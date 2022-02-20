Самое интересное за неделю с 14 по 20 февраля

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В России началась посевная кампания

Аграрии Крыма начали сев ранних яровых агрокультур под урожай 2022 года, сообщил Минсельхоз республики. К 17 февраля было посеяно 410 га пшеницы и ячменя, а также более 2,6 тыс. га кориандра. В целом в регионе предстоит засеять 79 тыс. га. Дефицита семян и минеральных удобрений нет, техника готова к весенним полевых работам, уточняет агроведомство.



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Госдума рекомендовала правительству отменить пошлину на экспорт зерна

В России необходимо проработать вопрос о целесообразности отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые, или внести изменения в формулу расчета ее ставок. Такую рекомендацию Госдума совместно с отраслевыми союзами дала правительству по итогам парламентских слушаний о госрегулировании системы ценообразования на продовольствие. Введение плавающей пошлины на фоне увеличения себестоимости производства сельхозпродукции привело к критическому снижению рентабельности и вынудило аграриев переориентироваться на более выгодные агрокультуры, например, подсолнечник, сою, лен и горох, говорится в материалах к слушаниям.



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Цитата недели



«Надо перераспределить ресурсы, чтобы большая часть средств пошла на небольшие хозяйства, чтобы десятки тысяч таких хозяйств могли расти, развиваться» Владимир Плотников, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Малым хозяйствам необходимо больше средств господдержки, деньги на эти цели нужно взять из общих объемов господдержки, которые выделяются АПК, считает глава АККОР. На протяжении многих лет крупные хозяйства получают сотни миллиардов рублей господдержки, они уже окрепли и могут вести дело самостоятельно, считает он.

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Сумма сделок M&A в российском АПК за 2021 год выросла втрое

Сумма сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в российском АПК в прошлом году составила $1 млрд, что в три раза больше, чем за 2020 год, подсчитал Россельхозбанк. Основные покупатели — крупные российские стратегические инвесторы. Как правило, они интересуются растениеводством и инфраструктурой — элеваторами, портами, транспортом. Также растет интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков.



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Цифра недели







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Минфин и Минсельхоз

Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минфина и Минсельхоза отчитаться об использовании 25 млрд руб., которые были получены в 2021 году за счет взимания экспортных пошлин. Доклад должен быть представлен в правительство до 24 февраля. По оценке ИКАР, к 1 февраля за счет взимания пошлины было собрано более 100 млрд руб. При этом непосредственно в сектор растениеводства направили около 10,3 млрд руб.



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Минсельхоз увеличил лимиты льготного кредитования. Согласно новому плану, размещенному на сайте ведомства, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов будет направлено 28,4 млрд руб., в том числе 10,4 млрд руб. — на новые кредиты. Субсидии на инвестиционные кредиты составят почти 72 млрд руб., в том числе 3 млрд руб. по новым договорам.



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Оценка недели



«Квота распределена в том числе и среди мелких компаний с небольшими объемами, которые суммарно набираются в один большой объем. Но не все из них будут готовы свои объемы вывозит» Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка С 15 февраля в России вступила в действие квота на экспорт зерновых. Мера будет действовать до 30 июня 2022 года. Квота на пшеницу в 2022 году составит 8 млн т, на рожь, ячмень и кукурузу — в сумме 3 млн т. Мнения отраслевых аналитиков разделились: некоторые считают, что квота может быть не выбрана, другие — наоборот.

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Совфед поручил оперативно решить вопрос об использовании навоза в качестве удобрения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко раскритиковала федеральные органы власти за медленное согласование законопроекта об использовании навоза и помета в качестве органического удобрения и поставила задачу Минприроды и Минсельхозу в недельный срок договориться по проекту закона. Законопроект, позволяющий использовать отходы жизнедеятельности животных в виде удобрений, поступил в Госдуму в конце прошлого года, но ведомства еще не согласовали свои позиции по нему. Согласно действующему законодательству, навоз является отходов производства и не может использоваться в хозяйственном обороте.



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В 2022 году «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, прогнозирует приплод порядка 30 тыс. телят абердин-ангусов на своих фермах в Калужской области. В результате численность материнского стада агрохолдинга в регионе увеличится на 15% и достигнет 49 тыс. голов, а общее поголовье — 100 тыс. животных.



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