Самое интересное за сентябрь

В ходе VIII отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19 «Агроинвестор» представил второй рейтинг крупнейших агрохолдингов по посевным площадям. В него вошли 25 компаний, которые в сумме оценочно засеяли под урожай 2018 года более 7,2 млн га. Список возглавил «Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, с оценочным показателем в 700 тыс. га. По данным холдинга, у него более 250 тыс. га земель, на которых выращиваются зерновые и соя, а также 450 тыс. га пастбищ, однако засевается не вся эта площадь. Вторую позицию занимает «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, третья в рейтинге — группа «Русагро».



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Минсельхоз подготовил изменения в закон «О ветеринарии» и ряд других законов, предусматривающий «изъятие всех полномочий по осуществлению государственного ветеринарного надзора на федеральный уровень». В соответствии с поправками вводится понятие федерального государственного ветеринарного надзора, который будет осуществляться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. При этом предусмотрена возможность делегирования части их полномочий властям регионов. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, проведенная в 2004 году административная реформа привела к отсутствию должного контроля за эпизоотической ситуацией и невозможности применения скоординированных мер по предотвращению распространения болезней.



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ЦИТАТА МЕСЯЦА





Достичь планового объема экспорта сельхозсырья и продовольствия — $45 млрд к 2024 году — удастся только при условии изменения структуры вывоза и поставок за рубеж продукции глубокой переработки и с более высокой стоимостью. Через шесть лет средняя стоимость одной тонны товара в этой категории должна превысить $400, тогда как в 2017-м была на уровне $313/т. Без господдержки и дополнительных усилий агроэкспорт к 2024 году составит в лучшем случае $25 млрд.



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Дмитрий Патрушев прокомментировал ситуацию в «Евродоне»

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что деятельность группы «Евродон», оказавшейся в тяжелой финансовой ситуации, нельзя поддерживать за счет государственного Внешэкономбанка. Об этом министр сказал, выступая на «правительственном часе» в Госдуме в среду. По его словам, к проблемам у одного из крупнейших производителей мяса индейки привели грипп птиц и просчеты в управлении компании. Вопрос о «Евродоне» был поднят на «правительственном часе» депутатом-коммунистом Николаем Коломейцевым. Он призвал Патрушева вмешаться, назвав возникшую ситуацию рейдерским захватом. Между тем, стало известно, что Внешэкономбанк подыскал «Евродону» новых менеджеров.



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Минсельхоз предложил обновить программу развития сельского хозяйства, продлив ее до 2025 года. Проект разработан с учетом указа президента о необходимости роста экспорта продукции АПК до $45 млрд к 2025 году. Общий объем финансирования госпрограммы из федерального бюджета с 2013 по 2025 год составит 3,42 трлн руб., в том числе по 242,6 млрд руб. — в 2019 и 2020 годах. В то же время наращивание экспорта АПК в 2,2 раза будет возможно лишь в случае дополнительных ассигнований, следует из представленного проекта. Ранее Минсельхоз подсчитал, что для реализации проекта «Экспорт продукции АПК» в следующем году необходимо еще 44 млрд руб.



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ЦИФРА МЕСЯЦА





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Основатель ПИК занялся производством кормового протеина из газа

Один из основателей группы ПИК Кирилл Писарев оказался совладельцем компании Protelux, которая запустила в Ленинградской области комбинат по выпуску биопротеина из природного газа. Инвесторами проекта также являются финский холдинг и структура экс-совладельца Абсолют-банка Михаила Сердцева. Protelux намерена реализовать в России масштабный проект по производству кормового протеина, построив десять заводов с совокупным годовым оборотом $1,5 млрд. Мощность каждого из предприятий должна составить до 100 тыс. т продукции в год. Гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков считает производство биопротеина крайне перспективным направлением. По его мнению, биопротеин постепенно может вытеснить другие источники кормового белка, такие как рыбная мука и соевый шрот.



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Топ-менеджер «Белого фрегата»: «Компания попала в идеальный шторм»

Агрохолдинг «Белый фрегат» Анатолия Буторина — некогда один из крупнейших в стране импортеров и производителей мяса птицы — мог прекратить существование еще в 2009 году. Тогда компания допустила технический дефолт по облигациям и подала заявление о собственном банкротстве. В 2016-м стало известно, что у нее вновь возникли финансовые проблемы: иск к «Белому фрегату» предъявил «Мираторг», претензии также были у «Мегамикс» и «Провими». Однако в обоих случаях холдинг смог договориться с кредиторами и рассчитаться с долгами. О том, как сейчас работает «Белый фрегат», «Агроинвестору» рассказал гендиректор управляющей компании холдинга Тимур Гасиев.



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ЗАКУПКА МЕСЯЦА





Зерновое агентство Турции на тендере 25 сентября закупило российскую пшеницу за рубли. Хотя подобные сделки имеют ряд преимуществ по сравнению с теми, которые совершаются в долларах или евро, маловероятно, что в ближайшей перспективе такие расчеты станут массовыми, считают эксперты.



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Крупнейший производитель молока откладывает IPO

Немецкая Ekosem-Agrar, владелец холдинга «ЭкоНива», решила отложить проведение первичного размещения акций на бирже (IPO). По словам главы компании Штефана Дюрра, такое решение принято из-за сложившейся политической ситуации в России и возможных санкций в отношении финансового сектора. «Политическая ситуация будет сильно отражаться на цене, бесплатно не хочется отдавать», — сказал Дюрр. Он также отметил, что компания намерена выбрать Московскую биржу, так как на Западе «темы России все боятся».



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Белгородские компании «Белой птицы» сообщили о самоликвидации

Две компании, входящие в группу «Белая птица» бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщили в налоговую службу, что приняли решение о ликвидации. Уведомления в ФНС по Белгороду 1 сентября подали ООО «Белая птица - Белгород» (производство мяса бройлеров) и АО «Загорье» (инкубационное яйцо). Это первые птицефабрики «Белой птицы». Позднее, в 2012 году, был запущен производственный комплекс в Курской области, в 2015 году — в Ростовской. Как сообщалось ранее, «Белая птица» значительно снизила объем производства на белгородских площадках, а в ростовском дивизионе была начата консервация производства.



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Из госфонда продано почти 500 тысяч тонн зерна

Минсельхоз не планирует проводить закупочные зерновые и молочные интервенции в 2018 году. «Проведение государственных закупочных интервенций в текущем году маловероятно. Интервенции на рынке молока также не планируются», — сообщил представитель министерства. Вместо этого на Национальной товарной бирже проходят торги зерном из интервенционного фонда на экспорт. К концу сентября реализовано 499,1 тыс. т или 99,8% от объема, установленного распоряжением правительства. В настоящее время аграрное ведомство готовит проект для реализации на бирже еще 1,5 млн т интервенционного зерна, причем оно будет предназначено как для внешнего, так и внутреннего рынков.



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Скидка на сельхозтехнику увеличена до 25%

Правительство решило увеличить скидку на покупку сельхозтехники, соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 сентября. На совещании с вице-премьерами Медведев сообщил, что изменения в постановление 1432 внесены «чтобы ускорить обновление парка сельхозтехники и дополнительно загрузить производственные мощности». Согласно распоряжению, скидки вырастут с 15% до 25%, а для Сибири, Дальнего Востока, Крыма, Севастополя и Калининградской области — с 20% до 30%. Повышенные скидки будут предоставляться по договорам купли-продажи и договорам лизинга, которые заключены с 15 августа до 15 декабря и по которым акт приема-передачи подписан до 31 декабря 2018 года.



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