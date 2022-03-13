Самое интересное за неделю с 7 по 13 марта

Vaderstad

Правительство разработало новые меры стабилизации продовольственного рынка

Согласно решению подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, будет ограничен вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России в страны ЕАЭС за исключением поставок по лицензиям Минпромторга. Также вводится запрет на экспорт сахара в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны по разрешениям Минсельхоза. Предполагается, что обе меры будут действовать до 31 августа. Также подкомиссия подготовит предложения для рассмотрения на уровне ЕЭК о временном обнулении пошлин на импорт ряда продуктов питания и сырья для их производства. Планируется обнулить пошлины на ввоз картофеля, лука, чеснока, капусты, моркови, молочного сырья, какао-продуктов, основ для выпуска заменителей грудного молока и др. — в основном на полгода.



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Урожай зерна в этом году может составить 123 млн т. Такой прогноз озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Валовой сбор масличных может составить 22,6 млн т, сахарной свеклы — 41,5 млн т, картофеля в организованном секторе — 6,8 млн т, овощей открытого грунта — 5,2 млн т.



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Цитата недели



Котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России Российские сети максимум в течение года могут заменить закрывающиеся в Москве рестораны McDonald’s, считает мэр столицы Сергей Собянин. Для замещения ниши, «которую иностранные коллеги освобождают», власти города решили выделить 500 млн руб. на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания. В свою очередь Дмитрий Медведев считает, что зарубежным компаниям, которые сейчас уходят с российского рынка, будет непросто на него вернуться. McDonald’s временно закрывает все рестораны в России с 14 марта, ссылаясь на то, что сталкивается с перебоями в цепочке поставок. При этом ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что рестораны могут снова открыться через полтора месяца.

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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем мартовском отчете прогнозирует снижение экспорта российской пшеницы. По оценке аналитиков, он может составить 32 млн т, тогда как в февральском обзоре потенциал отгрузок оценивался в 35 млн т (39,1 млн т — в сезоне-2020/21). Снижение может произойти из-за экономических санкций в отношении России и проблем с логистикой в Черном море. Переходящие запасы составят 13 млн т против 10,6 млн т в прошлом прогнозе.



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Цифра недели







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Иностранные производители продуктов питания уходят из России



Ряд иностранных компаний — производителей продуктов питания приняли решение уйти с российского рынка из-за сложной экономической и геополитической обстановки. Однако если одни заявляют именно об уходе и прекращают поставки, то другие — о приостановке деятельности, ограничении ассортимента, остановке инвестиций и рекламы.



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Влияние недели



В силу того, что экспортный рынок сейчас, можно сказать, «ошпаренный», связи между внутренними и внешними ценами нет Владимир Петриченко, гендиректор «ПроЗерна» На мировом рынке формируется дефицит подсолнечного масла из-за конфликта между Россией и Украиной, который привел к приостановке переработки подсолнечника в Украине и экспорта. Это влияет на предложение в ЕС, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, КНР и других странах. При этом замещение подсолнечного масла рапсовым, соевым, пальмовым и кукурузным будет ограничено, поскольку их предложение также не велико, считают аналитики Oil World (Германия). При этом экспортные цены «штормит», рынок очень волатилен.

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Вадим Мошкович продал часть своих акций в « Русагро

Основной акционер группы «Русагро» Вадим Мошкович, попавший в санкционный список ЕС, снизил долю в уставном капитале компании ниже уровня 50%. Granada Capital CY Limited (находится под косвенным контролем Мошковича) завершила продажу свыше 1,97 млн акций, составляющих 7,22% голосующих акций ОАО «Рос Агро» гражданину Российской Федерации Юрию Журавлеву. Мошкович уменьшил свою эффективную долю в компании ниже уровня 50%. Также он вышел из Совета директоров, правления и иных органов управления агрохолдингом.



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