интересное за неделю с 14 по 20 марта

Производители молока предупредили о нехватке тары
У производителей молочной продукции в России возникли проблемы с упаковкой из импортных материалов, в связи с этим возможны перебои в поставках. «Союзмолоко» уточняет, что значительное число производителей тары делают продукцию в России, но компоненты импортируют. Сейчас у поставщиков есть некоторые запасы, крупнейшие игроки в ближайшее время смогут их увеличить — уже идет проработка дополнительных поставок в Россию. Ситуация непростая, но говорить о возникновении дефицита каких-то продуктов не придется, хотя формат упаковки может измениться, отметил союз.
Цены на пшеницу рекордно выросли
На прошлой неделе трейдеры возобновили активные закупки зерна в черноморских портах, сообщил аналитический центр «СовЭкон». При этом его аналитики зафиксировали рост средних цен на пшеницу с протеином 12,5% с 17,25 тыс. руб./т до 18,75 тыс. руб./т (без НДС), что является абсолютным рекордом. Динамика связана со стремительным ослаблением рубля вкупе с быстрым повышением мировых цен в последние недели. В краткосрочной перспективе «СовЭкон» ожидает дальнейшего роста рублевых цен, которые будут отыгрывать девальвацию в последние недели.
Цитата недели
«Важнейшая задача — обеспечить доступность товаров на потребительском рынке <…>. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам»
Президент Владимир Путин
Правительство должно исключить регулирование цен «в ручном режиме», обеспечив доступность товаров на потребительском рынке, отметил глава государства в ходе совещания с членами правительства. По словам президента, стабилизации цен должно способствовать увеличение предложения. Одним из способов насыщения рынка могут стать поставки на внутренний рынок товаров, которые ранее экспортировались, но сейчас с их отгрузками за рубеж возникают сложности.
Животноводы не будут подавать «углеродную отчетность»
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому промышленные предприятия с выбросами в атмосферу парниковых газов, эквивалентными более чем 150 тыс. т углекислого газа в год, будут представлять «углеродную отчетность» государству. В перечень отраслей, попадающих под данную меру, не вошел критерий «животноводство (внутренняя ферментация)», который ранее был включен в проект документа.
Цифра недели
«Русбренд»: сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах
Ассоциация «Русбренд» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на то, что несколько российских сахарных заводов установили цены в долларах для производителей продуктов питания. Они предупредили, что существенное подорожание сахара скажется на значительном числе компаний отрасли и попросили ФАС проанализировать ситуацию и принять меры. Цены на сахар в России пока не привязаны к валюте, но такая практика действовала ранее: такие условия предусматривались в долгосрочных контрактах между транснациональными компаниями и отдельными российскими сахарными заводами, уточнил Минсельхоз.
Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры поддержки садоводства
Минсельхоз обсуждает возможности дополнительной поддержки садоводства. Так, сейчас остро стоят вопросы доступности и обеспеченности отрасли химическими средствами защиты растений, удобрениями, специализированной техникой, современными мощностями хранения и другими ресурсами. Плодоовощной союз предложил полностью поменять механизм поддержки садоводства: рациональнее выдавать субсидии на 1 т произведенной и реализованной продукции, а не на закладку 1 га сада, как это делается сейчас. «На полках лежат не гектары, по которым сейчас отчитываются регионы, <...> а плоды», согласился замглавы агроведомства Андрей Разин.
Потребность недели
«<…> Необходимо поднять вопрос и полностью обеспечить нас ресурсами для закупки сырья»
Директор Масложирового союза Михаил Мальцев
У предприятий масложировой отрасли нет средств для закупки сырья: закупка маслосемян практически парализована, банки приостановили выдачу даже коммерческих кредитов, а поступление валютной выручки «хромает». Потребности отрасли в кредитных средствах оцениваются в 150 млрд руб., что требует 30 млрд руб. господдержки. При этом глава союза обращает внимание, что взимание экспортной пошлины на масло принесло бюджету 132 млрд руб.
Группа «Содружество» изменит место строительства зернового терминала
Группа компаний «Содружество» приняла решение о строительстве зернового терминала в Усть-Луге Ленинградской области. Изначально входящий в «Содружество» «Балтийский зерновой терминал» планировал создать производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района, но против проекта выступили жители и экоактивисты, власти региона предложили инвестору новую площадку.
McCain отказалась строить завод по переработке картофеля в Тульской области
«Маккейн Фудс Рус», дочерняя компания канадской McCain Foods Limited, приняла решение остановить проект строительства завода по переработке картофеля в ОЭЗ «Узловая» Тульской области. Проблемы с цепочками поставок, финансированием, ограничениями на поездки и колебаниями валютных курсов сделали продолжение строительства невозможным, сообщила компания. Она отметила, что сожалеет о закрытии проекта и обязуется выполнить все обязательства по заключенным договорам. Стоимость проекта оценивалась на уровне 12,7 млрд руб.