Самое интересное за неделю с 9 по 15 марта

Патрушев: темпы весенних полевых работ в 2026 году опережают прошлогодние

Весенние полевые работы начались в 14 регионах, их темпы опережают прошлогодние. Об ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания, посвященного обеспечению аграриев сельхозтехникой. По его словам, одной из важнейших составляющих эффективного проведения посевной является обеспеченность аграриев сельхозтехникой в необходимом количестве и по доступным ценам. Также конфликт привел к росту ставок фрахта судов для экспорта растительных масел.



Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году снизились на 3,6%

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году по сравнению с 2024-м снизился на 3,6%, сообщается в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика». В 2025 году инвестиции в основной капитал в целом снизились на 2,3% год к году после существенного роста в 2021—2024 годах (в среднем +8,4%). При этом представители сельскохозяйственной отрасли чаще других отмечали ограничивающее воздействие недостатка собственных средств. В этих условиях предприятия, инвестировавшие в 2025 году в качестве главного стимулирующего фактора выделили меры государственной поддержки.



Экспортные цены на подсолнечное масло растут

Средняя стоимость предложений подсолнечного масла (FOB порты Черного моря) на 12 марта с поставкой в марте составила $1,355 тыс./т против $1,345 тыс./т на 11 марта. Это максимальная цена за последние три года. Стоимость предложений на поставку в июне и июле составила $1,275 тыс./т, и $1,270 тыс./т соответственно — это максимальные цены за последние два месяца, следует из мониторинга портала OilWorld.



Решение Ирана о запрете экспорта продовольствия затрагивает более 60% поставок в Россию

Правительство Ирана объявило о временном запрете (действует с 3 марта до дальнейшего уведомления) на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Власти приняли такое решение для обеспечения население продовольствием в связи с военными действиями в стране. При этом на продукты питания и сельхозпродукцию приходится более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщила пресс-служба торгпредства России в Тегеране. Иран поставляет в Россию салаты, баклажаны, перцы, сельдерей, киви, арбузы и др.



Ставки фрахта танкеров для экспорта масел выросли на 15-20%

Фрахт судов моментально подорожал вслед за ростом цен на нефть из-за конфликта в странах Персидского залива. Так, ставки фрахта, особенно на большие танкеры, выросли сразу на 15-20%, а во вторник, 10 марта, предложения подорожали сразу на 50% по сравнению со ставками до начала боевых действий. В то же время реальные мировые цены на готовую продукцию активно не росли, и увеличение показывали цены только на биржевых площадках. Это связано и с тем, что у большинства покупателей на традиционных рынках сбыта масел созданы неплохие запасы.



