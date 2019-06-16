Самое интересное за неделю с 10 по 16 июня

ВТБ купил зернотрейдера из топ-10

Группа ВТБ стала владельцем контрольной доли в компании «Мирогрупп», входящей в топ-10 крупнейших экспортеров зерна. О сделке сообщил глава ВТБ Андрей Костин агентству Bloomberg в кулуарах ПМЭФ. Сумму покупки он не назвал. «Мирогрупп» создана в 2014 году Андреем Долудой — сыном вице-губернатора Краснодарского края и атаманом Кубанского казачьего войска Николая Долуды. Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что ВТБ намерен создать трейдинговую компанию, которая будет экспортировать до 15 млн т зерна и займет как минимум 30% рынка. Сейчас по объему крупнотоннажной отгрузки ВТБ уже имеет доминирующее положение на зерновом рынке, отмечают эксперты.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Россия намерена в несколько раз увеличить поставки сои в Китай. В прошлом году экспорт составил около 800 тыс. т. Страны подписали план сотрудничества, предусматривающий расширение посевов и переработки сои с российской стороны, и увеличение закупок с китайской.



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Группа «Продо» уведомила краевые власти о намерении закрыть Пермский мясокомбинат. Работников пенсионного возраста вывели за штат в начале июня, других сотрудников предприятия собираются сократить в июле-августе этого года. По словам источника «Агроинвестора» в руководстве, предполагается перенос объемов производства на другие предприятия «для оптимизации, снижения затратной части и улучшения себестоимости». В 2015—2017 годах выручка и себестоимость комбината пропорционально снижались — оба показателя уменьшились примерно на 24% за два года, отмечают аналитики. Как будет использоваться площадка мясокомбината, расположенная в центре Перми, в настоящее время решается с властями.



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Французская Tereos построит в России три завода по переработке зерна

Французская компания Tereos, один из ведущих европейских производителей сахара и крахмалопродуктов, намерена построить в России три завода по переработке зерна мощностью по 500 тыс. т каждый. Один из них может быть построен в Новосибирской области, заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. По его словам, остальные два завода планируется создать в европейской части России. В январе на встрече с вице-премьером России Алексеем Гордеевым президент Tereos Алексис Дюваль рассказывал о намерении перерабатывать российскую пшеницу в крахмал и крахмалопродукты. Если проект будет реализован, французская компания может стать крупнейшим в России в данном сегменте.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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В России началась уборочная кампания

В Ставропольском крае 10 июня началась уборка зерновых агрокультур. Обмолочены первые 10 га озимого ячменя при урожайности 30 ц/га, влажности — 12-14%. К этой дате к началу уборочных работ также были готовы аграрии Крыма, аграрное ведомство которого ожидает рекордный урожай зерна. Также началась уборочная страда в Краснодарском крае, в прошлом году собравшем 11% общероссийского урожая зерновых. По данным Гидрометцентра, в первой декаде июня состояние основных агрокультур в Центре страны было преимущественно хорошим, на Юге, Урале и в Сибири — хорошим и удовлетворительным. В то же время Национальный союз агростраховщиков со ссылкой на данные космического мониторинга сообщил о сформировавшейся выраженной зоне в южных областях Поволжья, Урала и Сибири, где развитие сельхозкультур происходит с серьезной задержкой.



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Началось сезонное снижение цен на овощи и фрукты

По данным Росстата, за первые пять месяцев этого года плодоовощная продукция подорожала на 7,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако за неделю с 28 мая по 3 июня статведомство отметило небольшое снижение цен — в среднем на 0,4%. В том числе томаты подешевели на 9,2%, огурцы — на 6,7%, капуста — на 5%. Президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко говорит, что такая динамика связана с началом сезонного снижения цен. По наблюдениям члена аграрного комитета Торгово-промышленной палаты Елены Тюриной, как правило, пик цен на плодоовощную продукцию приходится на середину мая, дальше наблюдается их снижение — с 1 июня постепенно дешевеют все виды плодоовощной продукции. Однако с каждым годом уровень цен на плодоовощную продукцию растет.



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ПРЕТЕНДЕНТЫ НЕДЕЛИ

Из семи претендентов на покупку «Евродона» осталось три. Они сделали предварительные предложения и заканчивают аудит активов, а в конце июня планируют подать свои оферты. Претендентами по-прежнему являются ГАП «Ресурс», «Черкизово» и «Дамате», знает источник в мясной отрасли.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в июньском отчете снизила прогноз глобального производства зерна в следующем сезоне сразу на 33 млн т до 2170 млн т (пшеница и кормовое зерно). Корректировка в первую очередь произведена за счет кукурузы в США, урожай которой резко уменьшен на фоне сильных дождей и подтоплений в кукурузном поясе США в период посевной кампании. Прогноз мирового урожая пшеницы, напротив, повышен на 3,3 млн т до 780,8 млн т, в том числе для России оценка увеличена на 1 млн т до 78 млн т.



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Свинина и мясо бройлера дешевеют

По данным Росстата, к 10 июня средние потребительские цены на основные виды мяса для шашлыка — свинину и бройлера — снизились на 1,4% и 4,2% по сравнению с концом прошлого года. Цены производителей птицы в первую неделю июня составляли 102,15 тыс. руб./т, уменьшившись за семь дней на 0,6%, тогда как свинина в полутушах за это же время стала дороже на 0,4% и стоила 151,83 тыс. руб./т, подсчитал Минсельхоз. В последние несколько недель отмечалось небольшое сезонное увеличение цен на тушку бройлера и свинину в оптовом звене, однако это скорее психологическое повышение, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По словам коммерческого директора ИМИТ Любови Савкиной, пик роста цен прошел, следующие пиковые периоды — конец июля — начало августа, когда потребители возвращаются из отпусков.



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