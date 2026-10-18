Самое интересное за неделю с 12 по 18 октября

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Правительство обновило Стратегию развития АПК

Целевые показатели Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 были обновлены. Соответствующее постановление правительства содержит базовый и консервативный сценарии. При этом в прошлой версии документа производство продукции АПК сравнивалось с 2020 годом, сейчас — с 2021-м. Экспорт теперь оценивается в номинальных ценах, ранее — в сопоставимых.



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Международный совет по зерну снова понизил прогноз экспорта зерна из России

Международный совет по зерну (МСЗ) понизил прогноз экспорта зерна из России в сезоне-2026/27 на 2 млн т, до 46 млн т. В том числе поставки пшеницы могут составить 39,4 млн т, тогда как предыдущая оценка была на уровне 41,5 млн т. Объем вывоза в прошлом сельхозгоду аналитики оценивают в 55,7 млн т и 47,9 млн т соответственно. Оценка конечных запасов зерна по сравнению с сентябрем повышена на 2,5 млн т, до 23,7 млн т, пшеницы — на 2,1 млн т, до 18,5 млн т. Урожай зерновых оценивается в 129 млн т (без Крыма и новых регионов), включая 88,4 млн т пшеницы, это прогнозы МСЗ не корректировал.



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ЦБ отметил риски для посевной под урожай 2027 года

Сельхозпроизводители отмечают существенное повышение цен на ГСМ, удобрения, семена и обслуживание техники, что может повлиять на посевную кампанию и урожай 2027 года. Об этом говорится в октябрьском региональном обзоре Центробанка. В то же время в нем отмечается, что для поддержки аграриев Минсельхоз прорабатывает вопрос о введении погектарных субсидий для возмещения части затрат на проведение сева озимых зерновых культур.



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Экспортные цены на российскую пшеницу выросли

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли на фоне укрепления рынка в Причерноморском регионе, пишет Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели экспортные цены на пшеницу (12,5% протеина, FOB Высоцк и Усть-Луга с поставкой в конце ноября — начале декабря) составили $268/т, что на $2 выше уровня предыдущей недели. По прогнозу ИКАР, экспорт пшеницы в октябре составит 3 млн т при благоприятных погодных условиях. Оценка аналитиков «СовЭкона» — 2,5 млн т.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем октябрьском отчете понизила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 3 млн т, до 40 млн т — это самым низкий объем за последние пять лет и на 8 млн т меньше, чем в сезоне-2025/26. «Экспорт пшеницы из России резко сократился в первом квартале 2026/27 маркетингового года <...> по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отчасти из-за продолжающегося конфликта и перебоев в торговле в черноморских портах», — говорится в отчете.



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Минсельхоз предложил установить новые предельные уровни минимальных цен для проведения закупочных интервенций на рынке зерна на период с 1 ноября 2026 года по 30 июня 2027-го. Проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Закупочную цену на мягкую пшеницу 3-го класса по всем регионам предлагается установить на уровне 12210 руб. за тонну с НДС и 11100 руб. за тонну без НДС. Пшеницу 4-го класса могут закупать соответственно по 11880 руб. и 10800 руб. за тонну, рожь не ниже 3-го класса — по 11660 руб. за тонну и 10600 руб. за тонну, ячмень — по 11220 руб. и 10200 руб. за тонну. Все цены согласованы с ФАС.



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Производитель сыров «Карат» купил «Павловский молочный завод»

Московский производитель плавленых сыров «Карат» приобрел «Павловский молочный завод», который выпускает продукцию под брендом «Эго», а также сыры Cremeitali, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Карата». По оценкам источника издания на рынке складской и индустриальной недвижимости, предприятие могло стоить 1,5-2 млрд руб. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров сказал РБК, что стоимость бизнеса, скорее всего, не превысила 400 млн руб., что вместе с чистым долгом соответствует оценке около 1,5 млрд руб.



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