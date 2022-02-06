Самое интересное за неделю с 31 января по 6 февраля

Д. Абрамов

В России введен временный запрет на экспорт аммиачной селитры

В России введен временный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Поставки на внешние рынки запрещены со 2 февраля по 1 апреля. Необходимость временного запрета возникла из-за повышенного внутреннего спроса у отечественных аграриев, отмечает Минсельхоз.



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Цены на молочную продукцию могут увеличиться

Компания Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа» и др.) уведомила ритейлеров об удорожании с февраля части ассортимента в среднем на 9,9% на фоне роста себестоимости производства. Компания аргументирует это ростом цен на биржевые молочные продукты, увеличением стоимости упаковки, повышением расходов на логистику, на обработку товаров, аренду и т. д. Несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции, обращает внимание Минсельхоз, признавая, что предприятия отрасли сдерживали рост цен за счет собственной маржинальности. Хотя эти возможности исчерпаны, ведомство не ожидает резкого удорожания молочной продукции.



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Цитата недели

«За последние два года отечественным аграриям удалось показать стабильные результаты. Пандемия новой коронавирусной инфекции не помешала нарастить объемы производства как в растениеводстве, так и в животноводстве» Вице-премьер Виктория Абрамченко Российские аграрии полностью обеспечили потребности страны в мясе, растительном масле, рыбе и зерне, отметила вице-премьер. Объемы выпуска ряда сельхозпродукции превысили требования Доктрины продовольственной безопасности. Абрамченко считает это результатом целенаправленной государственной политики по развитию сельского хозяйства, по поддержке перерабатывающего комплекса и своевременно взятого курса на импортозамещение.

ФАС рекомендовала производителям сахара скорректировать ценовую политику

ФАС рекомендовала производителям сахара ограничить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов и запретить перепродажу сахара для розницы третьим лицам. Служба направила письма с рекомендациями крупнейшим производителям сахара. Для обеспечения недискриминационного доступа к товарам, организациям целесообразно опубликовать обновленные торговые политики на своих официальных сайтах.



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Цифра недели







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Доля рынка топ-20 производителей свинины продолжила увеличиваться

По итогам 2021 года топ-20 крупнейших производителей в сумме выпустили около 3,65 млн т свинины в живом весе, следует из обновленного рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов. В 2020-м объем был на уровне 3,48 млн т. При этом доля лидеров рынка увеличилась с 71,2% до 73,7% от общего промышленного производства свинины в стране.



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В России стартовали сезонные полевые работы

Аграрии регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приступили к подкормке озимых, сообщил Минсельхоз. По состоянию на 31 января было подкормлено 67,6 тыс. га, в том числе 43,8 тыс. га в Крыму и 23,8 тыс. га в Чеченской Республике. Озимые под урожай 2022 года в целом по стране посеяны на 19 млн га. По информации Росгидромета, перед уходом в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось около 97% посевов.



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Инициатива недели



«Издержки поставщиков растут опережающими темпами, многие уже работают с нулевой рентабельностью или даже в минус. При этом цены на полках и наценки сетей не снижаются» Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба хотят убедить ритейлеров ограничить наценки на социально значимые товары не более чем на 5%. В перечень таких продуктов планируется включить свеклу, морковь, картофель, лук, кефир, сливочное масло, сахар, питьевое молоко, творог и хлебобулочные изделия краткосрочного хранения. При этом Минсельхоз считает целесообразным сократить вплоть до нуля наценки ритейлеров на определенные категории товаров к 1 июля 2022 года: это поможет повысить доступность продуктов для малообеспеченных слоев населения.

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75% потребляемого в России сыра — отечественного производства. При этом потенциал роста объемов выпуска и дальнейшего снижения импорта остается существенным, оценил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Скорость его реализации зависит от распространения высокопродуктивных пород КРС, дальнейшего внедрения современных технологий производства, повышения квалификации специалистов и введения в строй инвестиционных проектов, считают аналитики. Относительно 2014 года самообеспеченность сыром и сырными продуктами увеличилась на 13%, а относительно 2013 года — на 24%. Также, по расчетам аналитиков банка, растет потребление сыра: если в 2013 году оно составляло 5,8 кг на человека в год, то в 2020-м и 2021-м достигло 6,6 кг.



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Выручка « Русагро

Выручка «Русагро» по итогам 12 месяцев 2021 года увеличилась на 39% до 243,1 млрд руб., следует из операционных результатов группы. Позитивную динамику продемонстрировали все бизнес-сегменты компании. Значительнее всего — на 57% до 125,2 млрд руб. — выросла выручка масложирового сегмента. В сахарном сегменте выручка оказалась на 29% больше, чем в 2020 году, достигнув 36,3 млрд руб. Мясной и сельскохозяйственный сектора выросли на 22% каждый до 39,6 млрд руб. и 41,9 млрд руб. соответственно.



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