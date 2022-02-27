Самое интересное за февраль

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В России началась посевная кампания

Аграрии Крыма начали сев ранних яровых агрокультур под урожай 2022 года, сообщил Минсельхоз республики. К 17 февраля было посеяно 410 га пшеницы и ячменя, а также более 2,6 тыс. га кориандра. Позднее посевная стартовала в Ставропольском крае. К 22 февраля в целом было засеяно свыше 20 тыс. га, сообщал Минсельхоз.



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Госдума рекомендовала правительству отменить пошлину на экспорт зерна

В России необходимо проработать вопрос о целесообразности отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые, или внести изменения в формулу расчета ее ставок. Такую рекомендацию Госдума совместно с отраслевыми союзами дала правительству по итогам парламентских слушаний о госрегулировании системы ценообразования на продовольствие. Введение плавающей пошлины на фоне увеличения себестоимости производства сельхозпродукции привело к критическому снижению рентабельности и вынудило аграриев переориентироваться на более выгодные агрокультуры. Позднее Минсельхоз ответил, что механизм «зернового демпфера» в условиях растущих мировых цен помогает «делать разумную и доступную потребительскую цену в магазинах на конечные продукты питания».



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Сельхозпроизводство по итогам 2021 года снизилось на 0,9%

Объем производства сельхозпродукции во всех хозяйствах в прошлом году составил 7,57 трлн руб. в фактических ценах, что на 0,9% ниже показателя 2020-го (в сопоставимых ценах), следует из данных Росстата. Производство продукции растениеводства снизилось на 1,4%, животноводства — на 0,2%. Индекс оказался отрицательным впервые с 2018 года, когда отрасль ушла в минус на 0,2%. По итогам 2020 года сельхозпроизводство увеличилось на 1,3%.



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Минсельхоз увеличил лимиты льготного кредитования. Согласно новому плану, размещенному на сайте ведомства, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов будет направлено 28,4 млрд руб., в том числе 10,4 млрд руб. — на новые кредиты. Субсидии на инвестиционные кредиты составят почти 72 млрд руб., в том числе 3 млрд руб. по новым договорам.



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В России введен временный запрет на экспорт аммиачной селитры

В России введен временный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Поставки на внешние рынки запрещены со 2 февраля по 1 апреля. Необходимость временного запрета возникла из-за повышенного внутреннего спроса у отечественных аграриев, отмечает Минсельхоз.



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В Госдуму внесен законопроект об ограничении наценок на продукты питания



Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесли законопроект, ограничивающий наценки на социально значимые продукты питания «первой цены» на уровне 10%. В случае принятия закона, он может вступить в силу с 1 сентября 2022 года, следует из документа.



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Совфед поручил оперативно решить вопрос об использовании навоза в качестве удобрения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко раскритиковала федеральные органы власти за медленное согласование законопроекта об использовании навоза и помета в качестве органического удобрения и поставила задачу Минприроды и Минсельхозу в недельный срок договориться по проекту закона. Законопроект, позволяющий использовать отходы жизнедеятельности животных в виде удобрений, поступил в Госдуму в конце прошлого года, но ведомства еще не согласовали свои позиции по нему. Согласно действующему законодательству, навоз является отходов производства и не может использоваться в хозяйственном обороте.



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Экспорт зерна из России встал на паузу

Из-за военной операции на Украине темпы вывоза российского зерна сильно замедлились. Росморречфлот вчера сообщал, что до особого распоряжения Минобороны приостановлено судоходство в Азовском море. По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, российские экспортеры «заняли выжидательную позицию», чтобы оценить возможности коммерческого судоходства. Компании не готовы брать повышенные риски, тем более что сейчас невозможно предсказать уровень цен через полтора месяца.



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Сумма сделок M&A в российском АПК за 2021 год выросла втрое

Сумма сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в российском АПК в прошлом году составила $1 млрд, что в три раза больше, чем за 2020 год, подсчитал Россельхозбанк. Основные покупатели — крупные российские стратегические инвесторы. Как правило, они интересуются растениеводством и инфраструктурой — элеваторами, портами, транспортом. Также растет интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков.



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ВТБ снизил свою долю в «Деметра-Холдинге»

ВТБ перестал быть контролирующим акционером «Деметра-холдинга», снизив в результате допэмиссии свою долю с 50% плюс одна акция до 45,001%, следует из информации, опубликованной на сайте компании. Доли других акционеров увеличились: компании «Гранум» Таймураза Боллоева теперь принадлежит 27,5% (было 25%), Marathon Group Александра Винокурова — 27,499% (24,999%). В отношении ВТБ Запад ввел санкции в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.



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