Самое интересное за неделю с 28 февраля по 6 марта

А. Гордеев

Субсидии по льготным краткосрочным кредитам увеличены до 100% ключевой ставки ЦБ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому размер субсидирования ставки по краткосрочным кредитам для агросектора, выданным после 15 февраля 2022 года, увеличится до 100% ключевой ставки ЦБ. Льготная ставка для заемщиков не должна превышать 5% годовых. Также правительство выделило дополнительно 5 млрд руб., чтобы просубсидировать более 8 тыс. ранее выданных кредитов в АПК. Минсельхоз просит добавить еще 25 млрд руб.



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Минпромторг рекомендовал ограничить экспорт минеральных удобрений

Минпромторг рекомендовал российским производителям минеральных удобрений приостановить экспорт. Ведомство объясняет предложение «саботажем» со стороны иностранных логистических компаний. По мнению ведомства, экспорт должен быть приостановлен «до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме», говорится в сообщении ведомства. Российская ассоциация производителей удобрений пока не комментирует рекомендации министерства.



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Цитата недели



Уровень нашей пошлины — это сейчас не главный фактор, который определяет экспорт. Главный фактор — прекращение военной операции и открытие портов Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Российский зерновой союз обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой «срочно и полностью» отказаться от экспортных пошлин на зерно, масличные и ограничить экспорт квотами, которые будут действовать по принципу «шлагбаума». В то же время Союз экспортеров зерна предлагает премьер-министру Михаилу Мишустину ввести точечные изменения: зафиксировать уровень экспортной пошлины на пшеницу в $90/т в случае, если индикативная цена будет выше $250/т, если ниже — не взимать пошлину вообще.

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ООН опасается резкого роста цен на продовольствие и голода из-за событий на Украине

Ситуация на территории Украины может способствовать ухудшению продовольственной безопасности во всем мире и усилить геополитическую напряженность. Об этом говорится в сообщении главы Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР, структура ООН) Жилбера Унгбо. По его словам, конфликт в стране приведет к ограничению мировых поставок ключевых продовольственных товаров, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, на все континенты.



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Цифра недели







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Крупные ритейлеры ограничат наценки на уровне 5%

Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), «Тандер» («Магнит») и «О’Кей» проинформировали ФАС о готовности добровольно ограничить наценки на ряд социально значимых товаров на уровне 5%. Инициатива ритейлеров стала ответом на предложения государственных органов обеспечить население продуктами питания по доступным ценам. Hитейлеры добровольно обязуются минимизировать наценки на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».



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Мясо может подорожать из-за эмоциональных закупок

Торговые сети начали получать предварительные уведомления от производителей свинины о возможном увеличении отпускных цен. Индексация, по мнению собеседника издания, связана с осложнениями доставки продукции из граничащих с Украиной Курской и Белгородской областей, где работают крупные производители мяса. Также о возможном повышении цен на свинину и мясо птицы говорится в еженедельном отчете Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики Минсельхоза. Однако аналитики Россельхозбанка считают, что спрос и предложение сбалансируются после праздников.



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Оптимизм недели



«Уверен, что российский АПК в этом году покажет положительный результат и станет одним из драйверов экономики страны» Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства По итогам января производство сельхозпродукции во всех хозяйствах выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 216,2 млрд руб., оценил Росстат. В прошлом году агросектор продемонстрировал отрицательную динамику — сельхозпроизводство снизилось на 0,9%. Минсельхоз «комплексно прорабатывает решения, которые позволят сохранить устойчивость агросектора в текущих условиях, поддержать производителей и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке».

Запасы зерна к новому сезону могут оказаться выше ожиданий

По прогнозу гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, к новому сельхозгоду Россия подойдет с повышенными запасами зерна. По словам эксперта, это произойдет на фоне практически остановившегося экспорта зерна из-за событий на Украине, отсутствия судоходства в Азовском море и резкого падения отгрузок в портах Черного моря. Может оказаться, что запасы пшеницы будут на 5 млн т больше, чем прогнозировалось, однако это радикальный вариант развития событий. Такие запасы могут негативно давить на рынок и существенно снизить доходность растениеводства, которое теперь нуждается в дополнительных финансовых ресурсах.



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Минсельхоз ищет возможности расширения географии импорта в Россию инкубационных яиц. Этот вопрос поднимался на совещании под председательством заместителя главы ведомства Андрея Разина. На сегодняшний день отечественные репродукторы имеют все условия для использования племенной птицы родительских форм для получения финального гибрида, говорится в сообщении Минсельхоза.



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