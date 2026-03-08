Самое интересное за неделю со 2 по 8 марта

flickr.com

Росстат опубликовал итоговые данные по урожаю в 2025 году. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 141,15 млн т в чистом весе (здесь и далее — без учета новых регионов). Изначально статведомство оценивало его в 139,4 млн т, в конце января понизило показатель до 138,76 млн т. В 2024 году было собрано 125,9 млн т зерна. В том числе урожай пшеницы в прошлом году достиг 91 млн т (первая оценка составляла 91,4 млн т, в конце января показатель был понижен до 90,9 млн т). Годом ранее валовой сбор агрокультуры был на уровне 82,6 млн т.



Подробнее



Сельхозпроизводство в январе выросло на 1,1%

В январе 2026 года сельхозпроизводство в России выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го (1,3% в 2025-м по сравнению с 2024-м), следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России. «Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе 2026 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 293 млрд руб.», — говорится в документе.



Подробнее



Продажи сельхозтехники в России в январе снизились на 42%

В январе 2026 года продажи российской сельхозтехники снизились на 42,3% относительно 2025-го и составили 5,2 млрд руб. (с НДС), ее экспорт за отчетный период сократился на 29,4%, до 900 млн руб., следует из справки ассоциации «Росспецмаш», с которой ознакомился «Агроинвестор». Наиболее сильную просадку в продажах показали пресс-подборщики — минус 85,5%, машины для внесения удобрений — минус 84,6%, а также опрыскиватели — минус 84,1% и др.



Подробнее



Конфликт на Ближнем Востоке создает риски для экспорта российской продукции АПК

Конфликт на Ближнем Востоке может снизить спрос на зерно со стороны региона, страны которого являются одним из ключевых направлений для его отгрузок из России. Однако в среднесрочной перспективе это возможное сокращение может быть отыграно. Такое мнение высказала исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова. «Разгорающийся конфликт создает прежде всего логистические риски. Удары по портам и судам чреваты перебоями в поставках и ростом ставок фрахта, масштаб последствий будет зависеть от интенсивности и продолжительности боевых действий», — цитирует Боломатову «Интерфакс».



Подробнее



Бизнес предлагает установить минимальную стоимость картофеля для ритейла

Картофельный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой рассмотреть предложение об установлении минимальной закупочной цены. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо союза. В нем также указывается, что по соглашениям с минимальной ценой предлагается закупать 80% от объема продаж за прошлый год. Распространить требования Картофельный союз предлагает на все торговые сети и магазины, исключив палатки и ярмарки выходного дня с оборотом до 10 млн руб. в год.



Подробнее



Впервые в России площади под подсолнечником могут превысить посевы яровой пшеницы

В 2026 году впервые в истории России посевные площади подсолнечника могут превысить площади под яровой пшеницей. Об этом «Интерфаксу» сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, они могут составить более 11 млн га и 11 млн га соответственно. «Подсолнечник продолжает оставаться, как говорится, в тренде, считается, что он не подводит аграриев за счет своей прибыльности, устойчивости к засухе. К тому же на него высокий спрос со стороны переработки. Мы ожидаем, что в ряде регионов в этом году будет рекордный сев этой культуры», — отметил эксперт (цитата по «Интерфаксу»).



Подробнее



Росимущество выставило на торги «Родные поля»

Росимущество выставило на торги компанию «Родные поля» (прежнее название — ТД «Риф»). Начальная цена — 11,7 млрд руб., шаг аукциона — 585 тыс. руб., следует из данных портала «ГИС Торги». Аукцион назначен на 9 апреля, размер задатка определен в размере 2,3 млрд руб. или 20% от начальной цены лота.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

