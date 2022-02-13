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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 7 по 13 февраля

На прошедшей неделе Росстат уточнил данные по урожаю, Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции, Минсельхоз распределил квоту на экспорт зерна, а российские компании собрались поставлять сено в Китай

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Pixabay
Pixabay

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2022 году

Минэкономразвития повысило прогноз по ожидаемым темпам инфляции в России в 2022 году с 4% до 5,9%, направив новые оценки в правительство, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину. По оценке ведомства, инфляция в России достигла 8,82% на 28 января после 8,64% на 21 января. Динамика инфляции в этом году будет зависеть от ряда факторов. Прежде всего — темпов мировой инфляции, на которую, в свою очередь, будут влиять денежно-кредитная политика ведущих стран, скорость восстановления глобальных цепочек поставок, ситуация с урожаем в государствах — ключевых производителях сельхозпродукции.

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На долю 15 компаний пришлось почти 80% квоты на экспорт зерна

Минсельхоз распределил квоту на экспорт 11 млн т зерна, включая 8 млн т пшеницы, которая будет действовать с 15 февраля до конца сезона. Право вывозить зерно получили 206 компаний, в том числе пшеницу — 163 игрока. Согласно расчетам «Агроинвестора», 15 компаний, получивших самые большие квоты, смогут отгрузить на внешние рынки около 8,7 млн т зерна — свыше 79% внутри общей квоты.

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Цитата недели

«Несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо не допустить скачков стоимости и снижения объемов льготного кредитования, и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании»

Вице-премьер Виктория Абрамченко

Вице-премьер поручила Минфину и Минсельхозу проработать вопрос выделения дополнительного финансирования для обеспечения льготных краткосрочных кредитов для проведения посевной кампании. Минсельхоз рассчитывает, что за счет поступления в бюджет дополнительных доходов субсидии по льготным кредитам удастся довести до уровня прошлого года.


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Топ-25 компаний выпустили 4,6 млн тонн мяса бройлера

По итогам 2021 года топ-25 крупнейших игроков выпустили 4,6 млн т мяса бройлера в живом весе — около 74,3% от общего объема промышленного производства в стране, оценил Национальный союз птицеводов. На долю первых пяти компаний рейтинга пришлось свыше 43% производства. По сравнению с 2020 годом совокупный объем выпуска у компаний, вошедших в список, почти не изменился, при этом доля ведущих предприятий незначительно снизилась: год назад она была на уровне 74,8%, однако доля топ-5 компаний увеличилась примерно на 2%.

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Урожай зерна прогнозируется выше прошлогоднего

Урожай зерна в этом году может быть выше, чем в 2021-м, сообщил «Интерфакс», опросивший отраслевых аналитиков. Их первые прогнозы валового сбора варьируются от 125 млн т до 130,2 млн т, в том числе 81-84 млн т пшеницы.

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Цифра недели

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Предпосылок для сильного снижения цен на подсолнечник и масло пока нет

Предпосылок для снижения цен на подсолнечник и подсолнечное масло в ближайшие несколько месяцев нет, считают эксперты, опрошенные «Агроинвестором». Причина этого — высокие мировые цены на сою и продукты ее переработки, а также на пальмовое масло. Однако большие запасы подсолнечника у российских сельхозпредприятий все же могут негативно отразиться на ценах. 

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Прогноз недели

«По итогам 2021 года состоялась грандиозная прибавка посевов всех масличных. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится, но с нюансами»

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько

Посевы масличных под урожай 2022 года могут вырасти до 16,7 млн га с 16,48 млн га годом ранее, прогнозирует ИКАР. При этом площади под подсолнечником, вероятно, уменьшатся с 9,65 млн га до 9,34 млн га, поскольку в 2021-м его сев увеличился во многом из-за пересева погибших озимых. Сейчас они не вызывают таких опасений, как в прошлом году, и большого пересева, видимо, не потребуется. Посевы сои, рапса и маличного льна, как ожидается, обновят рекорды.


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В этом году Россия начнет экспорт сена в Китай

В этом году Россия начнет пробные поставки сена из люцерны в Китай. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов Сергей Гонтарь. В ходе визита президента Владимира Путина в Китай был подписан Протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, устанавливающий санитарные и фитосанитарные требования к люцерне, экспортируемой из России в Китай. Документ открыл российским производителям люцерны «в виде тюков или гранул, сжатых под высоким давлением», выход на крупнейший в мире рынок.

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Производство тепличных овощей с начала года выросло на 2,6%

Производство тепличных овощей в России устойчиво растет: в этом году их сборы составили 105,5 тыс. т, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период в 2021-м. Так, урожай огурцов составил 62,2 тыс. т (плюс 1,5%), томатов — 41,2 тыс. т (плюс 4,3%). Лидерами в производстве овощей закрытого грунта являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Белгородская, Челябинская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Мордовия и Татарстан.

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Татьяна Кулистикова 

Агроконсалтинг

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