Самое интересное за неделю с 5 по 11 октября

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Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года

Правительство утвердило Стратегию развития биоэкономики в России на ближайшие 10 лет и в более долгосрочной перспективе. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что эта сфера играет важную роль в укреплении индустриального и технологического суверенитета, экологической безопасности страны, а также открывает новые перспективы и возможности для сельского хозяйства, здравоохранения и других отраслей.



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Зерновым грузам дали приоритет на железной дороге

Зерно будут перевозить по железной дороге в порядке третьей категории очередности — переход в эту категорию повысит приоритет его перевозок, что поспособствует экспорту на фоне вывода из строя зерновых терминалов на Черном море, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Издание уточняет, что на железных дорогах действуют правила недискриминационного доступа (ПНД). Как только какой-то участок инфраструктуры признается лимитирующим, на нем начинает действовать очередность вывоза грузов. По умолчанию экспортные перевозки уступают внутрироссийским и транзиту и в целом экспорт находится в конце перечня, за исключением отдельных указов, поручений или распоряжений президента в отношении определенных экспортных грузов. Тогда этот товар переходит в третью категорию очередности, уступая лишь грузам, приоритетный порядок которых оформлен федеральными законами, и грузам для ликвидации ЧС и ущерба от военных действий. Таким порядком, например, на Дальний Восток вывозится экспортный уголь из Кузбасса.



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В сентябре Россия поставила на экспорт почти 2,7 млн тонн пшеницы

В сентябре Россия поставила на экспорт почти 2,7 млн т пшеницы, оценил аналитический центр «Русагротранса». Из них чуть менее 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Ранее аналитики оценивали потенциал вывоза ниже — на уровне 2,3 млн т. В сентябре прошлого года на внешние рынки было поставлено 4,9 млн т пшеницы. Значительное падение объемов экспорта относительно прошлых лет связано с приостановкой работы портов Азово-Черноморского бассейна.



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В российском овцеводстве сохраняется отрицательная экономика

Основная проблемная точка современного овцеводства в России — отрицательная экономика. Такую позицию высказал гендиректор Национального союза овцеводов Андрей Григоращенко в ходе круглого стола «Обеспечение устойчивого развития животноводства в Российской Федерации» в рамках выставки «Золотая осень — 2026». По его словам, легальный бизнес в подотрасли не зарабатывает, а на каждом килограмме баранины теряет «определенное количество денег». «И только те компании и хозяйства могут заниматься овцеводством, которые являются многопрофильными и могут за счет других направлений перекрывать убытки в овцеводстве», — добавил Григоращенко.



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Российские порты Балтики увеличили мощности по перевалке зерна

Российские порты Балтики увеличили мощности по перевалке зерна на экспорт с 8,6 млн т в июле до 23,5 млн т в годовом исчислении. Об этом сообщил представитель РЖД Алексей Ромашин в ходе конференции. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой в ходе мероприятия отметил, что в октябре объем экспорта через российские порты Балтийского моря могут быть сопоставимы с результатами за весь прошлый сезон, пишет Reuters.



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Госкорпорация «Росатом» стала единственным владельцем ГК «Дело»

Госкорпорация «Росатом» выкупила контрольный пакет акций в группе компаний «Дело» у ее основателя Сергея Шишкарева за 77 млрд руб. и стала ее единственным владельцем. Сделка прошла по схеме «русской рулетки», она была инициирована «Росатомом» в начале года для урегулирования разногласий между совладельцами группы. «Несколько минут назад разрешилась главная интрига года в логистической индустрии страны. Мы завершили процедуру по выкупу у Сергея Шишкарева его доли в группе компаний "Дело". С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов "Росатома", результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики», — говорится в заявлении гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.



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«Логика молока» начнет выпускать сыры

Ведущий производитель свежих молочных продуктов, мороженого, детского питания и напитков на растительной основе в России — «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) — расширяет продуктовый портфель и выходит в категорию сыров. Так, под брендом «Простоквашино» представлены творожные сыры: натуральный и с зеленью, а также полутвердый сыр, сообщила пресс-служба компании. «В дальнейшем планируется ежегодно расширять портфель сыров за счет новых видов и вкусов. При этом компания намерена занять лидирующие позиции на рынке — топ-3 среди творожных и топ-5 среди полутвердых», — говорится в сообщении.



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